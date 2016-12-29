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  6. Группа C
Стадион:
Фенербахче
6:0
Конец матча
Менемен Беледиеспор
0'
1:0
37' Гол
Фернандао
39' Желтая карточка
Ertugrul Arslan
2:0
41' Гол
Шкртел Мартин
45' Желтая карточка
Дагашан Ибрахим
47' Желтая карточка
Нойштедтер Роман
63' Желтая карточка
Кейбаши Исмаил
3:0
67' Гол
Фернандао
4:0
69' Гол
Muhammed Samed Karakoc
5:0
78' Гол
Фернандао
6:0
84' Гол
Стох Мирослав
90'+1
Второй тайм
Свисток
91'
Судья свистит, и матч окончен
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Efe Karaoglu из команды Менемен Беледиеспор делает навес
Фол, нарушение
89'
Muhammed Samed Karakoc из команды Фенербахче делает подножку. Murat Erdemir заработал фол.
88'
Фернандао выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88'
Alberk Koc из команды Менемен Беледиеспор делает навес
88'
Фернандао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор подал угловой справа.
88'
Yigithan Guveli выбил мяч на угловой.
88'
Ахмет Ари из команды Менемен Беледиеспор делает навес
88'
Yigithan Guveli выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор делает навес
Угловой
87'
Alberk Koc из команды Менемен Беледиеспор подал угловой слева.
87'
Нойштедтер Роман выбил мяч на угловой.
87'
Alberk Koc из команды Менемен Беледиеспор делает навес
Фол, нарушение
87'
Muhammed Samed Karakoc из команды Фенербахче делает подножку. Кылыч Эрман заработал фол.
86'
Удар от ворот произведет Фенербахче
86'
Mert Hakan Yandas из команды Менемен Беледиеспор бьет головой мимо ворот
86'
Ахмет Ари из команды Менемен Беледиеспор делает навес
86'
Фабиано Фрейтас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Alberk Koc из команды Менемен Беледиеспор делает навес
84'
Учан Салих сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Стох Мирослав записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
84'
Стох Мирослав на финте ушёл от оппонента.
83'
Veli Cetin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Muhammed Samed Karakoc из команды Фенербахче делает навес
83'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче остановил атаку, перехватив мяч.
82'
Abdullah Topkara из команды Менемен Беледиеспор делает навес
Фол, нарушение
81'
Murat Erdemir из команды Менемен Беледиеспор делает подножку. Erdi Sehit заработал фол.
81'
Yigithan Guveli выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Mustafa Sen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Туфан Озан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Mert Hakan Yandas.
78'
Озбайракли Шенер сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фернандао записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Фернандао оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
78'
Фернандао из команды Фенербахче устремляется вперед с мячом.
77'
Тактическая замена. Шкртел Мартин уходит с поля и его заменяет Yigithan Guveli
Фол, нарушение
77'
Erdi Sehit из команды Фенербахче делает подножку. Mert Hakan Yandas заработал фол.
75'
Удар от ворот произведет Фенербахче
75'
Abdullah Topkara отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
74'
Тактическая замена. Yasin Gureler уходит с поля и его заменяет Alberk Koc
Офсайд
73'
Ахмет Ари из команды Менемен Беледиеспор в офсайде
73'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор делает навес
73'
Фабиано Фрейтас вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Abdullah Topkara из команды Менемен Беледиеспор делает навес
72'
Mert Hakan Yandas из команды Менемен Беледиеспор делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
72'
Тактическая замена. Коджа Джанер уходит с поля и его заменяет Erdi Sehit
Офсайд
72'
Стох Мирослав из команды Фенербахче в офсайде
Офсайд
71'
Фернандао из команды Фенербахче в офсайде
71'
Туфан Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Efe Karaoglu из команды Менемен Беледиеспор делает навес
Фол, нарушение
71'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает подножку. Mustafa Sen заработал фол.
69'
Стох Мирослав сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Muhammed Samed Karakoc записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
69'
Стох Мирослав из команды Фенербахче сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
69'
Фернандао из команды Фенербахче сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
68'
Тактическая замена. Дживелек Рамазан уходит с поля и его заменяет Muhammed Samed Karakoc
67'
Коджа Джанер сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фернандао записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
67'
Коджа Джанер из команды Фенербахче делает навес
Фол, нарушение
66'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче делает подножку. Mert Hakan Yandas заработал фол.
66'
Фернандао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор делает навес
Угловой
65'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор разыграл угловой с правого угла.
65'
Шкртел Мартин выбил мяч на угловой.
65'
Efe Karaoglu из команды Менемен Беледиеспор делает навес
65'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Yasin Gureler из команды Менемен Беледиеспор делает навес
63'
Удар от ворот произведет Фенербахче
63'
Mert Hakan Yandas бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Желтая карточка
63'
Кейбаши Исмаил сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
63'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает подножку. Ахмет Ари заработал фол.
62'
Туфан Озан из команды Фенербахче делает навес
62'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Учан Салих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Mustafa Sen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Дживелек Рамазан из команды Фенербахче делает подножку. Murat Erdemir заработал фол.
61'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор наносит очень неточный удар.
61'
Ахмет Ари из команды Менемен Беледиеспор делает навес
60'
Удар от ворот произведет Менемен Беледиеспор
59'
Фернандао отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
59'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Угловой
59'
Стох Мирослав из команды Фенербахче подал угловой справа.
59'
Стох Мирослав бьет и мяч от рикошета проходит мимо
59'
Yasin Gureler сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
59'
Учан Салих сотрясает перекладину
59'
Фернандао нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Стох Мирослав из команды Фенербахче сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
58'
Стох Мирослав на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
57'
Учан Салих из команды Фенербахче. Это Кылыч Эрман заработал фол.
Фол, нарушение
56'
Кылыч Эрман из команды Менемен Беледиеспор делает подножку. Кейбаши Исмаил заработал фол.
56'
Yasin Gureler из команды Менемен Беледиеспор делает навес
56'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Yasin Gureler из команды Менемен Беледиеспор делает навес
Фол, нарушение
56'
Учан Салих получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кылыч Эрман.
Фол, нарушение
55'
Учан Салих получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кылыч Эрман.
54'
Удар от ворот произведет Менемен Беледиеспор
Угловой
54'
Стох Мирослав из команды Фенербахче подал угловой справа.
54'
Стох Мирослав имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
54'
Стох Мирослав оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
54'
Дживелек Рамазан из команды Фенербахче сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
53'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает подножку. Mustafa Sen заработал фол.
53'
Amir Guren вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Дживелек Рамазан из команды Фенербахче делает навес
53'
Abdullah Topkara нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Yasin Gureler из команды Менемен Беледиеспор делает навес
Фол, нарушение
51'
Учан Салих получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Murat Erdemir.
49'
Игрок клуба "Менемен Беледиеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Фабиано Фрейтас вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Abdullah Topkara из команды Менемен Беледиеспор делает навес
48'
Yasin Gureler пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
48'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор подал угловой справа.
48'
Mustafa Sen исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Желтая карточка
47'
Нойштедтер Роман сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
47'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче делает подножку. Ахмет Ари заработал фол.
46'
Veli Cetin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
46'
Тактическая замена. Унал Гёкхан уходит с поля и его заменяет Ахмет Ари
46'
Тактическая замена. Эртугрул Арслан уходит с поля и его заменяет Mustafa Sen
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Фабиано Фрейтас вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Yasin Gureler из команды Менемен Беледиеспор делает навес
47'
Фабиано Фрейтас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Efe Karaoglu из команды Менемен Беледиеспор делает навес
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Abdullah Topkara из команды Менемен Беледиеспор делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Кейбаши Исмаил получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Efe Karaoglu.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
45'
Дагашан Ибрахим из команды Менемен Беледиеспор был наказан за старое нарушение.
44'
Кейбаши Исмаил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Кылыч Эрман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Коджа Джанер из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Efe Karaoglu.
Фол, нарушение
43'
Фернандао получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кылыч Эрман.
42'
Abdullah Topkara из команды Менемен Беледиеспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
42'
Дживелек Рамазан из команды Фенербахче делает подножку. Yasin Gureler заработал фол.
41'
Стох Мирослав сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Шкртел Мартин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
Угловой
41'
Стох Мирослав из команды Фенербахче подал угловой слева.
41'
Дживелек Рамазан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает пас партнеру.
Офсайд
40'
Фернандао из команды Фенербахче в офсайде
40'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
Желтая карточка
39'
Эртугрул Арслан зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
Фол, нарушение
39'
Эртугрул Арслан из команды Менемен Беледиеспор делает подножку. Учан Салих заработал фол.
37'
Учан Салих сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фернандао забил мяч в ворота ударом через себя! Классические "ножницы"!
37'
Учан Салих из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
37'
Veli Cetin сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
37'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает навес
Офсайд
35'
Фернандао из команды Фенербахче в офсайде
34'
Удар от ворот произведет Менемен Беледиеспор
34'
Стох Мирослав бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
33'
Yasin Gureler на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
33'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает подножку. Yasin Gureler заработал фол.
33'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Mert Hakan Yandas из команды Менемен Беледиеспор делает навес
32'
Удар от ворот произведет Менемен Беледиеспор
32'
Коджа Джанер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
32'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
30'
Удар от ворот произведет Менемен Беледиеспор
30'
Фернандао из команды Фенербахче наносит очень неточный удар.
30'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает навес
30'
Дагашан Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает навес
Фол, нарушение
30'
Учан Салих из команды Фенербахче делает подножку. Mert Hakan Yandas заработал фол.
29'
Дживелек Рамазан из команды Фенербахче наносит очень неточный удар.
29'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает навес
Фол, нарушение
28'
Дживелек Рамазан из команды Фенербахче делает подножку. Veli Cetin заработал фол.
26'
Туфан Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Abdullah Topkara из команды Менемен Беледиеспор делает навес
25'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Дагашан Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает навес
Фол, нарушение
24'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает подножку. Murat Erdemir заработал фол.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
22'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает подножку. Abdullah Topkara заработал фол.
22'
Удар от ворот произведет Менемен Беледиеспор
22'
Шкртел Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
22'
Стох Мирослав из команды Фенербахче подал угловой справа.
21'
Efe Karaoglu выбил мяч на угловой.
21'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает навес
20'
Фабиано Фрейтас вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Yasin Gureler из команды Менемен Беледиеспор делает навес
19'
Фабиано Фрейтас вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Efe Karaoglu из команды Менемен Беледиеспор делает навес
18'
Удар от ворот произведет Менемен Беледиеспор
18'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче бьет головой мимо ворот
Угловой
18'
Стох Мирослав из команды Фенербахче подал угловой справа.
17'
Удар от ворот произведет Менемен Беледиеспор
17'
Коджа Джанер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
17'
Стох Мирослав из команды Фенербахче подал угловой слева.
17'
Учан Салих бьет и мяч от рикошета проходит мимо
17'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает навес
Офсайд
15'
Унал Гёкхан из команды Менемен Беледиеспор в офсайде
14'
После дальнего удара, который нанес Кылыч Эрман мяч отбит вратарем
14'
Veli Cetin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает навес
13'
Veli Cetin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
12'
Удар от ворот произведет Менемен Беледиеспор
12'
Туфан Озан из команды Фенербахче делает навес
11'
Коджа Джанер из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
11'
Кылыч Эрман исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
10'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче. Это Унал Гёкхан заработал фол.
Фол, нарушение
9'
Коджа Джанер из команды Фенербахче делает подножку. Mert Hakan Yandas заработал фол.
Офсайд
8'
Фернандао из команды Фенербахче в офсайде
8'
Фабиано Фрейтас вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Abdullah Topkara из команды Менемен Беледиеспор делает навес
7'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Yasin Gureler из команды Менемен Беледиеспор делает навес
6'
Удар от ворот произведет Менемен Беледиеспор
6'
Фернандао из команды Фенербахче бьет головой мимо ворот
6'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает навес
5'
Veli Cetin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Стох Мирослав из команды Фенербахче подал угловой слева.
5'
Amir Guren выбил мяч на угловой.
5'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает навес
5'
Veli Cetin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает навес
Фол, нарушение
4'
Abdullah Topkara из команды Менемен Беледиеспор делает подножку. Озбайракли Шенер заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Фернандао коснулся мяча рукой.
3'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Учан Салих из команды Фенербахче делает подножку. Mert Hakan Yandas заработал фол.
1'
Efe Karaoglu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Дживелек Рамазан из команды Фенербахче делает навес
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Менемен Беледиеспор". Встреча началась!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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