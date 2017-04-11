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Стадион:
Атлетико М
 
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Осасуна
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 51 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Осасуна, который состоится 15.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Осасуна
Атлетико М
91.5% (65)
Ничья:
1.4% (1)
Осасуна
7% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
49.3% (35)
Атлетико М:
12.7% (9)
Атлетико М:
12.7% (9)
Атлетико М:
8.5% (6)
Атлетико М:
7% (5)
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