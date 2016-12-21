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  6. 1/16 финала
Севилья
9:1
Конец матча
Форментера
Новости после матча

-
Я думаю, никто не сомневался в исходе данного поединка, вопросом оставался лишь счет. В итоге "Севилья" забила "Форментере" девять голов, но что гости смогли ответить лишь одним, чем, к слову, они могут гордиться. С вами был Тимофеев Антон. Смотрите футбол и до встречи в эфире!
Второй тайм
Свисток
-
Судья решил не затягивать со свистком. "Севилья" громит "Форментеру" и выходит в следующий раунд Кубка Короля.
3 гола - хет-трик!
89'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л-! 9-1! Бен-Йеддер! И все же еще забивает "Севилья"! Сарабия вывел Бен-Йеддера один на один с Абелем и игроку "Севильи" не составило труда переиграть голкипера в этой ситуации.
87'
Заканчивается матч. Игроки "Севильи" же и вперед не идут. Мяч, в основном, находится в центре поля.
Замена
86'
Диего Гонсалес выходит вместо Иборры.
Офсайд
85'
Иборра забивает головой после навеса со штрафного от Гансо, но капитан "Севильи" оказался в офсайде.

Травма, повреждение
84'
Краневиттеру потребовалась помощь медиков после этого столкновения.
Желтая карточка
83'
Кико Гонсалес жестко сбил Краневиттера и получил желтую карточку.
82'
Лассо дошел с мячом до чужой штрафной, сделал пас на право на Кийтаке, тот мягко набросил на дальнюю штангу, но Вьетто до мяча не добрался.
80'
Вьетто хочет оформить покер. Получил он мяч у чужой штрафной и пробил с линии, но попал в защитника.
Угловой
79'
Вилли навешивал на ближнюю штангу с углового, но там кроме защитников "Севильи" никого не было.
2 гола - дубль!
77'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 8-! Сарабия! Кийтаке получил в чужой штрафной гениальную передачу пяткой от Гансо, японец прострелил вдоль ворот, Абель смог парировать удар Бен-Йеддера, но на добивании Сарабии уже был бессилен.
76'
Некоторые болельщики уже сидят спиной к полю и просто общаются друг с другом.
75'
Был шанс у гостей убежать в контратаку, но Вилли передержал мяч у себя и в итоге его потерял.
Замена
74'
Гости меняют вратаря. Вместо Маркоса выходит Абель.
73'
Вилли пробил по воротам Сирии из-за пределов штрафной - прямо в руки голкиперу.
Судья
71'
Показалось, что Сарабия сбил соперника в своей штрафной площади, но судья вновь не ставит пенальти.
Замена
70'
Гомес Габри уходит с поля под аплодисменты болельщиков хозяев. Вместо него выходит Боян.
Опасный момент
69'
И еще раз Гансо! Бил он с линии штрафной по воротам "Форментеры", но попал прямо во вратаря.
Судья
68'
Вновь Гансо в центре внимания. Вошел он в штрафную, обыграл соперника и упал - судья пенальти не поставил.
67'
Гансо пытался вывести партнера один на один пасом пяткой, но мяч попал в защитника "Форментеры" и, похоже, что в руку.
66'
Линьян нанес еще один удар в створ "Севильи", но он получился очень слабым и Сория забрал мяч себе.
64'
Лассо решился на очень дальний удар, но не попал по воротам.
63'
"Севилья" продолжает контролировать мяч на чужой половине поля, несмотря на пропущенный гол.
Описание гола
61'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 7-1! Гомес Габри! Защитники "Севильи" ошиблись с линией офсайда, Гомес Габри вышел к воротам и в борьбе с игроком "Севильи" проткнул мяч мимо Сории!
60'
Краневиттер подхватил мяч у чужой штрафной и сделал ужасный пас на партнера.
59'
Теперь Аморес наносил дальний удар по воротам Сории - голкипер зафиксировал мяч намертво.
58'
Еще раз партнеры пытались вывести Вьетто к чужим воротам, но пас получился слишком сильным.
Угловой
57'
После углового игрокам "Форментеры" создать ничего не удалось.
Опасный момент
56'
Ууууух, Гонсалес! Отличный удар из-за пределов штрафной нанес полузащитник гостей! Сория с трудом перевел мяч на угловой.
2 гола - дубль!
55'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 7-0! Бен-Йеддер! Потеряли гости мяч у собственной штрафной, последовал проникающий пас на Сарабию, тот отпасовал вдоль ворот на Бен-Йеддера, который забивал уже в пустые ворота.
54'
Сарабия с угла штрафной пытался закрутить мяч в дальнюю девятку, но вышло очень неточно.
Угловой
53'
"Севилья" подавала два подряд угловых с правого фланга, но оба раза подачи вышли не очень удачные.
52'
Голкипер гостей помогает "Севилье". После удара от ворот мяч улетает в сторону скамеек запасных.
51'
Хозяева владеют мячом у чужой штрафной, но никак не могут сделать последний пас.
Замена
49'
Корреа покинул поле. Вместо него вышел Лассо.
48'
Бен-Йеддер прошел по левом флангу, прострелил на ближнюю штангу, но у Сарабии удар не получился.
47'
"Севилья" продолжает владеть мячом, вперед пока не спешит.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался!
Второй тайм
Первый тайм
Перерыв
-
Ничего судья не добавляет к первому тайму. Перерыв.
3 гола - хет-трик!
45'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 6-0! Вьетто! Вновь фланговая атака "Севильи", Бен-Йеддер бьет пяткой после прострела справа - защитник спасает, но мяч  отскакивает к Вьетто и он оформляет хет-трик.
Опасный момент
45'
Контратака хозяев! Сарабия прошел по левом флангу, выкатил мяч на линию штрафной на Вьетто, но тот пожадничал и решил пробить - попал в защитника.
2 гола - дубль!
43'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 5-0! Вьетто! Гансо вывел Вьетто один на один и тот спокойно переиграл кипера.
42'
Гансо получил мяч на линии штрафной, одним касанием обработал мяч, а вторым пробил - мимо ворот.
41'
Близится конец тайма и "Севилья" чуть сбавила обороты. Катают мяч хозяева в центре поля.
39'
Сарабия отлично один касанием на фланге обыграл соперника, прошел дальше и навесил в штрафную, там Вьетто пробил головой, но мимо.
Опасный момент
38'
Кийотаке сделал отличный навес в чужую штрафную, защитник гостей не смог добраться до мяча и его получил Вьетто, но не смог переиграть голкипера в ближнем бою.
Опасный момент
37'
Рами захотел забить! Сильно пробил француз по воротам "Форментеры", но мяч полетел в тот угол, где был голкипер.
Желтая карточка
36'
Ларра получает первую в матче желтую карточку. Опасный стандарт для "Севильи".
35'
Краневиттер забрасывал мяч в чужую штрафную, но Вьетто не смог обработать этот пас.
34'
"Севилья" просто не уходит с чужой половины поля. Настолько велика разница в классе у команд.
Опасный момент
33'
Еще один опасный момент у ворот гостей. Вьетто прошел по правому флангу и сделал пас назад на набегающего Иборру, но тот не попал в ворота.
31'
Иборра отлично сыграл в подкате в собственной штрафной, не дав сопернику сблизиться с воротами.
Офсайд
30'
Габриэль залез в офсайд.
29'
Гости пытаются прессинговать соперника, но делает это очень не слаженно и игрокам "Севильи" ничего не стоит продвигаться с мячом дальше.
Описание гола
28'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 4-0! Сарабия! Плохо разыграли угловой хозяева, но атака вторым темпом удалась. Сарабия получил мяч в штрафной, качнул соперника и несильно пробил в ближний угол.
27'
Вьетто получил хорошую передачу в чужой штрафной, продвинулся к лицевой и пытался прострелить, но был накрыт защитником. Угловой.
26'
Неплохой стандарт слева заработали гости. Последовал навес в штрафную "Севильи", но никто из игроков так и не смог достать до мяча.
Описание гола
24'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Бен-Йеддер! Кйиотаке навесил с углового на ближнюю штангу, там Вьетто скинул головой мяч дальше и Бен-Йеддер поразил ближний угол ворот "Форментеры".
Описание гола
22'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Вьетто! Гол похож на первый! На этот раз Бен-Йеддер промчался по правому флангу, прострелил вдоль ворот и Вьетто замкнул эту передачу.
21'
Еще один удар в сторону ворот "Севильи" нанесли гости. Сделал это Роса - неточно.
Травма, повреждение
20'
Гансо оказывают помощь. Похоже, что будет замена.
Опасный момент
19'
Кийотаке вывел Гансо один на один, того, казалось, толкал защитник в спину, но судья не увидел нарушения в этом эпизоде.
Опасный момент
17'
Вьетто отлично бил по воротам с линии штрафной в дальний угол, но голкипер гостей в красивом прыжке смог вытащить этот удар.
Опасный момент
16'
А вот сейчас могли забивать гости! Провалилась оборона "Севильи", мяч в чужой штрафной получил Аморес и пробил рядом со штангой.
15'
Сарабия пытался вывести партнера к воротам длинным пасом, но сделал неточную передачу.
Описание гола
14'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Гансо! Вьетто получил проникающую передачу справа, сделал пас вдоль ворот и Гансо с пары метров закатил мяч в ворота соперника.
Опасный момент
12'
"Севилья" резвится в чужой штрафной. Вьетто вышел к воротам, отыграв вратаря сделал пас на Бен-Йеддера, тот решил отдать дальше, но этот пас был лишним.
11'
Иборра пытался прорваться на дриблинге в штрафную соперника, но защитники ему не дали этого сделать.
9'
Вновь Бен-Йеддер навешивает в штрафную слева, но защитники гостей пока на месте.
Штанга
8'
Вьетто! Следует кросс с правого фланга в штрафную "Форментеры" и Вьетто в касание попадает в перекладину.
6'
Бен-Йеддер грузил мяч в штрафную "Форментеры" с левого фланга, но там Вьетто опередили.
5'
Вьетто получил пас от партнера справа в штрафной и пробил в дальний угол - голкипер гостей спас вою команду.
4'
Гости впервые дошли до чужой штрафной, но навес слева не получился.
3'
Хозяева, естественно, сразу же забрали мяч себе и пытаются организовать атаку на ворота соперника.
Первый тайм начался
1'
Матч начался!
Первый тайм
-
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Предлагаю вам последить за текстовой трансляцией матча Кубка Короля между "Севильей" и "Форментерой". Ее для вас проведет Тимофеев Антон.
-
Статистика личных встреч: +1=0-0 5:1.
Первый матч: 5:1.
Новости матча
Прогнозы на матч Севилья 9:1 Форментера
Севилья
97% (223)
Ничья:
0.4% (1)
Форментера
2.6% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
33.5% (77)
Севилья:
21.3% (49)
Севилья:
14.3% (33)
Севилья:
6.1% (14)
Севилья:
5.7% (13)
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