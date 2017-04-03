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Полтава
 
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Шахтёр Дн
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 8 часов 19 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Полтава - Шахтёр Дн, который состоится 05.04.2017.
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Матч был отменен из-за плохого состояния газона. Промерзло поле на "Локомотиве".
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Прогнозы на матч Полтава - Шахтёр Дн
Полтава
3.6% (10)
Ничья:
2.5% (7)
Шахтёр Дн
93.8% (259)

Вы не участвовали в прогнозе

Шахтёр Дн:
31.2% (86)
Шахтёр Дн:
21.7% (60)
Шахтёр Дн:
11.6% (32)
Шахтёр Дн:
9.8% (27)
Шахтёр Дн:
6.5% (18)
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