Второй тайм

- Все, матч окончен! Более чем убедительная победа "Барселоны" со счетом 7-0!

90' Пробивал по воротам Салинас метров с двадцати. Силлесен без труда словил мяч. Первый удар в створ нанесли гости на девяностой минуте.

89' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 7-0! Арда Туран! Подхватил Арда мяч на углу штрафной площадки соперника и красивейшим обводящим ударом положил мяч в противоположную девятку. Фантастика!

88' Рафинья пробил с линии штрафной. Буйгес вытянулся в струну и вытащил мяч с левого угла. Браво голкипер.

86' Г-О-О-О-О-О-Л! 6-0! Арда Туран! Видаль мягко навесил с правого фланга. В штрафной головой нанес удар Алькасер, с которым в красивейшем прыжке справился Буйгес, но на добивании первым был Туран. Вколотил Арда мяч под перекладину.

85' Пенья грубо ногой в корпус сыграл против Диня. Откровенно пожалел арбитр игрока, не показав даже желтой.

84' Майнс активно вел борьбу за мяч на фланге против Видаля, но нарушил правила.

82' Ракитич подхватил мяч на половине поля соперника и пробил метров с двадцати. Буйгес на этот раз выручил свою команду, зафиксировав мяч в своих руках.

80' Рафинья принял мяч на фланге, финтом обыграл Майнса и подал в штрафную. Здесь головой вынес мяч Роман.

78' Ньето прошел по флангу и подал в штрафную. Повод размяться Силлесену. Едва ли не в первый раз мяч оказался в руках голкипера "Барселоны".

77' Последовала подача с угла поля от гостей. На нее откликнулся Рохас, пробив головой. Удар вышел сильным, но неточным.

75' Суарес принял мяч на фланге, обошел соперника и прострелил на линию штрафной, откуда пробил Алькасер. Мяч попал в Романа и отскочил в аут.

73' Г-О-О-О-О-О-Л! 5-0! Алькасер! Туран отдал классный пас в разрез на Рафинью, тот принял мяч и вторым касанием мягко подал на линию вратарской. Здесь головой пробил Алькасер, не оставив голкиперу не единого шанса.

71' Рафинья отдавал пас в штрафную соперника на Алькасера. Форвард был в офсайде, что и показал судья.

69' Последняя замена от Эстебана Виго. На поле появился Салинас. Сменил он Беррокаля.

68' Арда Туран отпасовал в штрафную на Диня, но Роман в красивом подкате выбил мяч на угловой.

66' Рафинья с левого фланга навесил на дальнюю штангу. Здесь головой пробил Туран. мяч полетел не сильно и точно в руки голкиперу.

64' Беррокаля сбил перед своей штрафной Ракитич. Опасный стандарт для "Эркулеса".

63' Гомеш отдал на фланг Суаресу, тот в касание подал в штрафную, где пытался пробить Алькасер, но не смог дотянуться до мяча.

61' Боролись на фланге Чека и Гомеш. В итоге мяч вышел аут. Вводить в игру его будут футболисты "Барсы".

59' Юмтити столкнулся с Чекой. Потребовалась помощь игроку "Эркулеса".

57' Видаль навесил на ближнюю штангу, где в борьбе с защитником Алькасер заработал угловой.

55' Г-О-О-О-О-О-Л! 4-0! Арда Туран! Видаль выполнил навес на линию вратарской, где головой в падении из под Дальмау пробил Туран. Мяч в сетке.

54' Вторая замена в матче. Вместо Буэсо на поле вышел Майнс.

53' После подачи с угла поля головой пробил Чечу. Мимо ворот прошел мяч.

51' Г-О-О-О-О-Л! 3-0! Рафинья! Туран принял мяч на фланге, сместился в центр, обыграв троих соперников, и отпасовал на линию штрафной. Рафинья в касание выстрелил в ближний угол.Вратарь не смог ничего сделать.

49' После подачи с угла поля головой пробил Рохас. Неточным вышел удар.

48' Чечу прострелил с левого фланга, но в штрафной никого из партнеров не оказалось. Мяч у "Барселоны".

46' Замена у гостей произошла в перерыве. Вместо Гаспара вышел Ньето.