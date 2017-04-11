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Стадион:
Алавес
 
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Вильярреал
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 12 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Алавес - Вильярреал, который состоится 17.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Алавес - Вильярреал
Алавес
17% (17)
Ничья:
25% (25)
Вильярреал
58% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Вильярреал:
30% (30)
Ничья:
23% (23)
Вильярреал:
16% (16)
Алавес:
9% (9)
Вильярреал:
5% (5)
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