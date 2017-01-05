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Стадион: Энфилд
Предыдущие игры
Ливерпуль (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 02.01.2017 Сандерленд 2:2 Ливерпуль ПЛ
- 31.12.2016 Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити ПЛ
- 27.12.2016 Ливерпуль 4:1 Сток Сити ПЛ
- 19.12.2016 Эвертон 0:1 Ливерпуль ПЛ
- 14.12.2016 Мидлсбро 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 11.12.2016 Ливерпуль 2:2 Вест Хэм ПЛ
- 04.12.2016 Борнмут 4:3 Ливерпуль ПЛ
- 29.11.2016 Ливерпуль 2:0 Лидс КЛ
- 26.11.2016 Ливерпуль 2:0 Сандерленд ПЛ
- 19.11.2016 Саутгемптон 0:0 Ливерпуль ПЛ
- 06.11.2016 Ливерпуль 6:1 Уотфорд ПЛ
- 29.10.2016 Кристал Пэлас 2:4 Ливерпуль ПЛ
- 25.10.2016 Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм КЛ
- 22.10.2016 Ливерпуль 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 17.10.2016 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 01.10.2016 Суонси 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 24.09.2016 Ливерпуль 5:1 Халл Сити ПЛ
- 20.09.2016 Дерби 0:3 Ливерпуль КЛ
- 16.09.2016 Челси 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 10.09.2016 Ливерпуль 4:1 Лестер ПЛ
Плимут (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 02.01.2017 Барнет 1:0 Плимут ВЛ
- 31.12.2016 Плимут 2:0 Кроули Таун ВЛ
- 26.12.2016 Плимут 3:3 Уиком ВЛ
- 21.12.2016 Ньюпорт 0:1 Плимут КФ
- 17.12.2016 Аккрингтон 0:1 Плимут ВЛ
- 10.12.2016 Плимут 2:0 Донкастер ВЛ
- 03.12.2016 Плимут 0:0 Ньюпорт КФ
- 26.11.2016 Моркам 2:1 Плимут ВЛ
- 22.11.2016 Плимут 0:2 Барнет ВЛ
- 19.11.2016 Плимут 0:3 Гримсби ВЛ
- 12.11.2016 Крю Александра 1:2 Плимут ВЛ
- 08.11.2016 Суонси (до 23 лет) 2:0 Плимут ТФЛЮ
- 05.11.2016 Мэнсфилд 1:2 Плимут КФ
- 29.10.2016 Плимут 2:1 Колчестер ВЛ
- 22.10.2016 Ньюпорт 1:3 Плимут ВЛ
- 15.10.2016 Плимут 2:2 Портсмут ВЛ
- 08.10.2016 Стивенэйдж 1:2 Плимут ВЛ
- 04.10.2016 Уимблдон 2:1 Плимут ТФЛЮ
- 01.10.2016 Плимут 4:1 Йовил Таун ВЛ
- 27.09.2016 Лейтон Ориент 0:2 Плимут ВЛ
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 3 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ливерпуль - Плимут, который состоится 08.01.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ливерпуль - Плимут, который состоится 08.01.2017.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Плимут
Ливерпуль
95.1% (116)
Ничья:
2.5% (3)
Плимут
2.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ливерпуль:
33.6% (41)
3:0 Ливерпуль:
23% (28)
3:1 Ливерпуль:
10.7% (13)
2:1 Ливерпуль:
6.6% (8)
5:0 Ливерпуль:
5.7% (7)
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