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Стадион: Зрители: 500
Кизилькаболукспор
1:1
Конец матча
Трабзонспор
0'
0:1
17' Гол
Йокушлу Окай
76' Желтая карточка
Юмлу Мустафа
87' Желтая карточка
Semih Ceylan
1:1
89' Гол
Emir Can Sayar
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
Йокушлу Окай нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Serkan Ilgun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает навес
Фол, нарушение
93'
Taygun Vurgun нарушает правила. Сук Юн-Чжун пострадал

93'
Тактическая замена. Emir Can Sayar уходит с поля и его заменяет Мухиттин Текин
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
92'
Акбаш Мустафа нарушает правила. Ozer Ercili пострадал
Офсайд
91'
Фатих Арата из команды Кизилькаболукспор в офсайде
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Явру Зеки нарушает правила. Tayfun Gumusoglu пострадал
89'
Burak Gokbel сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Emir Can Sayar из клуба "Кизилькаболукспор" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
89'
Burak Gokbel из команды Кизилькаболукспор подал угловой слева.
89'
Явру Зеки выбил мяч на угловой.
89'
Ozer Ercili из команды Кизилькаболукспор делает навес
89'
Emir Can Sayar из команды Кизилькаболукспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор остановил атаку, перехватив мяч.
88'
Игроки ФК "Кизилькаболукспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Дюрица Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
87'
Semih Ceylan получает желтую карточку.
Фол, нарушение
87'
Semih Ceylan совершает грубый фол. Акбаш Мустафа был жертвой
Офсайд
87'
Фатих Арата из команды Кизилькаболукспор в офсайде
87'
Рамазан Эрарслан нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
86'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Mustafa Altun заработал фол.
86'
Игрок клуба "Кизилькаболукспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
86'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает подножку. Taygun Vurgun заработал фол.
Фол, нарушение
85'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Mustafa Altun заработал фол.
Фол, нарушение
84'
Emir Can Sayar из команды Кизилькаболукспор опасно играет. Чуть не пострадал Акбаш Мустафа.
Фол, нарушение
84'
Явру Зеки нарушает правила. Tayfun Gumusoglu пострадал
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Тактическая замена. Reha Yayli уходит с поля и его заменяет Burak Gokbel
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Yusuf Yazici попал в створ, но вратарь справился с ударом.
83'
Сук Юн-Чжун из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
82'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 500 болельщиков
82'
Акбаш Мустафа из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
Tayfun Gumusoglu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Вурал Гюрай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Юмлу Мустафа получил травму и заменен. Демирок Угур выходит на поле.
Фол, нарушение
80'
Рамазан Эрарслан из команды Кизилькаболукспор опасно играет. Чуть не пострадал Вурал Гюрай.
Фол, нарушение
78'
Вурал Гюрай коснулся мяча рукой.
Желтая карточка
76'
Юмлу Мустафа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
76'
Юмлу Мустафа совершает грубый фол. Tayfun Gumusoglu был жертвой
Травма, повреждение
76'
Юмлу Мустафа возвращается на поле, всё в порядке.
75'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Semih Ceylan из команды Кизилькаболукспор делает навес
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
75'
Юмлу Мустафа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
73'
Юмлу Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
73'
Taygun Vurgun из команды Кизилькаболукспор. Это Йокушлу Окай заработал фол.
72'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Tayfun Gumusoglu из команды Кизилькаболукспор делает навес
72'
Игрок клуба "Кизилькаболукспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
71'
Сук Юн-Чжун нарушает правила. Kerim Boluk пострадал
71'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
71'
Тактическая замена. Фабиан Андрес Кастильо Санчес уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
71'
Emir Can Sayar отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
Фатих Арата из команды Кизилькаболукспор делает навес
70'
После дальнего удара, который нанес Emir Can Sayar мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
70'
Онази Оджени коснулся мяча рукой.
68'
Игрок клуба "Кизилькаболукспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Угловой
66'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой слева.
65'
Semih Ceylan выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
65'
Фатих Арата получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дюрица Ян.
64'
Тактическая замена. Abdulkadir Omur уходит с поля и его заменяет Акбаш Мустафа
Фол, нарушение
64'
Явру Зеки блокирует соперника. Рамазан Эрарслан заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
64'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Tayfun Gumusoglu.
64'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Semih Ceylan из команды Кизилькаболукспор делает навес
Угловой
63'
Reha Yayli из команды Кизилькаболукспор разыграл угловой с правого угла.
63'
Онази Оджени выбил мяч на угловой.
63'
Emir Can Sayar из команды Кизилькаболукспор делает передачу за спину защитников.
63'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
62'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает подножку. Taygun Vurgun заработал фол.
Фол, нарушение
61'
Юмлу Мустафа совершает грубый фол. Mustafa Altun был жертвой
61'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
60'
Явру Зеки из команды Трабзонспор. Это Фатих Арата заработал фол.
57'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
57'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
56'
Tayfun Gumusoglu из команды Кизилькаболукспор отвел угрозу отличным подкатом
56'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Reha Yayli из команды Кизилькаболукспор подал угловой слева.
55'
Tayfun Gumusoglu из команды Кизилькаболукспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
55'
Yusuf Yazici получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Kerim Boluk.
53'
После дальнего удара, который нанес Mustafa Altun мяч отбит вратарем
53'
Mustafa Altun из команды Кизилькаболукспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
51'
Yusuf Yazici коснулся мяча рукой.
51'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Semih Ceylan из команды Кизилькаболукспор делает навес
Угловой
51'
Reha Yayli из команды Кизилькаболукспор разыграл угловой с правого угла.
51'
Онази Оджени выбил мяч на угловой.
50'
Semih Ceylan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Вурал Гюрай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Emir Can Sayar из команды Кизилькаболукспор делает подножку. Вурал Гюрай заработал фол.
Фол, нарушение
50'
Фатих Арата нарушает правила. Йокушлу Окай пострадал
49'
Serkan Ilgun вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Вурал Гюрай из команды Трабзонспор делает навес
Фол, нарушение
48'
Дюрица Ян получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Tayfun Gumusoglu.
Угловой
48'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой справа.
48'
Явру Зеки из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Semih Ceylan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой справа.
47'
Tayfun Gumusoglu выбил мяч на угловой.
46'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
46'
Kerim Boluk бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Тактическая замена. Cihan Kahraman уходит с поля и его заменяет Mustafa Altun
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
45'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игрок клуба "Кизилькаболукспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Serkan Ilgun вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Явру Зеки из команды Трабзонспор делает навес
42'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Serkan Ilgun вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Явру Зеки из команды Трабзонспор делает навес
40'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
40'
Н'Дойе Даме бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
39'
Semih Ceylan получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фабиан Андрес Кастильо Санчес.
Фол, нарушение
38'
Abdulkadir Omur совершает грубый фол. Рамазан Эрарслан был жертвой
Фол, нарушение
37'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает подножку. Ozer Ercili заработал фол.
Офсайд
35'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор в офсайде
35'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников.
34'
Игрок клуба "Кизилькаболукспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
32'
Emir Can Sayar из команды Кизилькаболукспор в офсайде
32'
Taygun Vurgun из команды Кизилькаболукспор делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
31'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Reha Yayli заработал фол.
29'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
28'
Вурал Гюрай из команды Трабзонспор делает навес
Угловой
27'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой слева.
27'
Kerim Boluk выбил мяч на угловой.
27'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
26'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор наносит неточный удар с лета
Угловой
26'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой слева.
26'
Вурал Гюрай из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
26'
Reha Yayli из команды Кизилькаболукспор. Это Abdulkadir Omur заработал фол.
Фол, нарушение
25'
Semih Ceylan нарушает правила. Фабиан Андрес Кастильо Санчес пострадал
Угловой
25'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор разыграл угловой с левого угла.
25'
Tayfun Gumusoglu выбил мяч на угловой.
25'
Вурал Гюрай из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
24'
Taygun Vurgun из команды Кизилькаболукспор делает подножку. Йокушлу Окай заработал фол.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
22'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Semih Ceylan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес нарушает правила. Semih Ceylan пострадал
Фол, нарушение
21'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Emir Can Sayar.
Фол, нарушение
20'
Юмлу Мустафа из команды Трабзонспор делает подножку. Reha Yayli заработал фол.
20'
Рамазан Эрарслан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор подал угловой справа.
19'
Дюрица Ян бьет и мяч от рикошета проходит мимо
17'
Yusuf Yazici сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Йокушлу Окай эффектным ударом переправил мяч в ворота.
17'
Yusuf Yazici из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
17'
Serkan Ilgun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор делает навес
Офсайд
17'
Emir Can Sayar из команды Кизилькаболукспор в офсайде
16'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
15'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор нарушает. Рамазан Эрарслан пострадал, однако рефери не останавливает игру.
14'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
14'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
12'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
12'
Вурал Гюрай бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
11'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
10'
Онази Оджени выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
9'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор в офсайде
Фол, нарушение
8'
Онази Оджени получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Reha Yayli.
6'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
6'
Явру Зеки бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
6'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
4'
Удар от ворот произведет Кизилькаболукспор
4'
Дюрица Ян из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
3'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Кизилькаболукспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
3'
Reha Yayli из команды Кизилькаболукспор разыграл угловой с правого угла.
2'
Н'Дойе Даме выбил мяч на угловой.
Угловой
2'
Reha Yayli из команды Кизилькаболукспор подал угловой справа.
2'
Фатих Арата нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
2'
Emir Can Sayar из команды Кизилькаболукспор делает передачу одноклубнику.
2'
Semih Ceylan из команды Кизилькаболукспор делает навес
1'
На стадионе зимние условия – снег начался.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кизилькаболукспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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