Стадион: Izmir Ataturk Stadi
0:1
Второй тайм: 60'
0:1
23' ПенальтиФернандао
49' Желтая карточкаСтох Мирослав
54' Желтая карточкаПолат Саваш
Второй тайм
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Murat Erdemir.
59'
Футболист команды "Фенербахче" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
59'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
59'
Mert Hakan Yandas из команды Менемен Беледиеспор делает передачу за спину защитников.
58'
57'
56'
55'
Veli Cetin из команды Менемен Беледиеспор. Это Фернандао заработал фол.
55'
55'
55'
Эртугрул Арслан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
55'
Yasin Gureler нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Туфан Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Mustafa Sen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Полат Саваш получает желтую карточку за неспортивное поведение
54'
Полат Саваш коснулся мяча рукой.
54'
Туфан Озан из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Нойштедтер Роман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор делает подножку. Abdurrahman Canli заработал фол.
52'
Veli Cetin коснулся мяча рукой.
52'
Mert Hakan Yandas из команды Менемен Беледиеспор делает пас партнеру.
52'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор подал угловой слева.
52'
Полат Саваш выбил мяч на угловой.
51'
51'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор подал угловой слева.
50'
Mustafa Sen нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
50'
Вратарь парирует удар, который нанес Abdullah Topkara, и мяч снова в игре
50'
Вратарь парирует удар, который нанес Mert Hakan Yandas, и мяч снова в игре
50'
Дагашан Ибрахим из команды Менемен Беледиеспор делает передачу за спину защитников.
49'
Стох Мирослав получает желтую карточку за споры
48'
Abdullah Topkara из команды Менемен Беледиеспор опасно играет. Чуть не пострадал Полат Саваш.
47'
Кейбаши Исмаил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает подножку. Эртугрул Арслан заработал фол.
46'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Дагашан Ибрахим.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Фабиано Фрейтас вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Murat Erdemir из команды Менемен Беледиеспор делает навес
46'
Кылыч Эрман исполняет штрафной удар, но его блокируют
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Полат Саваш из команды Фенербахче делает подножку. Дагашан Ибрахим заработал фол.
44'
44'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор бьет головой мимо ворот
44'
43'
Туфан Озан из команды Фенербахче делает подножку. Кылыч Эрман заработал фол.
43'
42'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает подножку. Mustafa Sen заработал фол.
41'
40'
Amir Guren выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Стох Мирослав из команды Фенербахче подал угловой слева.
40'
После удара головой, который сделал Нойштедтер Роман мяч выносится вратарем на угловой
40'
Стох Мирослав из команды Фенербахче подал угловой слева.
40'
Фернандао бьет и мяч от рикошета проходит мимо
39'
Учан Салих из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
39'
39'
Mert Hakan Yandas отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Mert Hakan Yandas из команды Менемен Беледиеспор устремляется вперед с мячом.
38'
Полат Саваш из команды Фенербахче. Это Abdullah Topkara заработал фол.
38'
Футболист команды "Менемен Беледиеспор" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
38'
37'
Фернандао возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Дагашан Ибрахим из команды Менемен Беледиеспор делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Фернандао получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
Фернандао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
35'
Efe Karaoglu имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
34'
Veli Cetin из команды Менемен Беледиеспор делает передачу одноклубнику.
34'
34'
Туфан Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Кылыч Эрман из команды Менемен Беледиеспор подал угловой справа.
34'
Нойштедтер Роман выбил мяч на угловой.
34'
33'
33'
Abdurrahman Canli выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Фабиано Фрейтас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кылыч Эрман из команды Менемен Беледиеспор подал угловой справа.
32'
Кейбаши Исмаил выбил мяч на угловой.
32'
Кылыч Эрман из команды Менемен Беледиеспор разыграл угловой с правого угла.
32'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
Кылыч Эрман отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
31'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Mert Hakan Yandas.
31'
Кейбаши Исмаил получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Murat Erdemir.
30'
30'
Кейбаши Исмаил бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Veli Cetin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Стох Мирослав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Yasin Gureler коснулся мяча рукой.
29'
Полат Саваш из команды Фенербахче попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Полат Саваш из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
29'
28'
Эртугрул Арслан из команды Менемен Беледиеспор делает подножку. Туфан Озан заработал фол.
27'
Efe Karaoglu коснулся мяча рукой.
27'
26'
Нойштедтер Роман получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Mert Hakan Yandas.
25'
25'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор делает неудачный навес.
24'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор разыграл угловой с левого угла.
24'
Abdurrahman Canli выбил мяч на угловой.
24'
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
23'
Г О О О О О Л - Фернандао из команды Фенербахче забивает пенальти
22'
ПЕНАЛЬТИ! – Кылыч Эрман серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Учан Салих заработал пенальти для своей команды
21'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает навес
21'
Yasin Gureler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Стох Мирослав из команды Фенербахче подал угловой справа.
21'
Yasin Gureler выбил мяч на угловой.
20'
20'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче бьет головой мимо ворот
20'
Учан Салих из команды Фенербахче делает навес
19'
Дагашан Ибрахим из команды Менемен Беледиеспор опасно играет. Чуть не пострадал Стох Мирослав.
19'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Murat Erdemir из команды Менемен Беледиеспор делает навес
17'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Yasin Gureler из команды Менемен Беледиеспор делает навес
16'
Abdurrahman Canli из команды Фенербахче делает подножку. Кылыч Эрман заработал фол.
14'
13'
13'
Abdullah Topkara из команды Менемен Беледиеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Дагашан Ибрахим.
11'
Efe Karaoglu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
11'
Abdullah Topkara имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
10'
Mert Hakan Yandas из команды Менемен Беледиеспор делает навес
10'
Mert Hakan Yandas из команды Менемен Беледиеспор устремляется вперед с мячом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
9'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор разыграл угловой с левого угла.
9'
Abdullah Topkara из команды Менемен Беледиеспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
8'
8'
Кылыч Эрман бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Abdurrahman Canli из команды Фенербахче делает подножку. Mustafa Sen заработал фол.
6'
Туфан Озан из команды Фенербахче сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
6'
6'
Efe Karaoglu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче устремляется вперед с мячом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 19% времени, а гости – 81%.
4'
4'
Туфан Озан наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
4'
Учан Салих из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
4'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
3'
Veli Cetin из команды Менемен Беледиеспор. Это Фернандао заработал фол.
2'
1'
Mert Hakan Yandas коснулся мяча рукой.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Izmir Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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