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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Рединг
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 10 часов 13 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Рединг, который состоится 07.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Рединг
Манчестер Юнайтед
92.9% (130)
Ничья:
3.6% (5)
Рединг
3.6% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
37.1% (52)
Манчестер Юнайтед:
15% (21)
Манчестер Юнайтед:
10.7% (15)
Манчестер Юнайтед:
10% (14)
Манчестер Юнайтед:
5% (7)
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