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Стадион:
Менемен Беледиеспор
0:1
Второй тайм: 60'
Фенербахче
0'
0:1
23' Пенальти
Фернандао
49' Желтая карточка
Стох Мирослав
54' Желтая карточка
Полат Саваш
60'
Второй тайм
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
60'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Murat Erdemir.
59'
Футболист команды "Фенербахче" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
59'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
59'
Mert Hakan Yandas из команды Менемен Беледиеспор делает передачу за спину защитников.
58'
Игрок клуба "Менемен Беледиеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Фенербахче
56'
Игрок клуба "Менемен Беледиеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
55'
Veli Cetin из команды Менемен Беледиеспор. Это Фернандао заработал фол.
55'
Игрок клуба "Менемен Беледиеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Удар от ворот произведет Фенербахче
55'
Эртугрул Арслан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
55'
Yasin Gureler нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Туфан Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Mustafa Sen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
54'
Полат Саваш получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
54'
Полат Саваш коснулся мяча рукой.
54'
Туфан Озан из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Нойштедтер Роман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор делает подножку. Abdurrahman Canli заработал фол.
Фол, нарушение
52'
Veli Cetin коснулся мяча рукой.
52'
Mert Hakan Yandas из команды Менемен Беледиеспор делает пас партнеру.
Угловой
52'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор подал угловой слева.
52'
Полат Саваш выбил мяч на угловой.
51'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор подал угловой слева.
50'
Mustafa Sen нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
50'
Вратарь парирует удар, который нанес Abdullah Topkara, и мяч снова в игре
50'
Вратарь парирует удар, который нанес Mert Hakan Yandas, и мяч снова в игре
50'
Дагашан Ибрахим из команды Менемен Беледиеспор делает передачу за спину защитников.
Желтая карточка
49'
Стох Мирослав получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
48'
Abdullah Topkara из команды Менемен Беледиеспор опасно играет. Чуть не пострадал Полат Саваш.
47'
Кейбаши Исмаил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Кылыч Эрман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает подножку. Эртугрул Арслан заработал фол.
Фол, нарушение
46'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Дагашан Ибрахим.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Фабиано Фрейтас вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Murat Erdemir из команды Менемен Беледиеспор делает навес
46'
Кылыч Эрман исполняет штрафной удар, но его блокируют
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
45'
Полат Саваш из команды Фенербахче делает подножку. Дагашан Ибрахим заработал фол.
44'
Удар от ворот произведет Фенербахче
44'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор бьет головой мимо ворот
44'
Кылыч Эрман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Туфан Озан из команды Фенербахче делает подножку. Кылыч Эрман заработал фол.
43'
Игрок клуба "Менемен Беледиеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает подножку. Mustafa Sen заработал фол.
41'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Amir Guren выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Стох Мирослав из команды Фенербахче подал угловой слева.
40'
После удара головой, который сделал Нойштедтер Роман мяч выносится вратарем на угловой
Угловой
40'
Стох Мирослав из команды Фенербахче подал угловой слева.
40'
Фернандао бьет и мяч от рикошета проходит мимо
39'
Учан Салих из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
39'
Удар от ворот произведет Фенербахче
39'
Mert Hakan Yandas отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Mert Hakan Yandas из команды Менемен Беледиеспор устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
38'
Полат Саваш из команды Фенербахче. Это Abdullah Topkara заработал фол.
38'
Футболист команды "Менемен Беледиеспор" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
38'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
Травма, повреждение
37'
Фернандао возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Дагашан Ибрахим из команды Менемен Беледиеспор делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
36'
Фернандао получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
35'
Фернандао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Удар от ворот произведет Фенербахче
35'
Efe Karaoglu имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
34'
Veli Cetin из команды Менемен Беледиеспор делает передачу одноклубнику.
34'
Кылыч Эрман из команды Менемен Беледиеспор делает навес
34'
Туфан Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Кылыч Эрман из команды Менемен Беледиеспор подал угловой справа.
34'
Нойштедтер Роман выбил мяч на угловой.
34'
Кылыч Эрман из команды Менемен Беледиеспор делает навес
33'
Игрок клуба "Менемен Беледиеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Abdurrahman Canli выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кылыч Эрман из команды Менемен Беледиеспор делает навес
33'
Фабиано Фрейтас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Кылыч Эрман из команды Менемен Беледиеспор подал угловой справа.
32'
Кейбаши Исмаил выбил мяч на угловой.
Угловой
32'
Кылыч Эрман из команды Менемен Беледиеспор разыграл угловой с правого угла.
32'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
Кылыч Эрман отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
31'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Mert Hakan Yandas.
Фол, нарушение
31'
Кейбаши Исмаил получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Murat Erdemir.
30'
Удар от ворот произведет Менемен Беледиеспор
30'
Кейбаши Исмаил бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Veli Cetin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Стох Мирослав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Yasin Gureler коснулся мяча рукой.
29'
Полат Саваш из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Полат Саваш из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
29'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
Фол, нарушение
28'
Эртугрул Арслан из команды Менемен Беледиеспор делает подножку. Туфан Озан заработал фол.
Фол, нарушение
27'
Efe Karaoglu коснулся мяча рукой.
27'
Кылыч Эрман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Нойштедтер Роман получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Mert Hakan Yandas.
25'
Удар от ворот произведет Фенербахче
25'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор делает неудачный навес.
Угловой
24'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор разыграл угловой с левого угла.
24'
Abdurrahman Canli выбил мяч на угловой.
24'
Игрок клуба "Менемен Беледиеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Описание гола
23'
Г О О О О О Л - Фернандао из команды Фенербахче забивает пенальти
Фол, нарушение
22'
ПЕНАЛЬТИ! – Кылыч Эрман серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Учан Салих заработал пенальти для своей команды
21'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает навес
21'
Yasin Gureler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Стох Мирослав из команды Фенербахче подал угловой справа.
21'
Yasin Gureler выбил мяч на угловой.
20'
Удар от ворот произведет Менемен Беледиеспор
20'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче бьет головой мимо ворот
20'
Учан Салих из команды Фенербахче делает навес
Фол, нарушение
19'
Дагашан Ибрахим из команды Менемен Беледиеспор опасно играет. Чуть не пострадал Стох Мирослав.
19'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Murat Erdemir из команды Менемен Беледиеспор делает навес
17'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Yasin Gureler из команды Менемен Беледиеспор делает навес
Фол, нарушение
16'
Abdurrahman Canli из команды Фенербахче делает подножку. Кылыч Эрман заработал фол.
14'
Игрок клуба "Менемен Беледиеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Фенербахче
13'
Abdullah Topkara из команды Менемен Беледиеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
12'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Дагашан Ибрахим.
11'
Efe Karaoglu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
11'
Удар от ворот произведет Фенербахче
11'
Abdullah Topkara имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
10'
Mert Hakan Yandas из команды Менемен Беледиеспор делает навес
10'
Mert Hakan Yandas из команды Менемен Беледиеспор устремляется вперед с мячом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
9'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
9'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор разыграл угловой с левого угла.
9'
Abdullah Topkara из команды Менемен Беледиеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Игрок клуба "Менемен Беледиеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Фенербахче
8'
Кылыч Эрман бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
6'
Abdurrahman Canli из команды Фенербахче делает подножку. Mustafa Sen заработал фол.
6'
Туфан Озан из команды Фенербахче сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
6'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Efe Karaoglu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче устремляется вперед с мячом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 19% времени, а гости – 81%.
4'
Удар от ворот произведет Менемен Беледиеспор
4'
Туфан Озан наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
4'
Учан Салих из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
4'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
3'
Veli Cetin из команды Менемен Беледиеспор. Это Фернандао заработал фол.
2'
Игрок клуба "Менемен Беледиеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Mert Hakan Yandas коснулся мяча рукой.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Izmir Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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