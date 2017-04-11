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Стадион:
Атлетик Б
 
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Лас-Пальмас
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 29 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетик Б - Лас-Пальмас, который состоится 14.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Атлетик Б - Лас-Пальмас
Атлетик Б
92.3% (96)
Ничья:
4.8% (5)
Лас-Пальмас
2.9% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетик Б:
44.2% (46)
Атлетик Б:
21.2% (22)
Атлетик Б:
16.3% (17)
Атлетик Б:
6.7% (7)
Атлетик Б:
1.9% (2)
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