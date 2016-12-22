  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Кубок
  6. Группа H
Стадион: Зрители: 2150
Трабзонспор
5:0
Конец матча
Кизилькаболукспор
0'
1:0
10' Гол
Юмлу Мустафа
2:0
30' Гол
Вурал Гюрай
3:0
35' Гол
Abdulkadir Omur
4:0
61' Пенальти
Yusuf Yazici
5:0
84' Гол
Yusuf Yazici
90'+2
Второй тайм
Свисток
92'
Судья свистит, и матч окончен
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
91'
Emir Can Sayar отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
91'
Emir Can Sayar из команды Кизилькаболукспор устремляется вперед с мячом.

91'
Игроки ФК "Кизилькаболукспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
Рамазан Эрарслан из команды Кизилькаболукспор отвел угрозу отличным подкатом
91'
Йокушлу Окай на финте ушёл от оппонента.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Сук Юн-Чжун из команды Трабзонспор делает отличный пас
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 2150 болельщиков
Травма, повреждение
89'
Emre Firtina на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
88'
Эрдоган Юсуф из команды Трабзонспор в офсайде
88'
Акбаш Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
87'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
87'
Сук Юн-Чжун имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
87'
Kerim Boluk ошибается в защите.
87'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес на финте ушёл от оппонента.
87'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
86'
Kerim Boluk выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Вурал Гюрай из команды Трабзонспор делает навес
Фол, нарушение
86'
Aytac Kara из команды Трабзонспор делает подножку. Мухиттин Текин заработал фол.
85'
Тактическая замена. Abdulkadir Omur уходит с поля и его заменяет Эрдоган Юсуф
84'
Йокушлу Окай сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Yusuf Yazici записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
83'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
83'
Сук Юн-Чжун из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
83'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
83'
Вурал Гюрай из команды Трабзонспор делает навес
83'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Abdullah Nanim вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес выбил мяч подальше от ворот.
82'
Игрок клуба "Кизилькаболукспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
81'
Tayfun Gumusoglu из команды Кизилькаболукспор отвел угрозу отличным подкатом
80'
Игрок клуба "Кизилькаболукспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
80'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
79'
Рамазан Эрарслан из команды Кизилькаболукспор делает подножку. Сук Юн-Чжун заработал фол.
78'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
78'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
77'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
77'
Kerim Boluk бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
Явру Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Мухиттин Текин из команды Кизилькаболукспор делает навес
76'
Футболист команды "Кизилькаболукспор" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
76'
Мухиттин Текин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Вурал Гюрай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Semih Ceylan из команды Кизилькаболукспор делает подножку. Фабиан Андрес Кастильо Санчес заработал фол.
75'
Футболист команды "Трабзонспор" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
75'
Тактическая замена. Беро Матуш уходит с поля и его заменяет Йокушлу Окай
75'
Тактическая замена. Юмлу Мустафа уходит с поля и его заменяет Акбаш Мустафа
75'
Тактическая замена. Фатих Арата уходит с поля и его заменяет Emre Firtina
74'
Ozer Ercili из команды Кизилькаболукспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Ozer Ercili из команды Кизилькаболукспор устремляется вперед с мячом.
73'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
72'
Футболист команды "Кизилькаболукспор" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
72'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
71'
Сук Юн-Чжун из команды Трабзонспор бьет головой мимо ворот
Угловой
70'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой справа.
70'
Сук Юн-Чжун нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
69'
Рамазан Эрарслан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Emir Can Sayar пробил головой, вратарь справился с ударом.
68'
Фатих Арата из команды Кизилькаболукспор делает навес
67'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
65'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
63'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Tayfun Gumusoglu из команды Кизилькаболукспор делает навес
Фол, нарушение
62'
Aytac Kara из команды Трабзонспор делает подножку. Taygun Vurgun заработал фол.
Фол, нарушение
62'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает подножку. Cihan Kahraman заработал фол.
61'
Тактическая замена. Mustafa Altun уходит с поля и его заменяет Cihan Kahraman
Описание гола
61'
Г О О О О О Л - Yusuf Yazici из команды Трабзонспор забивает пенальти
Фол, нарушение
60'
ПЕНАЛТИ! - Мухиттин Текин тянет соперника за майку в штрафной площади. Дюрица Ян заработал пенальти для своей команды
Угловой
60'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой слева.
60'
Беро Матуш бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
59'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
59'
Kerim Boluk выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Сук Юн-Чжун из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
58'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
58'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
57'
Вурал Гюрай из команды Трабзонспор в офсайде
57'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
55'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор в офсайде
54'
Игрок клуба "Кизилькаболукспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Явру Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Фатих Арата из команды Кизилькаболукспор делает навес
53'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
53'
Aytac Kara бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Abdullah Nanim выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Вурал Гюрай из команды Трабзонспор делает навес
53'
Tayfun Gumusoglu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Вурал Гюрай из команды Трабзонспор делает навес
52'
Kerim Boluk выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает навес
51'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
51'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Yusuf Yazici не смог удачно сыграть.
51'
Kerim Boluk выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой слева.
50'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Футболист команды "Трабзонспор" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
49'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
49'
Yusuf Yazici отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Aytac Kara из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
49'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
Офсайд
49'
Сук Юн-Чжун из команды Трабзонспор в офсайде
48'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
48'
Yusuf Yazici отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Юмлу Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
46'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
46'
Фатих Арата бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
46'
Сук Юн-Чжун из команды Трабзонспор в офсайде
46'
Тактическая замена. Reha Yayli уходит с поля и его заменяет Мухиттин Текин
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
46'
Рамазан Эрарслан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает навес
45'
Kerim Boluk выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Aytac Kara из команды Трабзонспор делает навес
45'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Mustafa Altun из команды Кизилькаболукспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Emir Can Sayar из команды Кизилькаболукспор делает пас партнеру.
44'
Игроки ФК "Кизилькаболукспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Сук Юн-Чжун нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
43'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
43'
После дальнего удара, который нанес Дюрица Ян мяч отбит вратарем
42'
Дюрица Ян выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
41'
Сук Юн-Чжун из команды Трабзонспор в офсайде
41'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
40'
Вурал Гюрай попал в створ, но вратарь справился с ударом.
40'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
40'
Рамазан Эрарслан из команды Кизилькаболукспор отвел угрозу отличным подкатом
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
39'
Дюрица Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Abdullah Nanim вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Вурал Гюрай из команды Трабзонспор делает навес
Фол, нарушение
37'
Сук Юн-Чжун из команды Трабзонспор. Это Рамазан Эрарслан заработал фол.
37'
Сук Юн-Чжун из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
37'
Футболист команды "Трабзонспор" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
35'
Yusuf Yazici сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Abdulkadir Omur записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
34'
Вурал Гюрай из команды Трабзонспор делает навес
34'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает отличный пас
34'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
34'
Сук Юн-Чжун отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Сук Юн-Чжун из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
33'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
33'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес совершает грубый фол. Kerim Boluk был жертвой
32'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Mustafa Altun из команды Кизилькаболукспор делает подножку. Yusuf Yazici заработал фол.
Фол, нарушение
32'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор делает подножку. Mustafa Altun заработал фол.
31'
Футболист команды "Трабзонспор" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
30'
Yusuf Yazici сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вурал Гюрай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
29'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
29'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает подножку. Kerim Boluk заработал фол.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
29'
Tayfun Gumusoglu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
28'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
Вурал Гюрай из команды Трабзонспор делает навес
27'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
27'
Фатих Арата из команды Кизилькаболукспор бьет головой мимо ворот
27'
Mustafa Altun навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Явру Зеки из команды Трабзонспор делает подножку. Mustafa Altun заработал фол.
26'
Футболист команды "Трабзонспор" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
25'
Emir Can Sayar из команды Кизилькаболукспор делает навес
25'
Emir Can Sayar из команды Кизилькаболукспор устремляется вперед с мячом.
25'
Semih Ceylan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Вурал Гюрай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Semih Ceylan получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Вурал Гюрай.
Офсайд
24'
Emir Can Sayar из команды Кизилькаболукспор в офсайде
23'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Tayfun Gumusoglu из команды Кизилькаболукспор делает навес
Фол, нарушение
22'
Явру Зеки из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Ozer Ercili.
22'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Фатих Арата из команды Кизилькаболукспор делает навес
21'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
21'
Abdulkadir Omur бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Вурал Гюрай из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
19'
Abdullah Nanim вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
19'
Taygun Vurgun из команды Кизилькаболукспор делает подножку. Aytac Kara заработал фол.
19'
Emir Can Sayar нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Фатих Арата из команды Кизилькаболукспор делает пас партнеру.
18'
Игроки ФК "Кизилькаболукспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
17'
Сук Юн-Чжун из команды Трабзонспор в офсайде
17'
Kerim Boluk из команды Кизилькаболукспор отвел угрозу отличным подкатом
17'
Вурал Гюрай из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
16'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Mustafa Altun навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Фатих Арата.
Офсайд
15'
Беро Матуш из команды Трабзонспор в офсайде
15'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
15'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Рамазан Эрарслан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Сук Юн-Чжун из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Tayfun Gumusoglu ошибается в защите.
14'
Вурал Гюрай из команды Трабзонспор делает навес
13'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор наносит неточный удар с лета
13'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
Угловой
12'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой слева.
11'
Kerim Boluk выбил мяч на угловой.
11'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает навес
10'
Yusuf Yazici сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Юмлу Мустафа из клуба "Трабзонспор" отправил мяч головой в ворота.
10'
Рамазан Эрарслан выбил мяч на угловой.
10'
Kerim Boluk выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой слева.
10'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает навес
10'
Aytac Kara из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
10'
Kerim Boluk выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Yusuf Yazici не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
9'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
9'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес на финте ушёл от оппонента.
8'
Футболист команды "Трабзонспор" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
7'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Футболист команды "Трабзонспор" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
5'
Игрок клуба "Кизилькаболукспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Дюрица Ян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Aytac Kara из команды Трабзонспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
Вурал Гюрай из команды Трабзонспор делает навес
4'
Рамазан Эрарслан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой слева.
4'
Kerim Boluk выбил мяч на угловой.
4'
Вурал Гюрай из команды Трабзонспор делает навес
3'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кизилькаболукспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huseyin Avni Aker Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация