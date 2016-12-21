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1:0
36' ГолРодриго Морено
1:1
49' ГолМачис Дарвин
2:1
89' ГолРодриго Морено
|
36'
1:0
49'
1:1
89'
2:1
Состав команд
Валенсия
- Основной состав
- 13 Хауме Доменек Вратарь
- 2 Канселу Жоау Защитник
- 4 Сантос Адерлан Защитник
- 5 Мангала Эльяким Защитник
- 21 Монтойя Мартин Защитник
- 8 Перес Энцо Полузащитник
- 7 Суарес Марио Полузащитник
- 20 Медран Альваро Полузащитник
- 22 Мина Санти Нападающий
- 19 Родриго Морено Нападающий
- 9 Мунир Эль-Хаддади Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Алвес Диего Вратарь
- 14 Гайя Хосе Защитник
- 40 Хименес Хавьер III Защитник
- 16 Картабия Федерико Полузащитник
- 28 Солер Карлос Полузащитник
- 11 Баккали Закария Нападающий
- 27 Мир Рафа Нападающий
- Главный тренер: Клаудио Чезаре Пранделли
Леганес
- Основной состав
- 13 Эррерин Яго Вратарь
- 17 Виктор Диаз Защитник
- 5 Мантовани Мартин Защитник
- 12 Меджани Карл Защитник
- 24 Тимор Давид Защитник
- 4 Марин Адриан Защитник
- 19 Лопес Унаи Полузащитник
- 8 Габриэл Пирес Полузащитник
- 21 Перес Рубен Полузащитник
- 7 Мачис Дарвин Полузащитник
- 20 Лусиано Невес Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Барриос Диего Вратарь
- 3 Бустинса Унаи Защитник
- 27 Молина Альваро Защитник
- 6 Альберто Мартин Полузащитник
- 10 Тони Довале Полузащитник
- 28 Аррибас Серхио Полузащитник
- 9 Герреро Мигель Анхель Нападающий
- Главный тренер: Гаритано Асьер
Предыдущие игры
Валенсия (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 10.12.2016 Реал Сосьедад 3:2 Валенсия П
- 04.12.2016 Валенсия 2:2 Малага П
- 29.11.2016 Леганес 1:3 Валенсия КК
- 26.11.2016 Севилья 2:1 Валенсия П
- 20.11.2016 Валенсия 1:1 Гранада П
- 06.11.2016 Сельта 2:1 Валенсия П
- 31.10.2016 Депортиво 1:1 Валенсия П
- 22.10.2016 Валенсия 2:3 Барселона П
- 16.10.2016 Спортинг Хихон 1:2 Валенсия П
- 02.10.2016 Валенсия 0:2 Атлетико М П
- 25.09.2016 Леганес 1:2 Валенсия П
- 22.09.2016 Валенсия 2:1 Алавес П
- 18.09.2016 Атлетик Б 2:1 Валенсия П
- 11.09.2016 Валенсия 2:3 Бетис П
- 27.08.2016 Эйбар 1:0 Валенсия П
- 22.08.2016 Валенсия 2:4 Лас-Пальмас П
- 13.08.2016 Валенсия 2:1 Фиорентина ТМК
- 10.08.2016 Валенсия 2:1 НПФЛ Олл Старс ТМК
- 06.08.2016 Кристал Пэлас 3:1 Валенсия ТМК
- 03.08.2016 Борнмут 1:1 Валенсия ТМК
Леганес (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 18.12.2016 Леганес 1:1 Эйбар П
- 10.12.2016 Лас-Пальмас 1:1 Леганес П
- 03.12.2016 Леганес 0:0 Вильярреал П
- 29.11.2016 Леганес 1:3 Валенсия КК
- 26.11.2016 Эспаньол 3:0 Леганес П
- 21.11.2016 Леганес 2:0 Осасуна П
- 06.11.2016 Реал Мадрид 3:0 Леганес П
- 28.10.2016 Леганес 0:2 Реал Сосьедад П
- 23.10.2016 Малага 4:0 Леганес П
- 15.10.2016 Леганес 2:3 Севилья П
- 06.10.2016 Леганес 0:1 Эйбар ТМК
- 01.10.2016 Гранада 0:1 Леганес П
- 25.09.2016 Леганес 1:2 Валенсия П
- 22.09.2016 Депортиво 1:2 Леганес П
- 17.09.2016 Леганес 1:5 Барселона П
- 11.09.2016 Спортинг Хихон 2:1 Леганес П
- 27.08.2016 Леганес 0:0 Атлетико М П
- 22.08.2016 Сельта 0:1 Леганес П
- 13.08.2016 Леганес 3:2 Вильярреал ТМК
- 13.08.2016 Алькоркон 1:0 Леганес ТМК
Последние игры между собой
Валенсия
Леганес
-
2 Голы 1
-
15 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 23
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
1/16 финала
1/8 финала
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Новости после матча
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"Валенсия" и в ответном матче обыграла "Леганес" и вышла в 1/8 финала Кубка Испании. С вами был Михаил Горяйнов. До новых встреч!
Второй тайм
-
Вот и всё! Прозвучал финальный свисток.
90'
Гайя пробил со стандарта неудачно, мяч полетел выше ворот Эррерина.
90'
Мигель Анхель Герреро получил жёлтую карточку за споры с арбитром.
90'
Около своей штрафной площади Мартин Мантовани попал сзади по ноге Марио Суаресу. Опасный стандарт у ворот Эррерина.
90'
"Валенсия" перекатывает мяч на своей половине поля, "Леганес" особо и не стремится отбирать снаряд.
90'
Три минуты добавлено к основному времени матча.
89'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! РОДРИГО!!!
"Валенсия" снова вышла вперёд в счёте! Карлос Солер ворвался в штрафную гостей, пробивал в сторону дальнего угла ворот, Эррерин среагировал на удар, но на добивании сыграл удачно Родриго Морено, поразивший вновь ворота Яго.
"Валенсия" снова вышла вперёд в счёте! Карлос Солер ворвался в штрафную гостей, пробивал в сторону дальнего угла ворот, Эррерин среагировал на удар, но на добивании сыграл удачно Родриго Морено, поразивший вновь ворота Яго.
88'
Адриан Марин забрасывал мяч по флангу Аррибасу, получилось слишком сильно, Серхио не успел добежать, за лицевую выкатился снаряд.
87'
Замена в составе "Леганеса": вместо Дарвина Мачиса появился на поле Серхио Аррибас.
86'
ОПАСНО! Виктор Диаз с фланга навешивал на район одиннадцатиметровой отметки, откуда в касание Герреро пытался переправить мяч в ворота Доменека, рядом со штангой прокатился снаряд.
85'
Отличный заброс получился от Карла Меджани на Мачиса, Дарвин далековато отпустил от себя мяч, который в итоге перехватил Хауме Доменек.
83'
Пробуют атакующие игроки "Валенсии" прессинговать защитников, не позволяя начать атаку "Леганесу".
82'
Пытается спасти встречу "Леганес", но слишком мало времени остаётся для ещё двух забитых мячей.
80'
В центре поля на газон Альваро Медрана завалил Рубен Перес, судья зафиксировал нарушение со стороны игрока "Леганеса".
79'
Вот и замена: Санти Мина ушёл, на его место вышел Хосе Гайя.
77'
Санти Мина показал Чезаре Пранделли, что ему требуется замена, небольшое повреждение получил атакующий игроку "Валенсии".
76'
Чуть не ошибся на выходе Яго Эррерин, но, похоже, этим и смутил он Родриго, который не сумел остановить мяч после передачи от Карлоса Солера.
74'
Адриан Марин с фланга покатил мяч в штрафную на Мачиса, Дарвин обработал снаряд и тут же пробил, но под удар подставился Марио Суарес.
73'
Давид Тимор с корнера подал на линию вратарской, откуда кулаками сыграл на вынос Хауме Доменек.
72'
Альваро Медран долго готовился к удару, успел сзади подбежать Унаи Лопес, блокировав в итоге удар соперника.
71'
Ответная замена от Чезаре Пранделли: Мунир ушёл с поля, вступил в игру Рафа Мир.
69'
У гостей замена: вместо Лусиано вышел на поле Тони.
68'
Жоау Канселу на линии чужой штрафной переложил мяч под левую и пробил – мимо цели.
66'
Время идёт, а "Леганес" снова стал прижиматься к своим воротам, позволяя сопернику контролировать мяч у своей штрафной.
65'
Жоау Канселу со стандарта забрасывал мяч на дальний угол вратарской, Яго Эррерин дотянулся до снаряда и перекинул его за пределы штрафной.
63'
Чаще стали фолить гости, Унаи Лопес выставил ногу, сбив Карлоса Солера.
61'
Карлос Солер попробовал свои силы в ударе из-за пределов штрафной – рядом со штангой полетел снаряд.
60'
Давид Тимор остановил проход с фланга Канселу, подставив подножку Жоау – это фол.
59'
Лусиано с линии штрафной соперника после скидки мяча от Мачиса пробил выше ворот Доменека.
58'
Замена в составе "Валенсии" состоялась: вместо Энцо Переса вышел Карлос Солер. Капитанская повязка перешла к Хауме Доменеку.
57'
Адриан Марин на фланге сбил с ног в подкате Мунира, заслуженная жёлтая карточка предъявлена защитнику "Леганеса".
55'
Главный тренер "Леганеса" Асьер Гаритано также не садится на скамейку запасных, постоянно что-то подсказывая своим подопечным.
54'
Альваро Медран на чужой половине поля слишком активно пытался отобрать мяч у Меджани, рефери решил показать "горчичник" Медрану.
53'
Адерлан Сантос забрасывал мяч со своей половины поля в чужую штрафную, где снаряд подобрал Родриго Морено, оказавшийся в положении "вне игры".
52'
"Валенсия" слишком уж расслабилась после своего забитого гола, отдав инициативу сопернику.
51'
У гостей всё ещё стоит задача забивать два мяча, тогда матч перейдёт в дополнительное время.
49'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! МАЧИС!!!
"Леганес" сравнял счёт! Мачис в чужой штрафной поборолся за мяч, сумев отобрать его у Энцо Переса, после чего пробил по воротам Доменека, Хауме перед собой снаряд отбил, сумел не дать пробить Диазу, но Дарвин доделал своё дело, поразив в итоге ворота соперника.
"Леганес" сравнял счёт! Мачис в чужой штрафной поборолся за мяч, сумев отобрать его у Энцо Переса, после чего пробил по воротам Доменека, Хауме перед собой снаряд отбил, сумел не дать пробить Диазу, но Дарвин доделал своё дело, поразив в итоге ворота соперника.
48'
Рубен Перес на фланге сыграл жёстко в подкате против Энцо Переса, жёлтую карточку показал судья игроку "Леганеса".
47'
Родриго почти убежал на рандеву с Эррерином, но опередил его Карл Меджани, бросившийся в подкате.
46'
После перерыва наставник "Леганеса" Асьер Гаритано произвёл замену: поле покинул Габриэл, появился Мигель Анхель Герреро.
46'
Второй тайм стартовал!
Второй тайм
Первый тайм
-
Так и есть. Ничего не стал добавлять рефери. Перерыв.
44'
Остановок в игре, по сути, не было. Судья может ничего и не добавлять к первому тайму.
43'
Лусиано около чужой штрафной наступил на ногу Мартина Монтойи, фол зафиксировал арбитр со стороны форварда "Леганеса".
41'
Родриго после паса в разрез от Санти Мины оказался в положении "вне игры".
40'
Дарвин Мачис на скорости вбежал в чужую штрафную, после чего сразу же низом пробил по воротам Доменека – Хауме на месте.
39'
Заслуженно "Валенсия" повела в счёте. "Леганес" ничего опасного так и не смог пока организовать у ворот Хауме Доменека.
38'
Лусиано на подступах к штрафной обыграл соперника, после чего попытался поразить ближний угол ворот Доменека, но лишь угодил мячом в сетку с внешней стороны ворот.
36'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! РОДРИГО!!!
"Валенсия" открыла счёт в матче! Альваро Медран выдал отличный пас на ход Морено, Родриго вошёл в штрафную и сумел поразить ворота Яго Эррерина.
"Валенсия" открыла счёт в матче! Альваро Медран выдал отличный пас на ход Морено, Родриго вошёл в штрафную и сумел поразить ворота Яго Эррерина.
35'
Санти Мина с левого фланга попытался пройти поближе к чужим воротам, но на его пути встал Виктор Диаз.
34'
Совсем сегодня без работы голкипер "летучих мышей" Хауме Доменек, в отличие от своего коллеги Яго Эррерина, который уже пару раз спас свою команду от гола.
32'
С правого фланга Унаи Лопес простреливал в штрафную "Валенсии", Адерлан Сантос в прыжке вынес мяч подальше за пределы штрафной.
31'
Дарвин Мачис ворвался в штрафную хозяев, скидывал мяч в центр, где никого из партнёров по команде не оказалось.
30'
Решил пойти вперёд Марио Суарес, но лучше бы этого не делал опорник "Валенсии", потерял мяч в итоге и чуть не организовал соперникам контратаку.
28'
Хозяева особо не спешат атаковать, перекатывая мяч в середине поля, иногда отдавая пасы назад своим защитникам.
27'
Габриэл в атаке сфолил на Пересе, сразу же извинился бразилец перед капитаном "Валенсии".
25'
Пока не очень понятно, как "Леганес" собирается забивать минимум два мяча. Совсем не получается у гостей развить свою атаку.
24'
Наставник "летучих мышей" Чезаре Пранделли активно старается подсказать своим подопечным, как продуктивнее проводить атаки и держать оборону.
22'
Энцо Перес с углового навешивал в сторону дальнего угла вратарской, на перехвате сыграл голкипер "Леганеса" Яго Эррерин.
21'
"Валенсия" неплохо старается подступиться к воротам гостей, но надёжен пока в воротах Яго Эррерин.
19'
Дарвин Мачис после скидки мяча от Лусиано оказался в положении "вне игры".
18'
Очередное нарушение правил. Мунира с фолом остановил Рубен Перес.
17'
Очень смело сыграл Яго Эррерин, убрав мяч под себя, когда у него пытался отобрать снаряд Родриго.
16'
Около центрального круга Альваро Медрана завалил на газон Габриэл, судья зафиксировал нарушение со стороны бразильца.
14'
Энцо Перес с нарушением правил отобрал мяч у Давида Тимора около штрафной площади гостей.
13'
Мунир в чужой штрафной за счёт пары ложных движений ушёл от соперника, но прострелить на партнёров не сумел, угодив мячом в одного из защитников "Леганеса".
12'
ШТАНГА! Какой момент упустила "Валенсия". Родриго выбежал на рандеву с Эррерином, ушёл в сторону от вратаря, но с острого угла попал в штангу, после чего на добивании сыграл неточно Альваро Медран.
11'
В середине поля Жоау Канселу в прыжке попал локтем в лицо Дарвину Мачису, это фол.
9'
Мартин Монтойя покатил мяч вперёд на ход Родриго, но слишком сильно получилось, забрал снаряд Яго Эррерин.
7'
"Леганес" пробует действовать забросами, но пока мяч почти не доходит до соперника.
6'
С правого фланга Жоау Канселу простреливал на линию вратарской, откуда попасть по воротам не смог Родриго.
4'
Мунир из-за пределов штрафной довольно опасно пробивал в дальний угол ворот, но в створ попасть Эль-Хаддади не сумел.
3'
Под свой контроль забрала мяч "Валенсия", подопечные Чезаре Пранделли пробуют сразу идти вперёд.
2'
Напомним, что первая встреча между этими командами в 1/16 финала Кубка Испании завершилась победой "Валенсии" в гостях со счётом 3:1.
1'
Матч начался! С центра поля разыграли мяч футболисты "Леганеса".
Первый тайм
-
Хозяева сегодня сыграют в бело-чёрном, гости – в зелёном.
Капитаны команд: Энцо Перес у "Валенсии" и Мартин Мантовани у "Леганеса" соответственно.
Капитаны команд: Энцо Перес у "Валенсии" и Мартин Мантовани у "Леганеса" соответственно.
-
Составы команд находятся в одноимённой вкладке.
-
Приветствую всех поклонников футбола!
Рад предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Кубка Испании: "Валенсия" – "Леганес". Комментировать встречу для вас буду я, Михаил Горяйнов.
Рад предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Кубка Испании: "Валенсия" – "Леганес". Комментировать встречу для вас буду я, Михаил Горяйнов.
-
Начало матча: 23-00. Валенсия. Месталья. Вместимость: 55 000
Статистика встреч: +2=0-0. Разница мячей: 5:2
Статистика встреч: +2=0-0. Разница мячей: 5:2
Новости матча
Прогнозы на матч Валенсия 2:1 Леганес
Валенсия
88.7% (227)
Ничья:
7% (18)
Леганес
4.3% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Валенсия:
28.9% (74)
2:0 Валенсия:
22.7% (58)
1:0 Валенсия:
19.9% (51)
3:1 Валенсия:
7.4% (19)
3:0 Валенсия:
2.3% (6)
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