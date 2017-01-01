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Стадион: Олд Траффорд
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Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 02.01.2017 Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.12.2016 Манчестер Юнайтед 2:1 Мидлсбро ПЛ
- 26.12.2016 Манчестер Юнайтед 3:1 Сандерленд ПЛ
- 17.12.2016 Вест Бромвич 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 14.12.2016 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 11.12.2016 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 08.12.2016 Заря 0:2 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 04.12.2016 Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.11.2016 Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм КЛ
- 27.11.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 24.11.2016 Манчестер Юнайтед 4:0 Фейеноорд ЛЕ
- 19.11.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал ПЛ
- 06.11.2016 Суонси 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 03.11.2016 Фенербахче 2:1 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 29.10.2016 Манчестер Юнайтед 0:0 Бёрнли ПЛ
- 26.10.2016 Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити КЛ
- 23.10.2016 Челси 4:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.10.2016 Манчестер Юнайтед 4:1 Фенербахче ЛЕ
- 17.10.2016 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 02.10.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Сток Сити ПЛ
Рединг (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 02.01.2017 Бристоль Сити 2:3 Рединг Ч
- 26.12.2016 Рединг 3:1 Норвич Ч
- 17.12.2016 Блэкберн 2:3 Рединг Ч
- 13.12.2016 Лидс 2:0 Рединг Ч
- 10.12.2016 Рединг 2:1 Шеффилд Уэнсдей Ч
- 03.12.2016 Фулхэм 5:0 Рединг Ч
- 26.11.2016 Рединг 2:1 Бристоль Сити Ч
- 19.11.2016 Рединг 3:0 Бартон Альбион Ч
- 05.11.2016 Уиган 0:3 Рединг Ч
- 29.10.2016 Рединг 2:0 Ноттингем Форест Ч
- 25.10.2016 Арсенал 2:0 Рединг КЛ
- 22.10.2016 Ротерхэм 0:1 Рединг Ч
- 18.10.2016 Рединг 1:2 Астон Вилла Ч
- 15.10.2016 КПР 1:1 Рединг Ч
- 01.10.2016 Рединг 1:1 Дерби Ч
- 27.09.2016 Брентфорд 4:1 Рединг Ч
- 24.09.2016 Рединг 1:0 Хаддерсфилд Таун Ч
- 20.09.2016 Брайтон 1:2 Рединг КЛ
- 17.09.2016 Барнсли 1:2 Рединг Ч
- 13.09.2016 Рединг 0:0 Бирмингем Ч
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Рединг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
- 16.03.2013 Манчестер Юнайтед 1:0 Рединг Премьер-лига
- 19.02.2013 Манчестер Юнайтед 2:1 Рединг Кубок ФА
- 01.12.2012 Рединг 3:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 19.01.2008 Рединг 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
-
До начала матча осталось 2 дня 10 часов 13 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Рединг, который состоится 07.01.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Рединг, который состоится 07.01.2017.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Рединг
Манчестер Юнайтед
92.9% (130)
Ничья:
3.6% (5)
Рединг
3.6% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Манчестер Юнайтед:
37.1% (52)
3:1 Манчестер Юнайтед:
15% (21)
3:0 Манчестер Юнайтед:
10.7% (15)
2:1 Манчестер Юнайтед:
10% (14)
1:0 Манчестер Юнайтед:
5% (7)
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