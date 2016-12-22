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  6. 1/16 финала
Отчёт о матче}
Барселона
7:0
Отчёт о матче
Эркулес
0'
1:0
37' Гол
Динь Люка
2:0
45' Пенальти
Ракитич Иван
3:0
50' Гол
Рафинья Алькантара
4:0
55' Гол
Арда Туран
5:0
73' Гол
Алькасер Пако
6:0
86' Гол
Арда Туран
7:0
89' Гол
Арда Туран
90'+2
Новости после матча

-
Разгромила сегодня "Барселона" своего соперника на "Камп Ноу". Разница в классе между командами колоссальная, что мы и увидели на футбольном поле. В одни ворота прошла игра. На  этом пришло время прощаться. С вами был Федосов Дмитрий. До скорых встреч!
Второй тайм
Свисток
-
Все, матч окончен! Более чем убедительная победа "Барселоны" со счетом 7-0!
90'
Пробивал по воротам Салинас метров с двадцати. Силлесен без труда словил мяч. Первый удар в створ нанесли гости на девяностой минуте.
3 гола - хет-трик!
89'
Г-О-О-О-О-О-О-Л! 7-0! Арда Туран! Подхватил Арда мяч на углу штрафной площадки соперника и красивейшим обводящим ударом положил мяч в противоположную девятку. Фантастика!
88'
Рафинья пробил с линии штрафной. Буйгес вытянулся в струну и вытащил мяч с левого угла. Браво голкипер.
2 гола - дубль!
86'
Г-О-О-О-О-О-Л! 6-0! Арда Туран! Видаль мягко навесил с правого фланга. В штрафной головой нанес удар Алькасер, с которым в красивейшем прыжке справился Буйгес, но на добивании первым был Туран. Вколотил Арда мяч под перекладину.

85'
Пенья грубо ногой в корпус сыграл против Диня. Откровенно пожалел арбитр игрока, не показав даже желтой.
Фол, нарушение
84'
Майнс активно вел борьбу за мяч на фланге против Видаля, но нарушил правила.
82'
Ракитич подхватил мяч на половине поля соперника и пробил метров с двадцати. Буйгес на этот раз выручил свою команду, зафиксировав мяч в своих руках.
80'
Рафинья принял мяч на фланге, финтом обыграл Майнса и подал в штрафную. Здесь головой вынес мяч Роман.
78'
Ньето прошел по флангу и подал в штрафную. Повод размяться Силлесену. Едва ли не в первый раз мяч оказался в руках голкипера "Барселоны".
77'
Последовала подача с угла поля от гостей. На нее откликнулся Рохас, пробив головой. Удар вышел сильным, но неточным.
75'
Суарес принял мяч на фланге, обошел соперника и прострелил на линию штрафной, откуда пробил Алькасер. Мяч попал в Романа и отскочил в аут.
Описание гола
73'
Г-О-О-О-О-О-Л! 5-0! Алькасер! Туран отдал классный пас в разрез на Рафинью, тот принял мяч и вторым касанием мягко подал на линию вратарской. Здесь головой пробил Алькасер, не оставив голкиперу не единого шанса.
Офсайд
71'
Рафинья отдавал пас в штрафную соперника на Алькасера. Форвард был в офсайде, что и показал судья.
Замена
69'
Последняя замена от Эстебана Виго. На поле появился Салинас. Сменил он Беррокаля.
Угловой
68'
Арда Туран отпасовал в штрафную на Диня, но Роман в красивом подкате выбил мяч на угловой.
66'
Рафинья с левого фланга навесил на дальнюю штангу. Здесь головой пробил Туран. мяч полетел не сильно и точно в руки голкиперу.
64'
Беррокаля сбил перед своей штрафной  Ракитич. Опасный стандарт для "Эркулеса".
63'
Гомеш отдал на фланг Суаресу, тот в касание подал в штрафную, где пытался пробить Алькасер, но не смог дотянуться до мяча.
61'
Боролись на фланге Чека и Гомеш. В итоге мяч вышел аут. Вводить в игру его будут футболисты "Барсы".
59'
Юмтити столкнулся с Чекой. Потребовалась помощь игроку "Эркулеса".
Угловой
57'
Видаль навесил на ближнюю штангу, где в борьбе с защитником Алькасер заработал угловой.
Описание гола
55'
Г-О-О-О-О-О-Л! 4-0! Арда Туран! Видаль выполнил навес на линию вратарской, где головой в падении из под Дальмау пробил Туран. Мяч в сетке.
Замена
54'
Вторая замена в матче. Вместо Буэсо на поле вышел Майнс.
53'
После подачи с угла поля головой пробил Чечу. Мимо ворот прошел мяч.
Описание гола
51'
Г-О-О-О-О-Л! 3-0! Рафинья! Туран принял мяч на фланге, сместился в центр, обыграв троих соперников, и отпасовал на линию штрафной. Рафинья в касание выстрелил в ближний угол.Вратарь не смог ничего сделать.
49'
После подачи с угла поля головой пробил Рохас. Неточным вышел удар.
48'
Чечу прострелил с левого фланга, но в штрафной никого из партнеров не оказалось. Мяч у "Барселоны".
Замена
46'
Замена у гостей произошла в перерыве. Вместо Гаспара вышел Ньето.
Второй тайм начался
46'
Футболисты отдохнули. Судья отдохнул. Да и мы с Вами набрались сил, чтобы смотреть второй тайм. Свисток прозвучал.Поехали!
Второй тайм
Первый тайм
Перерыв
-
На этом первый тайм окончен. Перерыв!
Пенальти
45'
Г-О-О-О-О-Л! 2-0! Ракитич! Пробил Иван в правый угол. Буйгес угадал направление мяча, но тот прошел под руками голкипера.
Пенальти!
45'
Арда Туран принял мяч в штрафной, развернулся, убрал мяч под себя и был сбит Романом. Пенальти!
44'
Суарес выполнил навес в штрафную, где головой наносил удар Динь. Выше ворот прошел мяч.
Желтая карточка
42'
Видаль поталкался с Пеньой. Судья не стал жалеть игроков и показал обоим желтые карточки.
41'
Алькасер принял мяч на фланге, прошел к воротам и прострелил на линию вратарской.Защитники разобрались в ситуации и выбили мяч.
Офсайд
39'
Ракитич отдавал пас в разрез на фланг Видалю. Пена выбил мяч на угловой, но судья зафиксировал офсайд.
Описание гола
37'
Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Динь! Арда Туран прострелил с левого фланга. Мяч в штрафной принял Рафинья и отпасовал под удар Диню. Люка точным выстрелом отправил мяч в сетку.
Травма, повреждение
35'
Денис Суарес локтем в прыжке ударил Беррокаля. Не может самостоятельно подняться игрок "Эркулеса".
33'
Видаль навесил с правого фланга. После небольшой паники в штрафной, Роман выбил мяч далеко на чужую половину поля.
Опасный момент
32'
Суарес прорвался по левому флангу, обыграл оппонента, вошел в штрафную и пробил в ближний угол. Мяч зацепил сетку с внешней стороны.
Фол, нарушение
31'
Динь грубо сыграл в борьбе с Гаспаром. Судья решил ограничиться лишь устным предупреждением.
29'
Алькасер выводил Суареса на ворота соперника, но Денис не смог зацепиться за мяч, тот оказался в руках голкипера.
28'
Фолорес принял мяч на чужой половине поля и выбегал один на один с голкипером. Маскерано смог догнать оппонента и в подкате выбил у него мяч.
Травма, повреждение
26'
Чека получил повреждение в борьбе с Денисом Суаресом. Нужна медицинская помощь игроку "Эркулеса".
25'
Ракитич принял мяч перед штрафной соперника, развернулся и пробил по воротам. Мяч прошел немного выше перекладины.
23'
Снова Ракитич подавал с правого фланга на дальнюю штангу. На этот раз головой мяч выбил Буэсо.
21'
Со штрафного Ракитич навесил на дальнюю штангу, куда набегал Юмтити, но голкипер в красивом прыжке перехватил этот пас.
19'
Арда Туран прорвался по правому флангу и прострелил на линию вратарской. Буйгес в падении ногами выбил мяч.
18'
Суарес навесил в штрафную соперника, но голкипер уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.
16'
Гаспар простреливал с правого фланга. В штрафной был только один игрок гостей и четыре защитника "Барселоны", которые без особого труда завладели мячом.
Офсайд
14'
Последовал заброс на Беррокаля, но форвард "Эркулеса" оказался в положении "вне игры".
12'
Ракитич подал в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Роман и выбил мяч головой в аут.
Фол, нарушение
10'
Чечу около своей штрафной сбил Турана. Опасный стандарт исполнят каталонцы.
9'
Ракитич подал на ближнюю штангу, где головой пробивал Маскерано. Рядом со штангой прошел мяч.
Фол, нарушение
7'
Последовала подача с угла поля в штрафную. Здесь Рафинья оттолкнул Чеку. Штрафной назначил судья.
6'
Контролируют футболисты "Барселоны" мяч на чужой половине поля, но до острых действий дело пока не доходит.
4'
Динь принял мяч на углу штрафной соперника и нанес удар по воротам. Выше пролетел мяч.
3'
Заработали угловой хозяева, но не стали подавать в штрафную, а разыграли мяч. После серии пасов им завладел Силлесен.
2'
Ракитич отпасовал на фланг Видалю, который в касание прострелил в штрафную, голкипер перехватил мяч.
Первый тайм начался
1'
Матч розыгрышем с центра поля начали футболисты "Барселоны".
Первый тайм
-
Приветствую всех любителей футбола! Сегодня в ответном матче 1/16 финала Кубка Короля встретятся "Барселона" и "Эркулес". В первом матче аутсайдер смог выстоять ничью и сохранить шансы на проход дальше. Это будет сделать крайне сложно, но это футбол и здесь все возможно. Удастся ли скромному "Эркулесу" добыть нужный результат на "Камп Ноу" узнаем после финального свистка. Помогать Вам следить за событиями матча буду я, Федосов Дмитрий!
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Статистика личных встреч: +20=16-7 83:48.
Первый матч: 1:1.
Новости матча
Прогнозы на матч Барселона 7:0 Эркулес
Барселона
84.3% (264)
Ничья:
8% (25)
Эркулес
7.7% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
28.8% (90)
Барселона:
14.7% (46)
Барселона:
10.9% (34)
Барселона:
7.7% (24)
Барселона:
4.2% (13)
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