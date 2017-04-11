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Стадион:
Спортинг Хихон
 
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Реал Мадрид
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 37 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спортинг Хихон - Реал Мадрид, который состоится 15.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Спортинг Хихон - Реал Мадрид
Спортинг Хихон
5.6% (4)
Ничья:
4.2% (3)
Реал Мадрид
90.1% (64)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
22.5% (16)
Реал Мадрид:
22.5% (16)
Реал Мадрид:
15.5% (11)
Реал Мадрид:
15.5% (11)
Реал Мадрид:
7% (5)
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