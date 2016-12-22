- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
1:0
37' ГолДинь Люка
2:0
45' ПенальтиРакитич Иван
3:0
50' ГолРафинья Алькантара
4:0
55' ГолАрда Туран
5:0
73' ГолАлькасер Пако
6:0
86' ГолАрда Туран
7:0
89' ГолАрда Туран
|
37'
1:0
45'
2:0
50'
3:0
55'
4:0
73'
5:0
86'
6:0
89'
7:0
Состав команд
Барселона
- Основной состав
- 13 Силессен Яспер Вратарь
- 22 Видаль Алеш Защитник
- 23 Юмтити Самуэль Защитник
- 19 Динь Люка Защитник
- 21 Гомеш Андре Полузащитник
- 14 Маскерано Хавьер Полузащитник
- 4 Ракитич Иван Полузащитник
- 7 Арда Туран Полузащитник
- 12 Рафинья Алькантара Полузащитник
- 6 Денис Суарес Полузащитник
- 17 Алькасер Пако Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Масип Хорди Вратарь
- 18 Альба Хорди Защитник
- 8 Иньеста Андрес Полузащитник
- 5 Бускетс Серхио Полузащитник
- 20 Роберто Серхи Полузащитник
- Главный тренер: Энрике Луис
Эркулес
- Основной состав
- 1 Буйгес Иван Вратарь
- 3 Пенья Пако Защитник
- 2 Дальмау Альберт Защитник
- 5 Буэсо Поль Защитник
- 4 Фернандо Роман Защитник
- 7 Чечу Полузащитник
- 6 Рохас Хосе II Полузащитник
- 8 Чека Полузащитник
- 11 Гаспар Хосе Полузащитник
- 10 Миньяно Хосе Полузащитник
- 9 Беррокаль Хесус Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Льедо Эду Вратарь
- 7 Ньето Мигель Анхель Полузащитник
- 15 Хуанма Полузащитник
- 9 Майнс Давид Нападающий
- 12 Салинас Альваро Нападающий
- Главный тренер: Виго Эстебан
Предыдущие игры
Барселона (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 18.12.2016 Барселона 4:1 Эспаньол П
- 13.12.2016 Аль-Ахли Джидда 3:5 Барселона КЧ
- 10.12.2016 Осасуна 0:3 Барселона П
- 06.12.2016 Барселона 4:0 Боруссия М ЛЧ
- 03.12.2016 Барселона 1:1 Реал Мадрид П
- 01.12.2016 Эркулес 1:1 Барселона КК
- 27.11.2016 Реал Сосьедад 1:1 Барселона П
- 23.11.2016 Селтик 0:2 Барселона ЛЧ
- 19.11.2016 Барселона 0:0 Малага П
- 06.11.2016 Севилья 1:2 Барселона П
- 01.11.2016 Манчестер Сити 3:1 Барселона ЛЧ
- 29.10.2016 Барселона 1:0 Гранада П
- 25.10.2016 Барселона 0:1 Эспаньол ТМК
- 22.10.2016 Валенсия 2:3 Барселона П
- 19.10.2016 Барселона 4:0 Манчестер Сити ЛЧ
- 15.10.2016 Барселона 4:0 Депортиво П
- 02.10.2016 Сельта 4:3 Барселона П
- 28.09.2016 Боруссия М 1:2 Барселона ЛЧ
- 24.09.2016 Спортинг Хихон 0:5 Барселона П
- 21.09.2016 Барселона 1:1 Атлетико М П
Эркулес (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 17.12.2016 Эркулес 1:0 Корнелья СБГ3
- 11.12.2016 Мальорка-2 0:2 Эркулес СБГ3
- 04.12.2016 Эркулес 2:0 Атлетико Балеарес СБГ3
- 01.12.2016 Эркулес 1:1 Барселона КК
- 27.11.2016 Алькояно 3:0 Эркулес СБГ3
- 20.11.2016 Эркулес 2:3 Вильярреал-2 СБГ3
- 13.11.2016 Эркулес 1:0 Атлетико Леванте СБГ3
- 06.11.2016 Атлетико Сагунтино 0:0 Эркулес СБГ3
- 02.11.2016 Эркулес 2:0 Эбро СБГ3
- 29.10.2016 Эспаньол-2 2:2 Эркулес СБГ3
- 23.10.2016 Эркулес 0:2 Прат СБГ3
- 16.10.2016 Оспиталет 0:2 Эркулес СБГ3
- 12.10.2016 Эркулес 2:1 Корнелья КК
- 08.10.2016 Эркулес 2:0 Льейда СБГ3
- 02.10.2016 Бадалона 0:0 Эркулес СБГ3
- 25.09.2016 Эркулес 5:0 Депортиво Эльденсе СБ
- 17.09.2016 Валенсия-2 1:0 Эркулес СБ
- 11.09.2016 Эркулес 1:0 Льягостера СБ
- 07.09.2016 Картахена 1:1 Эркулес КК
- 03.09.2016 Сабадель 1:0 Эркулес СБ
Последние игры между собой
Барселона
Эркулес
-
7 Голы 0
-
19 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
5 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
73 Владение мячом, % 27
-
5 Голы 0
-
12 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
69 Владение мячом, % 31
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
77 Владение мячом, % 23
1/16 финала
1/8 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Новости после матча
-
Разгромила сегодня "Барселона" своего соперника на "Камп Ноу". Разница в классе между командами колоссальная, что мы и увидели на футбольном поле. В одни ворота прошла игра. На этом пришло время прощаться. С вами был Федосов Дмитрий. До скорых встреч!
Второй тайм
-
Все, матч окончен! Более чем убедительная победа "Барселоны" со счетом 7-0!
90'
Пробивал по воротам Салинас метров с двадцати. Силлесен без труда словил мяч. Первый удар в створ нанесли гости на девяностой минуте.
89'
Г-О-О-О-О-О-О-Л! 7-0! Арда Туран! Подхватил Арда мяч на углу штрафной площадки соперника и красивейшим обводящим ударом положил мяч в противоположную девятку. Фантастика!
88'
Рафинья пробил с линии штрафной. Буйгес вытянулся в струну и вытащил мяч с левого угла. Браво голкипер.
86'
Г-О-О-О-О-О-Л! 6-0! Арда Туран! Видаль мягко навесил с правого фланга. В штрафной головой нанес удар Алькасер, с которым в красивейшем прыжке справился Буйгес, но на добивании первым был Туран. Вколотил Арда мяч под перекладину.
85'
Пенья грубо ногой в корпус сыграл против Диня. Откровенно пожалел арбитр игрока, не показав даже желтой.
84'
Майнс активно вел борьбу за мяч на фланге против Видаля, но нарушил правила.
82'
Ракитич подхватил мяч на половине поля соперника и пробил метров с двадцати. Буйгес на этот раз выручил свою команду, зафиксировав мяч в своих руках.
80'
Рафинья принял мяч на фланге, финтом обыграл Майнса и подал в штрафную. Здесь головой вынес мяч Роман.
78'
Ньето прошел по флангу и подал в штрафную. Повод размяться Силлесену. Едва ли не в первый раз мяч оказался в руках голкипера "Барселоны".
77'
Последовала подача с угла поля от гостей. На нее откликнулся Рохас, пробив головой. Удар вышел сильным, но неточным.
75'
Суарес принял мяч на фланге, обошел соперника и прострелил на линию штрафной, откуда пробил Алькасер. Мяч попал в Романа и отскочил в аут.
73'
Г-О-О-О-О-О-Л! 5-0! Алькасер! Туран отдал классный пас в разрез на Рафинью, тот принял мяч и вторым касанием мягко подал на линию вратарской. Здесь головой пробил Алькасер, не оставив голкиперу не единого шанса.
71'
Рафинья отдавал пас в штрафную соперника на Алькасера. Форвард был в офсайде, что и показал судья.
69'
Последняя замена от Эстебана Виго. На поле появился Салинас. Сменил он Беррокаля.
68'
Арда Туран отпасовал в штрафную на Диня, но Роман в красивом подкате выбил мяч на угловой.
66'
Рафинья с левого фланга навесил на дальнюю штангу. Здесь головой пробил Туран. мяч полетел не сильно и точно в руки голкиперу.
64'
Беррокаля сбил перед своей штрафной Ракитич. Опасный стандарт для "Эркулеса".
63'
Гомеш отдал на фланг Суаресу, тот в касание подал в штрафную, где пытался пробить Алькасер, но не смог дотянуться до мяча.
61'
Боролись на фланге Чека и Гомеш. В итоге мяч вышел аут. Вводить в игру его будут футболисты "Барсы".
59'
Юмтити столкнулся с Чекой. Потребовалась помощь игроку "Эркулеса".
57'
Видаль навесил на ближнюю штангу, где в борьбе с защитником Алькасер заработал угловой.
55'
Г-О-О-О-О-О-Л! 4-0! Арда Туран! Видаль выполнил навес на линию вратарской, где головой в падении из под Дальмау пробил Туран. Мяч в сетке.
54'
Вторая замена в матче. Вместо Буэсо на поле вышел Майнс.
53'
После подачи с угла поля головой пробил Чечу. Мимо ворот прошел мяч.
51'
Г-О-О-О-О-Л! 3-0! Рафинья! Туран принял мяч на фланге, сместился в центр, обыграв троих соперников, и отпасовал на линию штрафной. Рафинья в касание выстрелил в ближний угол.Вратарь не смог ничего сделать.
49'
После подачи с угла поля головой пробил Рохас. Неточным вышел удар.
48'
Чечу прострелил с левого фланга, но в штрафной никого из партнеров не оказалось. Мяч у "Барселоны".
46'
Замена у гостей произошла в перерыве. Вместо Гаспара вышел Ньето.
46'
Футболисты отдохнули. Судья отдохнул. Да и мы с Вами набрались сил, чтобы смотреть второй тайм. Свисток прозвучал.Поехали!
Второй тайм
Первый тайм
-
На этом первый тайм окончен. Перерыв!
45'
Г-О-О-О-О-Л! 2-0! Ракитич! Пробил Иван в правый угол. Буйгес угадал направление мяча, но тот прошел под руками голкипера.
45'
Арда Туран принял мяч в штрафной, развернулся, убрал мяч под себя и был сбит Романом. Пенальти!
44'
Суарес выполнил навес в штрафную, где головой наносил удар Динь. Выше ворот прошел мяч.
42'
Видаль поталкался с Пеньой. Судья не стал жалеть игроков и показал обоим желтые карточки.
41'
Алькасер принял мяч на фланге, прошел к воротам и прострелил на линию вратарской.Защитники разобрались в ситуации и выбили мяч.
39'
Ракитич отдавал пас в разрез на фланг Видалю. Пена выбил мяч на угловой, но судья зафиксировал офсайд.
37'
Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Динь! Арда Туран прострелил с левого фланга. Мяч в штрафной принял Рафинья и отпасовал под удар Диню. Люка точным выстрелом отправил мяч в сетку.
35'
Денис Суарес локтем в прыжке ударил Беррокаля. Не может самостоятельно подняться игрок "Эркулеса".
33'
Видаль навесил с правого фланга. После небольшой паники в штрафной, Роман выбил мяч далеко на чужую половину поля.
32'
Суарес прорвался по левому флангу, обыграл оппонента, вошел в штрафную и пробил в ближний угол. Мяч зацепил сетку с внешней стороны.
31'
Динь грубо сыграл в борьбе с Гаспаром. Судья решил ограничиться лишь устным предупреждением.
29'
Алькасер выводил Суареса на ворота соперника, но Денис не смог зацепиться за мяч, тот оказался в руках голкипера.
28'
Фолорес принял мяч на чужой половине поля и выбегал один на один с голкипером. Маскерано смог догнать оппонента и в подкате выбил у него мяч.
26'
Чека получил повреждение в борьбе с Денисом Суаресом. Нужна медицинская помощь игроку "Эркулеса".
25'
Ракитич принял мяч перед штрафной соперника, развернулся и пробил по воротам. Мяч прошел немного выше перекладины.
23'
Снова Ракитич подавал с правого фланга на дальнюю штангу. На этот раз головой мяч выбил Буэсо.
21'
Со штрафного Ракитич навесил на дальнюю штангу, куда набегал Юмтити, но голкипер в красивом прыжке перехватил этот пас.
19'
Арда Туран прорвался по правому флангу и прострелил на линию вратарской. Буйгес в падении ногами выбил мяч.
18'
Суарес навесил в штрафную соперника, но голкипер уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.
16'
Гаспар простреливал с правого фланга. В штрафной был только один игрок гостей и четыре защитника "Барселоны", которые без особого труда завладели мячом.
14'
Последовал заброс на Беррокаля, но форвард "Эркулеса" оказался в положении "вне игры".
12'
Ракитич подал в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Роман и выбил мяч головой в аут.
10'
Чечу около своей штрафной сбил Турана. Опасный стандарт исполнят каталонцы.
9'
Ракитич подал на ближнюю штангу, где головой пробивал Маскерано. Рядом со штангой прошел мяч.
7'
Последовала подача с угла поля в штрафную. Здесь Рафинья оттолкнул Чеку. Штрафной назначил судья.
6'
Контролируют футболисты "Барселоны" мяч на чужой половине поля, но до острых действий дело пока не доходит.
4'
Динь принял мяч на углу штрафной соперника и нанес удар по воротам. Выше пролетел мяч.
3'
Заработали угловой хозяева, но не стали подавать в штрафную, а разыграли мяч. После серии пасов им завладел Силлесен.
2'
Ракитич отпасовал на фланг Видалю, который в касание прострелил в штрафную, голкипер перехватил мяч.
1'
Матч розыгрышем с центра поля начали футболисты "Барселоны".
Первый тайм
-
Не пропустите! BarcaMania.Com - все о футбольном клубе "Барселона!
-
Приветствую всех любителей футбола! Сегодня в ответном матче 1/16 финала Кубка Короля встретятся "Барселона" и "Эркулес". В первом матче аутсайдер смог выстоять ничью и сохранить шансы на проход дальше. Это будет сделать крайне сложно, но это футбол и здесь все возможно. Удастся ли скромному "Эркулесу" добыть нужный результат на "Камп Ноу" узнаем после финального свистка. Помогать Вам следить за событиями матча буду я, Федосов Дмитрий!
-
Статистика личных встреч: +20=16-7 83:48.
Первый матч: 1:1.
Первый матч: 1:1.
Новости матча
Прогнозы на матч Барселона 7:0 Эркулес
Барселона
84.3% (264)
Ничья:
8% (25)
Эркулес
7.7% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Барселона:
28.8% (90)
4:0 Барселона:
14.7% (46)
2:0 Барселона:
10.9% (34)
5:0 Барселона:
7.7% (24)
3:1 Барселона:
4.2% (13)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация