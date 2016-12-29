Стадион: Денизли Ататюрк Зрители: 500
1:1
Конец матча
0:1
17' ГолЙокушлу Окай
76' Желтая карточкаЮмлу Мустафа
87' Желтая карточкаSemih Ceylan
1:1
89' ГолEmir Can Sayar
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
Йокушлу Окай нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Serkan Ilgun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает навес
93'
Taygun Vurgun нарушает правила. Сук Юн-Чжун пострадал
93'
Тактическая замена. Emir Can Sayar уходит с поля и его заменяет Мухиттин Текин
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
92'
Акбаш Мустафа нарушает правила. Ozer Ercili пострадал
91'
Фатих Арата из команды Кизилькаболукспор в офсайде
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Явру Зеки нарушает правила. Tayfun Gumusoglu пострадал
89'
Burak Gokbel сделал результативную передачу.
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Emir Can Sayar из клуба "Кизилькаболукспор" отправил мяч головой в ворота.
89'
Burak Gokbel из команды Кизилькаболукспор подал угловой слева.
89'
Явру Зеки выбил мяч на угловой.
89'
Ozer Ercili из команды Кизилькаболукспор делает навес
89'
Emir Can Sayar из команды Кизилькаболукспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор остановил атаку, перехватив мяч.
88'
Игроки ФК "Кизилькаболукспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Дюрица Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Semih Ceylan получает желтую карточку.
87'
Semih Ceylan совершает грубый фол. Акбаш Мустафа был жертвой
87'
Фатих Арата из команды Кизилькаболукспор в офсайде
87'
Рамазан Эрарслан нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Mustafa Altun заработал фол.
86'
86'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает подножку. Taygun Vurgun заработал фол.
85'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Mustafa Altun заработал фол.
84'
Emir Can Sayar из команды Кизилькаболукспор опасно играет. Чуть не пострадал Акбаш Мустафа.
84'
Явру Зеки нарушает правила. Tayfun Gumusoglu пострадал
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Тактическая замена. Reha Yayli уходит с поля и его заменяет Burak Gokbel
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Yusuf Yazici попал в створ, но вратарь справился с ударом.
83'
Сук Юн-Чжун из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
82'
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 500 болельщиков
82'
Акбаш Мустафа из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
Tayfun Gumusoglu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Вурал Гюрай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Юмлу Мустафа получил травму и заменен. Демирок Угур выходит на поле.
80'
Рамазан Эрарслан из команды Кизилькаболукспор опасно играет. Чуть не пострадал Вурал Гюрай.
78'
Вурал Гюрай коснулся мяча рукой.
76'
Юмлу Мустафа получает желтую карточку.
76'
Юмлу Мустафа совершает грубый фол. Tayfun Gumusoglu был жертвой
76'
Юмлу Мустафа возвращается на поле, всё в порядке.
75'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Юмлу Мустафа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
73'
Юмлу Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Taygun Vurgun из команды Кизилькаболукспор. Это Йокушлу Окай заработал фол.
72'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Tayfun Gumusoglu из команды Кизилькаболукспор делает навес
72'
71'
Сук Юн-Чжун нарушает правила. Kerim Boluk пострадал
71'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
71'
Тактическая замена. Фабиан Андрес Кастильо Санчес уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
71'
Emir Can Sayar отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
Фатих Арата из команды Кизилькаболукспор делает навес
70'
После дальнего удара, который нанес Emir Can Sayar мяч отбит вратарем
70'
Онази Оджени коснулся мяча рукой.
68'
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
65'
Semih Ceylan выбил мяч на угловой.
65'
Фатих Арата получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дюрица Ян.
64'
Тактическая замена. Abdulkadir Omur уходит с поля и его заменяет Акбаш Мустафа
64'
Явру Зеки блокирует соперника. Рамазан Эрарслан заработал своей команде штрафной.
64'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Tayfun Gumusoglu.
64'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
63'
Онази Оджени выбил мяч на угловой.
63'
Emir Can Sayar из команды Кизилькаболукспор делает передачу за спину защитников.
63'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает подножку. Taygun Vurgun заработал фол.
61'
Юмлу Мустафа совершает грубый фол. Mustafa Altun был жертвой
61'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
60'
Явру Зеки из команды Трабзонспор. Это Фатих Арата заработал фол.
57'
57'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
56'
Tayfun Gumusoglu из команды Кизилькаболукспор отвел угрозу отличным подкатом
56'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Reha Yayli из команды Кизилькаболукспор подал угловой слева.
55'
Tayfun Gumusoglu из команды Кизилькаболукспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
Yusuf Yazici получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Kerim Boluk.
53'
После дальнего удара, который нанес Mustafa Altun мяч отбит вратарем
53'
Mustafa Altun из команды Кизилькаболукспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Yusuf Yazici коснулся мяча рукой.
51'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
51'
Онази Оджени выбил мяч на угловой.
50'
Semih Ceylan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Вурал Гюрай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Emir Can Sayar из команды Кизилькаболукспор делает подножку. Вурал Гюрай заработал фол.
50'
Фатих Арата нарушает правила. Йокушлу Окай пострадал
49'
Serkan Ilgun вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Вурал Гюрай из команды Трабзонспор делает навес
48'
Дюрица Ян получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Tayfun Gumusoglu.
48'
48'
Явру Зеки из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Semih Ceylan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Tayfun Gumusoglu выбил мяч на угловой.
46'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
46'
Kerim Boluk бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Тактическая замена. Cihan Kahraman уходит с поля и его заменяет Mustafa Altun
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
45'
44'
43'
Serkan Ilgun вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Явру Зеки из команды Трабзонспор делает навес
42'
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Serkan Ilgun вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Явру Зеки из команды Трабзонспор делает навес
40'
40'
Н'Дойе Даме бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
39'
Semih Ceylan получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фабиан Андрес Кастильо Санчес.
38'
Abdulkadir Omur совершает грубый фол. Рамазан Эрарслан был жертвой
37'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает подножку. Ozer Ercili заработал фол.
35'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор в офсайде
35'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
34'
34'
32'
Emir Can Sayar из команды Кизилькаболукспор в офсайде
32'
Taygun Vurgun из команды Кизилькаболукспор делает передачу за спину защитников.
31'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Reha Yayli заработал фол.
29'
28'
28'
Вурал Гюрай из команды Трабзонспор делает навес
27'
27'
Kerim Boluk выбил мяч на угловой.
27'
26'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор наносит неточный удар с лета
26'
26'
Вурал Гюрай из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Reha Yayli из команды Кизилькаболукспор. Это Abdulkadir Omur заработал фол.
25'
Semih Ceylan нарушает правила. Фабиан Андрес Кастильо Санчес пострадал
25'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор разыграл угловой с левого угла.
25'
Tayfun Gumusoglu выбил мяч на угловой.
25'
Вурал Гюрай из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
24'
Taygun Vurgun из команды Кизилькаболукспор делает подножку. Йокушлу Окай заработал фол.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
22'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор в офсайде
22'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Semih Ceylan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес нарушает правила. Semih Ceylan пострадал
21'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Emir Can Sayar.
20'
Юмлу Мустафа из команды Трабзонспор делает подножку. Reha Yayli заработал фол.
20'
Рамазан Эрарслан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
Дюрица Ян бьет и мяч от рикошета проходит мимо
17'
Yusuf Yazici сделал результативную передачу.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Йокушлу Окай эффектным ударом переправил мяч в ворота.
17'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
17'
Serkan Ilgun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор делает навес
17'
Emir Can Sayar из команды Кизилькаболукспор в офсайде
16'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор нарушает. Рамазан Эрарслан пострадал, однако рефери не останавливает игру.
14'
14'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
12'
12'
Вурал Гюрай бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
11'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
10'
Онази Оджени выбил мяч подальше от ворот.
9'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор в офсайде
8'
Онази Оджени получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Reha Yayli.
6'
6'
Явру Зеки бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
6'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
4'
4'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
3'
3'
3'
2'
Н'Дойе Даме выбил мяч на угловой.
2'
Reha Yayli из команды Кизилькаболукспор подал угловой справа.
2'
Фатих Арата нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
2'
Emir Can Sayar из команды Кизилькаболукспор делает передачу одноклубнику.
2'
1'
На стадионе зимние условия – снег начался.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кизилькаболукспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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