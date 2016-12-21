9:1
Конец матча
1:0
14' ГолГансо Пауло
2:0
22' ГолВьетто Лусиано
3:0
24' ГолБен-Йедер Виссам
4:0
28' ГолСарабия Пабло
5:0
43' ГолВьетто Лусиано
6:0
45' ГолВьетто Лусиано
7:0
55' ГолБен-Йедер Виссам
7:1
61' ГолГомес Габри
8:1
77' ГолСарабия Пабло
9:1
88' ГолБен-Йедер Виссам
Новости после матча
-
Я думаю, никто не сомневался в исходе данного поединка, вопросом оставался лишь счет. В итоге "Севилья" забила "Форментере" девять голов, но что гости смогли ответить лишь одним, чем, к слову, они могут гордиться. С вами был Тимофеев Антон. Смотрите футбол и до встречи в эфире!
Второй тайм
-
Судья решил не затягивать со свистком. "Севилья" громит "Форментеру" и выходит в следующий раунд Кубка Короля.
89'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л-! 9-1! Бен-Йеддер! И все же еще забивает "Севилья"! Сарабия вывел Бен-Йеддера один на один с Абелем и игроку "Севильи" не составило труда переиграть голкипера в этой ситуации.
87'
Заканчивается матч. Игроки "Севильи" же и вперед не идут. Мяч, в основном, находится в центре поля.
86'
Диего Гонсалес выходит вместо Иборры.
85'
Иборра забивает головой после навеса со штрафного от Гансо, но капитан "Севильи" оказался в офсайде.
84'
Краневиттеру потребовалась помощь медиков после этого столкновения.
83'
Кико Гонсалес жестко сбил Краневиттера и получил желтую карточку.
82'
Лассо дошел с мячом до чужой штрафной, сделал пас на право на Кийтаке, тот мягко набросил на дальнюю штангу, но Вьетто до мяча не добрался.
80'
Вьетто хочет оформить покер. Получил он мяч у чужой штрафной и пробил с линии, но попал в защитника.
79'
Вилли навешивал на ближнюю штангу с углового, но там кроме защитников "Севильи" никого не было.
77'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 8-! Сарабия! Кийтаке получил в чужой штрафной гениальную передачу пяткой от Гансо, японец прострелил вдоль ворот, Абель смог парировать удар Бен-Йеддера, но на добивании Сарабии уже был бессилен.
76'
Некоторые болельщики уже сидят спиной к полю и просто общаются друг с другом.
75'
Был шанс у гостей убежать в контратаку, но Вилли передержал мяч у себя и в итоге его потерял.
74'
Гости меняют вратаря. Вместо Маркоса выходит Абель.
73'
Вилли пробил по воротам Сирии из-за пределов штрафной - прямо в руки голкиперу.
71'
Показалось, что Сарабия сбил соперника в своей штрафной площади, но судья вновь не ставит пенальти.
70'
Гомес Габри уходит с поля под аплодисменты болельщиков хозяев. Вместо него выходит Боян.
69'
И еще раз Гансо! Бил он с линии штрафной по воротам "Форментеры", но попал прямо во вратаря.
68'
Вновь Гансо в центре внимания. Вошел он в штрафную, обыграл соперника и упал - судья пенальти не поставил.
67'
Гансо пытался вывести партнера один на один пасом пяткой, но мяч попал в защитника "Форментеры" и, похоже, что в руку.
66'
Линьян нанес еще один удар в створ "Севильи", но он получился очень слабым и Сория забрал мяч себе.
64'
Лассо решился на очень дальний удар, но не попал по воротам.
63'
"Севилья" продолжает контролировать мяч на чужой половине поля, несмотря на пропущенный гол.
61'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 7-1! Гомес Габри! Защитники "Севильи" ошиблись с линией офсайда, Гомес Габри вышел к воротам и в борьбе с игроком "Севильи" проткнул мяч мимо Сории!
60'
Краневиттер подхватил мяч у чужой штрафной и сделал ужасный пас на партнера.
59'
Теперь Аморес наносил дальний удар по воротам Сории - голкипер зафиксировал мяч намертво.
58'
Еще раз партнеры пытались вывести Вьетто к чужим воротам, но пас получился слишком сильным.
57'
После углового игрокам "Форментеры" создать ничего не удалось.
56'
Ууууух, Гонсалес! Отличный удар из-за пределов штрафной нанес полузащитник гостей! Сория с трудом перевел мяч на угловой.
55'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 7-0! Бен-Йеддер! Потеряли гости мяч у собственной штрафной, последовал проникающий пас на Сарабию, тот отпасовал вдоль ворот на Бен-Йеддера, который забивал уже в пустые ворота.
54'
Сарабия с угла штрафной пытался закрутить мяч в дальнюю девятку, но вышло очень неточно.
53'
"Севилья" подавала два подряд угловых с правого фланга, но оба раза подачи вышли не очень удачные.
52'
Голкипер гостей помогает "Севилье". После удара от ворот мяч улетает в сторону скамеек запасных.
51'
Хозяева владеют мячом у чужой штрафной, но никак не могут сделать последний пас.
49'
Корреа покинул поле. Вместо него вышел Лассо.
48'
Бен-Йеддер прошел по левом флангу, прострелил на ближнюю штангу, но у Сарабии удар не получился.
47'
"Севилья" продолжает владеть мячом, вперед пока не спешит.
46'
Второй тайм начался!
Второй тайм
Первый тайм
-
Ничего судья не добавляет к первому тайму. Перерыв.
45'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 6-0! Вьетто! Вновь фланговая атака "Севильи", Бен-Йеддер бьет пяткой после прострела справа - защитник спасает, но мяч отскакивает к Вьетто и он оформляет хет-трик.
45'
Контратака хозяев! Сарабия прошел по левом флангу, выкатил мяч на линию штрафной на Вьетто, но тот пожадничал и решил пробить - попал в защитника.
43'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 5-0! Вьетто! Гансо вывел Вьетто один на один и тот спокойно переиграл кипера.
42'
Гансо получил мяч на линии штрафной, одним касанием обработал мяч, а вторым пробил - мимо ворот.
41'
Близится конец тайма и "Севилья" чуть сбавила обороты. Катают мяч хозяева в центре поля.
39'
Сарабия отлично один касанием на фланге обыграл соперника, прошел дальше и навесил в штрафную, там Вьетто пробил головой, но мимо.
38'
Кийотаке сделал отличный навес в чужую штрафную, защитник гостей не смог добраться до мяча и его получил Вьетто, но не смог переиграть голкипера в ближнем бою.
37'
Рами захотел забить! Сильно пробил француз по воротам "Форментеры", но мяч полетел в тот угол, где был голкипер.
36'
Ларра получает первую в матче желтую карточку. Опасный стандарт для "Севильи".
35'
Краневиттер забрасывал мяч в чужую штрафную, но Вьетто не смог обработать этот пас.
34'
"Севилья" просто не уходит с чужой половины поля. Настолько велика разница в классе у команд.
33'
Еще один опасный момент у ворот гостей. Вьетто прошел по правому флангу и сделал пас назад на набегающего Иборру, но тот не попал в ворота.
31'
Иборра отлично сыграл в подкате в собственной штрафной, не дав сопернику сблизиться с воротами.
30'
Габриэль залез в офсайд.
29'
Гости пытаются прессинговать соперника, но делает это очень не слаженно и игрокам "Севильи" ничего не стоит продвигаться с мячом дальше.
28'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 4-0! Сарабия! Плохо разыграли угловой хозяева, но атака вторым темпом удалась. Сарабия получил мяч в штрафной, качнул соперника и несильно пробил в ближний угол.
27'
Вьетто получил хорошую передачу в чужой штрафной, продвинулся к лицевой и пытался прострелить, но был накрыт защитником. Угловой.
26'
Неплохой стандарт слева заработали гости. Последовал навес в штрафную "Севильи", но никто из игроков так и не смог достать до мяча.
24'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Бен-Йеддер! Кйиотаке навесил с углового на ближнюю штангу, там Вьетто скинул головой мяч дальше и Бен-Йеддер поразил ближний угол ворот "Форментеры".
22'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Вьетто! Гол похож на первый! На этот раз Бен-Йеддер промчался по правому флангу, прострелил вдоль ворот и Вьетто замкнул эту передачу.
21'
Еще один удар в сторону ворот "Севильи" нанесли гости. Сделал это Роса - неточно.
20'
Гансо оказывают помощь. Похоже, что будет замена.
19'
Кийотаке вывел Гансо один на один, того, казалось, толкал защитник в спину, но судья не увидел нарушения в этом эпизоде.
17'
Вьетто отлично бил по воротам с линии штрафной в дальний угол, но голкипер гостей в красивом прыжке смог вытащить этот удар.
16'
А вот сейчас могли забивать гости! Провалилась оборона "Севильи", мяч в чужой штрафной получил Аморес и пробил рядом со штангой.
15'
Сарабия пытался вывести партнера к воротам длинным пасом, но сделал неточную передачу.
14'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Гансо! Вьетто получил проникающую передачу справа, сделал пас вдоль ворот и Гансо с пары метров закатил мяч в ворота соперника.
12'
"Севилья" резвится в чужой штрафной. Вьетто вышел к воротам, отыграв вратаря сделал пас на Бен-Йеддера, тот решил отдать дальше, но этот пас был лишним.
11'
Иборра пытался прорваться на дриблинге в штрафную соперника, но защитники ему не дали этого сделать.
9'
Вновь Бен-Йеддер навешивает в штрафную слева, но защитники гостей пока на месте.
8'
Вьетто! Следует кросс с правого фланга в штрафную "Форментеры" и Вьетто в касание попадает в перекладину.
6'
Бен-Йеддер грузил мяч в штрафную "Форментеры" с левого фланга, но там Вьетто опередили.
5'
Вьетто получил пас от партнера справа в штрафной и пробил в дальний угол - голкипер гостей спас вою команду.
4'
Гости впервые дошли до чужой штрафной, но навес слева не получился.
3'
Хозяева, естественно, сразу же забрали мяч себе и пытаются организовать атаку на ворота соперника.
1'
Матч начался!
Первый тайм
-
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Предлагаю вам последить за текстовой трансляцией матча Кубка Короля между "Севильей" и "Форментерой". Ее для вас проведет Тимофеев Антон.
-
Статистика личных встреч: +1=0-0 5:1.
Первый матч: 5:1.
Первый матч: 5:1.
Новости матча
Прогнозы на матч Севилья 9:1 Форментера
Севилья
97% (223)
Ничья:
0.4% (1)
Форментера
2.6% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Севилья:
33.5% (77)
2:0 Севилья:
21.3% (49)
4:0 Севилья:
14.3% (33)
2:1 Севилья:
6.1% (14)
3:1 Севилья:
5.7% (13)
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