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Барселона (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 08.04.2017 Малага 2:0 Барселона П
- 05.04.2017 Барселона 3:0 Севилья П
- 02.04.2017 Гранада 1:4 Барселона П
- 19.03.2017 Барселона 4:2 Валенсия П
- 12.03.2017 Депортиво 2:1 Барселона П
- 04.03.2017 Барселона 5:0 Сельта П
- 01.03.2017 Барселона 6:1 Спортинг Хихон П
- 26.02.2017 Атлетико М 1:2 Барселона П
- 19.02.2017 Барселона 2:1 Леганес П
- 11.02.2017 Алавес 0:6 Барселона П
- 04.02.2017 Барселона 3:0 Атлетик Б П
- 29.01.2017 Бетис 1:1 Барселона П
- 22.01.2017 Эйбар 0:4 Барселона П
- 14.01.2017 Барселона 5:0 Лас-Пальмас П
- 08.01.2017 Вильярреал 1:1 Барселона П
- 18.12.2016 Барселона 4:1 Эспаньол П
- 13.12.2016 Аль-Ахли Джидда 3:5 Барселона КЧ
- 10.12.2016 Осасуна 0:3 Барселона П
- 06.12.2016 Барселона 4:0 Боруссия М ЛЧ
- 03.12.2016 Барселона 1:1 Реал Мадрид П
Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 10.04.2017 Реал Сосьедад 3:1 Спортинг Хихон П
- 04.04.2017 Атлетико М 1:0 Реал Сосьедад П
- 01.04.2017 Реал Сосьедад 1:1 Леганес П
- 18.03.2017 Алавес 1:0 Реал Сосьедад П
- 12.03.2017 Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б П
- 03.03.2017 Бетис 2:3 Реал Сосьедад П
- 28.02.2017 Реал Сосьедад 2:2 Эйбар П
- 24.02.2017 Лас-Пальмас 0:1 Реал Сосьедад П
- 19.02.2017 Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал П
- 10.02.2017 Эспаньол 1:2 Реал Сосьедад П
- 05.02.2017 Реал Сосьедад 3:2 Осасуна П
- 29.01.2017 Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад П
- 22.01.2017 Реал Сосьедад 1:0 Сельта П
- 16.01.2017 Малага 0:2 Реал Сосьедад П
- 07.01.2017 Реал Сосьедад 0:4 Севилья П
- 17.12.2016 Гранада 0:2 Реал Сосьедад П
- 10.12.2016 Реал Сосьедад 3:2 Валенсия П
- 05.12.2016 Депортиво 5:1 Реал Сосьедад П
- 27.11.2016 Реал Сосьедад 1:1 Барселона П
- 20.11.2016 Спортинг Хихон 1:3 Реал Сосьедад П
Последние игры между собой
Барселона: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
- 27.11.2016 Реал Сосьедад 1:1 Барселона Примера
- 09.04.2016 Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера
- 28.11.2015 Барселона 4:0 Реал Сосьедад Примера
- 09.05.2015 Барселона 2:0 Реал Сосьедад Примера
- 04.01.2015 Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера
- 22.02.2014 Реал Сосьедад 3:1 Барселона Примера
- 13.02.2014 Реал Сосьедад 1:1 Барселона Кубок Короля
- 06.02.2014 Барселона 2:0 Реал Сосьедад Кубок Короля
- 24.09.2013 Барселона 4:1 Реал Сосьедад Примера
- 19.01.2013 Реал Сосьедад 3:2 Барселона Примера
- 19.08.2012 Барселона 5:1 Реал Сосьедад Примера
- 05.02.2012 Барселона 2:1 Реал Сосьедад Примера
- 10.09.2011 Реал Сосьедад 2:2 Барселона Примера
- 30.04.2011 Реал Сосьедад 2:1 Барселона Примера
- 12.12.2010 Барселона 5:0 Реал Сосьедад Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|22
|6
|2
|79 - 31
|72
|2.
|Барселона
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|88 - 28
|69
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|56 - 24
|62
|4.
|Севилья
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|56 - 39
|61
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|45 - 24
|54
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|16
|4
|11
|46 - 42
|52
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|40 - 36
|50
|8.
|Эйбар
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|52 - 42
|50
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|43 - 42
|46
|10.
|Сельта
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|45 - 51
|41
|11.
|Алавес
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|29 - 38
|40
|12.
|Валенсия
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|47 - 54
|39
|13.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|50 - 52
|38
|14.
|Малага
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|36 - 47
|33
|15.
|Бетис
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|33 - 51
|31
|16.
|Депортиво
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|33 - 50
|28
|17.
|Леганес
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|26 - 48
|27
|18.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|32 - 61
|22
|19.
|Гранада
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|27 - 65
|20
|20.
|Осасуна
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|32 - 70
|17
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 6 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Реал Сосьедад, который состоится 15.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Реал Сосьедад, который состоится 15.04.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Барселона - Реал Сосьедад
Барселона
91.3% (63)
Ничья:
1.4% (1)
Реал Сосьедад
7.2% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Барселона:
30.4% (21)
3:1 Барселона:
26.1% (18)
2:1 Барселона:
14.5% (10)
3:0 Барселона:
10.1% (7)
4:1 Барселона:
5.8% (4)
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