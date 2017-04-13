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Стадион:
Пескара
 
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Ювентус
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 9 часов 22 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Пескара - Ювентус, который состоится 15.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Пескара - Ювентус
Пескара
7.8% (6)
Ничья:
2.6% (2)
Ювентус
89.6% (69)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
49.4% (38)
Ювентус:
18.2% (14)
Ювентус:
7.8% (6)
Ювентус:
7.8% (6)
Пескара:
3.9% (3)
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