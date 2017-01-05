  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Кубок ФА
  6. 1/32 финала
Стадион:
Ливерпуль
 
Позже
Плимут
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 3 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ливерпуль - Плимут, который состоится 08.01.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Ливерпуль - Плимут
Ливерпуль
95.1% (116)
Ничья:
2.5% (3)
Плимут
2.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
33.6% (41)
Ливерпуль:
23% (28)
Ливерпуль:
10.7% (13)
Ливерпуль:
6.6% (8)
Ливерпуль:
5.7% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация