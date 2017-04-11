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Стадион:
Валенсия
 
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Севилья
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До начала матча осталось 2 дня 9 часов 31 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Валенсия - Севилья, который состоится 16.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Валенсия - Севилья
Валенсия
42.9% (36)
Ничья:
29.8% (25)
Севилья
27.4% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
27.4% (23)
Ничья:
22.6% (19)
Севилья:
15.5% (13)
Валенсия:
6% (5)
Севилья:
4.8% (4)
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