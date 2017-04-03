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Нефтяник-Укрнефть (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 12.03.2017 Верес 2:0 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 19.11.2016 Скала Стрый 0:0 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 13.11.2016 Нефтяник-Укрнефть 2:0 Десна ПД
- 09.11.2016 Авангард Краматорск 1:0 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 05.11.2016 Колос Ковалёвка 1:0 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 30.10.2016 Нефтяник-Укрнефть 2:1 Тернополь ПД
- 26.10.2016 Нефтяник-Укрнефть 2:1 Волынь К
- 17.10.2016 Нефтяник-Укрнефть 3:0 Буковина ПД
- 13.10.2016 Николаев 0:3 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 09.10.2016 Гелиос Харьков 1:0 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 01.10.2016 Нефтяник-Укрнефть 1:1 Днепр Черкассы ПД
- 25.09.2016 Нефтяник-Укрнефть 4:0 Сумы ПД
- 13.09.2016 Нефтяник-Укрнефть 1:1 Ильичёвец ПД
- 08.09.2016 Оболонь-Бровар 0:3 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 03.09.2016 Нефтяник-Укрнефть 3:1 Полтава ПД
- 26.08.2016 Арсенал-Киев 2:1 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 19.08.2016 Нефтяник-Укрнефть 3:1 Ингулец Петрове ПД
- 14.08.2016 Горняк-Спорт 0:1 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 05.08.2016 Нефтяник-Укрнефть 1:2 Скала Стрый ПД
- 30.07.2016 Десна 1:0 Нефтяник-Укрнефть ПД
Динамо Киев (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 17.03.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 12.03.2017 Звезда Кропивницкий 2:0 Динамо Киев ПЛ
- 04.03.2017 Динамо Киев 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 25.02.2017 Заря 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 12.12.2016 Динамо Киев 3:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 06.12.2016 Динамо Киев 6:0 Бешикташ ЛЧ
- 03.12.2016 Ворскла 2:2 Динамо Киев ПЛ
- 26.11.2016 Волынь 1:4 Динамо Киев ПЛ
- 23.11.2016 Наполи 0:0 Динамо Киев ЛЧ
- 19.11.2016 Динамо Киев 2:1 Сталь Каменское ПЛ
- 06.11.2016 ФК Днепр 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 01.11.2016 Бенфика 1:0 Динамо Киев ЛЧ
- 29.10.2016 Динамо Киев 4:1 Карпаты ПЛ
- 26.10.2016 Динамо Киев 5:2 Заря К
- 23.10.2016 Александрия 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 19.10.2016 Динамо Киев 0:2 Бенфика ЛЧ
- 15.10.2016 Черноморец Од 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 02.10.2016 Динамо Киев 2:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 28.09.2016 Бешикташ 1:1 Динамо Киев ЛЧ
- 24.09.2016 Олимпик Дн 0:4 Динамо Киев ПЛ
Последние игры между собой
Нефтяник-Укрнефть: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Киев: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 20.04.2008 Нефтяник-Укрнефть 0:3 Динамо Киев Премьер-лига
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 19 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Нефтяник-Укрнефть - Динамо Киев, который состоится 05.04.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Нефтяник-Укрнефть - Динамо Киев, который состоится 05.04.2017.
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Матч перенесён на весну из-за погодных условий!
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Прогнозы на матч Нефтяник-Укрнефть - Динамо Киев
Нефтяник-Укрнефть
2.2% (6)
Ничья:
1.8% (5)
Динамо Киев
96% (266)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Динамо Киев:
35.4% (98)
0:3 Динамо Киев:
18.8% (52)
1:2 Динамо Киев:
12.3% (34)
1:3 Динамо Киев:
7.6% (21)
0:4 Динамо Киев:
5.4% (15)
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