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Стадион:
Барселона
 
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Реал Сосьедад
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Прогнозы на матч Барселона - Реал Сосьедад
Барселона
91.3% (63)
Ничья:
1.4% (1)
Реал Сосьедад
7.2% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
30.4% (21)
Барселона:
26.1% (18)
Барселона:
14.5% (10)
Барселона:
10.1% (7)
Барселона:
5.8% (4)
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