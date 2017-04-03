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Нефтяник-Укрнефть
 
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Динамо Киев
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 19 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Нефтяник-Укрнефть - Динамо Киев, который состоится 05.04.2017.
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Матч перенесён на весну из-за погодных условий!
Новости матча
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:
Прогнозы на матч Нефтяник-Укрнефть - Динамо Киев
Нефтяник-Укрнефть
2.2% (6)
Ничья:
1.8% (5)
Динамо Киев
96% (266)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
35.4% (98)
Динамо Киев:
18.8% (52)
Динамо Киев:
12.3% (34)
Динамо Киев:
7.6% (21)
Динамо Киев:
5.4% (15)
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