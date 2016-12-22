Стадион: Хусеин Авни Акер Зрители: 2150
5:0
Конец матча
1:0
10' ГолЮмлу Мустафа
2:0
30' ГолВурал Гюрай
3:0
35' ГолAbdulkadir Omur
4:0
61' ПенальтиYusuf Yazici
5:0
84' ГолYusuf Yazici
Второй тайм
92'
Судья свистит, и матч окончен
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
91'
Emir Can Sayar отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
91'
Emir Can Sayar из команды Кизилькаболукспор устремляется вперед с мячом.
91'
91'
Рамазан Эрарслан из команды Кизилькаболукспор отвел угрозу отличным подкатом
91'
Йокушлу Окай на финте ушёл от оппонента.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Сук Юн-Чжун из команды Трабзонспор делает отличный пас
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 2150 болельщиков
89'
Emre Firtina на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Эрдоган Юсуф из команды Трабзонспор в офсайде
88'
Акбаш Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
87'
87'
Сук Юн-Чжун имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
87'
Kerim Boluk ошибается в защите.
87'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес на финте ушёл от оппонента.
87'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
86'
Kerim Boluk выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
Aytac Kara из команды Трабзонспор делает подножку. Мухиттин Текин заработал фол.
85'
Тактическая замена. Abdulkadir Omur уходит с поля и его заменяет Эрдоган Юсуф
84'
Йокушлу Окай сделал результативную передачу.
84'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Yusuf Yazici записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
83'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
83'
Сук Юн-Чжун из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
83'
83'
83'
83'
Abdullah Nanim вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес выбил мяч подальше от ворот.
82'
82'
81'
Tayfun Gumusoglu из команды Кизилькаболукспор отвел угрозу отличным подкатом
80'
80'
80'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
79'
Рамазан Эрарслан из команды Кизилькаболукспор делает подножку. Сук Юн-Чжун заработал фол.
78'
78'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
77'
77'
Kerim Boluk бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
Явру Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Мухиттин Текин из команды Кизилькаболукспор делает навес
76'
Футболист команды "Кизилькаболукспор" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
76'
Мухиттин Текин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Вурал Гюрай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Semih Ceylan из команды Кизилькаболукспор делает подножку. Фабиан Андрес Кастильо Санчес заработал фол.
75'
75'
Тактическая замена. Беро Матуш уходит с поля и его заменяет Йокушлу Окай
75'
Тактическая замена. Юмлу Мустафа уходит с поля и его заменяет Акбаш Мустафа
75'
Тактическая замена. Фатих Арата уходит с поля и его заменяет Emre Firtina
74'
Ozer Ercili из команды Кизилькаболукспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Ozer Ercili из команды Кизилькаболукспор устремляется вперед с мячом.
73'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
72'
Футболист команды "Кизилькаболукспор" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
72'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
71'
Сук Юн-Чжун из команды Трабзонспор бьет головой мимо ворот
70'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой справа.
70'
Сук Юн-Чжун нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Рамазан Эрарслан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Emir Can Sayar пробил головой, вратарь справился с ударом.
68'
67'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
63'
63'
Tayfun Gumusoglu из команды Кизилькаболукспор делает навес
62'
Aytac Kara из команды Трабзонспор делает подножку. Taygun Vurgun заработал фол.
62'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает подножку. Cihan Kahraman заработал фол.
61'
Тактическая замена. Mustafa Altun уходит с поля и его заменяет Cihan Kahraman
61'
Г О О О О О Л - Yusuf Yazici из команды Трабзонспор забивает пенальти
60'
ПЕНАЛТИ! - Мухиттин Текин тянет соперника за майку в штрафной площади. Дюрица Ян заработал пенальти для своей команды
60'
60'
Беро Матуш бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
59'
59'
Kerim Boluk выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Сук Юн-Чжун из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
58'
58'
57'
Вурал Гюрай из команды Трабзонспор в офсайде
57'
55'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор в офсайде
54'
54'
Явру Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
53'
Aytac Kara бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Abdullah Nanim выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Tayfun Gumusoglu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Kerim Boluk выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает навес
51'
51'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Yusuf Yazici не смог удачно сыграть.
51'
Kerim Boluk выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
49'
49'
Yusuf Yazici отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Aytac Kara из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
49'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
49'
48'
48'
Yusuf Yazici отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
48'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает навес
47'
Юмлу Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
46'
46'
Фатих Арата бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
46'
Тактическая замена. Reha Yayli уходит с поля и его заменяет Мухиттин Текин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
46'
Рамазан Эрарслан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает навес
45'
Kerim Boluk выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Aytac Kara из команды Трабзонспор делает навес
45'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Mustafa Altun из команды Кизилькаболукспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Emir Can Sayar из команды Кизилькаболукспор делает пас партнеру.
44'
43'
43'
Сук Юн-Чжун нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
43'
После дальнего удара, который нанес Дюрица Ян мяч отбит вратарем
42'
Дюрица Ян выбил мяч подальше от ворот.
41'
41'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
40'
Вурал Гюрай попал в створ, но вратарь справился с ударом.
40'
40'
Рамазан Эрарслан из команды Кизилькаболукспор отвел угрозу отличным подкатом
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Дюрица Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Abdullah Nanim вышел из ворот и забрал мяч.
38'
37'
Сук Юн-Чжун из команды Трабзонспор. Это Рамазан Эрарслан заработал фол.
37'
Сук Юн-Чжун из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
37'
35'
35'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Abdulkadir Omur записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
34'
34'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает отличный пас
34'
34'
Сук Юн-Чжун отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Сук Юн-Чжун из команды Трабзонспор устремляется вперед с мячом.
33'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес совершает грубый фол. Kerim Boluk был жертвой
32'
32'
Mustafa Altun из команды Кизилькаболукспор делает подножку. Yusuf Yazici заработал фол.
32'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор делает подножку. Mustafa Altun заработал фол.
31'
30'
30'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вурал Гюрай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
29'
29'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает подножку. Kerim Boluk заработал фол.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Tayfun Gumusoglu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
28'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
27'
27'
Фатих Арата из команды Кизилькаболукспор бьет головой мимо ворот
27'
Mustafa Altun навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Явру Зеки из команды Трабзонспор делает подножку. Mustafa Altun заработал фол.
26'
25'
Emir Can Sayar из команды Кизилькаболукспор делает навес
25'
Emir Can Sayar из команды Кизилькаболукспор устремляется вперед с мячом.
25'
Semih Ceylan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Вурал Гюрай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Semih Ceylan получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Вурал Гюрай.
24'
Emir Can Sayar из команды Кизилькаболукспор в офсайде
23'
23'
Tayfun Gumusoglu из команды Кизилькаболукспор делает навес
22'
Явру Зеки из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Ozer Ercili.
22'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
21'
Abdulkadir Omur бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Вурал Гюрай из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
19'
Abdullah Nanim вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
19'
Taygun Vurgun из команды Кизилькаболукспор делает подножку. Aytac Kara заработал фол.
19'
Emir Can Sayar нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Фатих Арата из команды Кизилькаболукспор делает пас партнеру.
18'
17'
17'
Kerim Boluk из команды Кизилькаболукспор отвел угрозу отличным подкатом
17'
Вурал Гюрай из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
16'
16'
Mustafa Altun навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Фатих Арата.
15'
Беро Матуш из команды Трабзонспор в офсайде
15'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
15'
15'
Рамазан Эрарслан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Сук Юн-Чжун из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Tayfun Gumusoglu ошибается в защите.
14'
13'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор наносит неточный удар с лета
13'
12'
11'
Kerim Boluk выбил мяч на угловой.
11'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает навес
10'
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Юмлу Мустафа из клуба "Трабзонспор" отправил мяч головой в ворота.
10'
Рамазан Эрарслан выбил мяч на угловой.
10'
Kerim Boluk выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает навес
10'
Aytac Kara из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
10'
Kerim Boluk выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Yusuf Yazici не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
9'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
9'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес на финте ушёл от оппонента.
8'
7'
5'
5'
5'
Дюрица Ян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Aytac Kara из команды Трабзонспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
4'
Рамазан Эрарслан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Kerim Boluk выбил мяч на угловой.
4'
3'
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кизилькаболукспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huseyin Avni Aker Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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