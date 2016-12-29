Стадион: Шюкрю Сараджоглу
6:0
Конец матча
1:0
37' ГолФернандао
39' Желтая карточкаErtugrul Arslan
2:0
41' ГолШкртел Мартин
45' Желтая карточкаДагашан Ибрахим
47' Желтая карточкаНойштедтер Роман
63' Желтая карточкаКейбаши Исмаил
3:0
67' ГолФернандао
4:0
69' ГолMuhammed Samed Karakoc
5:0
78' ГолФернандао
6:0
84' ГолСтох Мирослав
Второй тайм
91'
Судья свистит, и матч окончен
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
90'
89'
Muhammed Samed Karakoc из команды Фенербахче делает подножку. Murat Erdemir заработал фол.
88'
88'
88'
88'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор подал угловой справа.
88'
Yigithan Guveli выбил мяч на угловой.
88'
88'
Yigithan Guveli выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Alberk Koc из команды Менемен Беледиеспор подал угловой слева.
87'
Нойштедтер Роман выбил мяч на угловой.
87'
87'
Muhammed Samed Karakoc из команды Фенербахче делает подножку. Кылыч Эрман заработал фол.
86'
86'
Mert Hakan Yandas из команды Менемен Беледиеспор бьет головой мимо ворот
86'
86'
Фабиано Фрейтас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
84'
Учан Салих сделал результативную передачу.
84'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Стох Мирослав записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
84'
Стох Мирослав на финте ушёл от оппонента.
83'
Veli Cetin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Muhammed Samed Karakoc из команды Фенербахче делает навес
83'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче остановил атаку, перехватив мяч.
82'
81'
Murat Erdemir из команды Менемен Беледиеспор делает подножку. Erdi Sehit заработал фол.
81'
Yigithan Guveli выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Mustafa Sen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Туфан Озан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Mert Hakan Yandas.
78'
Озбайракли Шенер сделал результативную передачу.
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фернандао записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Фернандао оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
78'
Фернандао из команды Фенербахче устремляется вперед с мячом.
77'
Тактическая замена. Шкртел Мартин уходит с поля и его заменяет Yigithan Guveli
77'
Erdi Sehit из команды Фенербахче делает подножку. Mert Hakan Yandas заработал фол.
75'
75'
Abdullah Topkara отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
74'
Тактическая замена. Yasin Gureler уходит с поля и его заменяет Alberk Koc
73'
Ахмет Ари из команды Менемен Беледиеспор в офсайде
73'
73'
73'
72'
Mert Hakan Yandas из команды Менемен Беледиеспор делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
72'
Тактическая замена. Коджа Джанер уходит с поля и его заменяет Erdi Sehit
72'
Стох Мирослав из команды Фенербахче в офсайде
71'
71'
Туфан Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает подножку. Mustafa Sen заработал фол.
69'
Стох Мирослав сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Muhammed Samed Karakoc записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
69'
Стох Мирослав из команды Фенербахче сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
69'
Фернандао из команды Фенербахче сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
68'
Тактическая замена. Дживелек Рамазан уходит с поля и его заменяет Muhammed Samed Karakoc
67'
Коджа Джанер сделал результативную передачу.
67'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фернандао записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
67'
Коджа Джанер из команды Фенербахче делает навес
66'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче делает подножку. Mert Hakan Yandas заработал фол.
66'
65'
65'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор разыграл угловой с правого угла.
65'
Шкртел Мартин выбил мяч на угловой.
65'
65'
65'
63'
63'
Mert Hakan Yandas бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
Кейбаши Исмаил сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
63'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает подножку. Ахмет Ари заработал фол.
62'
Туфан Озан из команды Фенербахче делает навес
62'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Учан Салих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Mustafa Sen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Дживелек Рамазан из команды Фенербахче делает подножку. Murat Erdemir заработал фол.
61'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор наносит очень неточный удар.
61'
60'
59'
Фернандао отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
59'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
59'
59'
Стох Мирослав бьет и мяч от рикошета проходит мимо
59'
Yasin Gureler сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
59'
Учан Салих сотрясает перекладину
59'
Фернандао нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Стох Мирослав из команды Фенербахче сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
58'
Стох Мирослав на финте ушёл от оппонента.
57'
Учан Салих из команды Фенербахче. Это Кылыч Эрман заработал фол.
56'
Кылыч Эрман из команды Менемен Беледиеспор делает подножку. Кейбаши Исмаил заработал фол.
56'
56'
56'
56'
Учан Салих получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кылыч Эрман.
55'
Учан Салих получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кылыч Эрман.
54'
54'
54'
Стох Мирослав имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
54'
Стох Мирослав оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
54'
Дживелек Рамазан из команды Фенербахче сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
53'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает подножку. Mustafa Sen заработал фол.
53'
Amir Guren вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Дживелек Рамазан из команды Фенербахче делает навес
53'
Abdullah Topkara нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
52'
51'
Учан Салих получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Murat Erdemir.
49'
Игрок клуба "Менемен Беледиеспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
49'
48'
Yasin Gureler пробил головой, вратарь справился с ударом.
48'
Mustafa Sen из команды Менемен Беледиеспор подал угловой справа.
48'
Mustafa Sen исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
47'
Нойштедтер Роман сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
47'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче делает подножку. Ахмет Ари заработал фол.
46'
Veli Cetin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Тактическая замена. Унал Гёкхан уходит с поля и его заменяет Ахмет Ари
46'
Тактическая замена. Эртугрул Арслан уходит с поля и его заменяет Mustafa Sen
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
47'
Фабиано Фрейтас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Кейбаши Исмаил получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Efe Karaoglu.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Дагашан Ибрахим из команды Менемен Беледиеспор был наказан за старое нарушение.
44'
Кейбаши Исмаил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Кылыч Эрман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Коджа Джанер из команды Фенербахче опасно играет. Чуть не пострадал Efe Karaoglu.
43'
Фернандао получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кылыч Эрман.
42'
Abdullah Topkara из команды Менемен Беледиеспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Дживелек Рамазан из команды Фенербахче делает подножку. Yasin Gureler заработал фол.
41'
Стох Мирослав сделал результативную передачу.
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Шкртел Мартин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
41'
41'
Дживелек Рамазан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает пас партнеру.
40'
40'
Стох Мирослав из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников.
39'
Эртугрул Арслан зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
39'
Эртугрул Арслан из команды Менемен Беледиеспор делает подножку. Учан Салих заработал фол.
37'
Учан Салих сделал результативную передачу.
37'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фернандао забил мяч в ворота ударом через себя! Классические "ножницы"!
37'
Учан Салих из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
37'
Veli Cetin сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
37'
35'
34'
34'
Стох Мирослав бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Yasin Gureler на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает подножку. Yasin Gureler заработал фол.
33'
32'
Mert Hakan Yandas из команды Менемен Беледиеспор делает навес
32'
32'
Коджа Джанер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
32'
30'
30'
Фернандао из команды Фенербахче наносит очень неточный удар.
30'
30'
Дагашан Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Учан Салих из команды Фенербахче делает подножку. Mert Hakan Yandas заработал фол.
29'
Дживелек Рамазан из команды Фенербахче наносит очень неточный удар.
29'
28'
Дживелек Рамазан из команды Фенербахче делает подножку. Veli Cetin заработал фол.
26'
Туфан Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Дагашан Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает подножку. Murat Erdemir заработал фол.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
22'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает подножку. Abdullah Topkara заработал фол.
22'
22'
Шкртел Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
22'
21'
Efe Karaoglu выбил мяч на угловой.
21'
20'
20'
19'
19'
18'
18'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче бьет головой мимо ворот
18'
17'
17'
Коджа Джанер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
17'
Учан Салих бьет и мяч от рикошета проходит мимо
17'
15'
Унал Гёкхан из команды Менемен Беледиеспор в офсайде
14'
После дальнего удара, который нанес Кылыч Эрман мяч отбит вратарем
14'
Veli Cetin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
Veli Cetin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
12'
Туфан Озан из команды Фенербахче делает навес
11'
Коджа Джанер из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
11'
Кылыч Эрман исполняет штрафной удар, но его блокируют
10'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче. Это Унал Гёкхан заработал фол.
9'
Коджа Джанер из команды Фенербахче делает подножку. Mert Hakan Yandas заработал фол.
8'
8'
8'
7'
7'
6'
6'
Фернандао из команды Фенербахче бьет головой мимо ворот
6'
5'
Veli Cetin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Amir Guren выбил мяч на угловой.
5'
5'
Veli Cetin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
4'
Abdullah Topkara из команды Менемен Беледиеспор делает подножку. Озбайракли Шенер заработал фол.
3'
Фернандао коснулся мяча рукой.
3'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Учан Салих из команды Фенербахче делает подножку. Mert Hakan Yandas заработал фол.
1'
Efe Karaoglu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Дживелек Рамазан из команды Фенербахче делает навес
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Менемен Беледиеспор". Встреча началась!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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