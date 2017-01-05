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Стадион: Стэмфорд Бридж
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Челси (последние 20 матчей: +15 =1 -4)
- 04.01.2017 Тоттенхэм 2:0 Челси ПЛ
- 31.12.2016 Челси 4:2 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2016 Челси 3:0 Борнмут ПЛ
- 17.12.2016 Кристал Пэлас 0:1 Челси ПЛ
- 14.12.2016 Сандерленд 0:1 Челси ПЛ
- 11.12.2016 Челси 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 03.12.2016 Манчестер Сити 1:3 Челси ПЛ
- 26.11.2016 Челси 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 20.11.2016 Мидлсбро 0:1 Челси ПЛ
- 05.11.2016 Челси 5:0 Эвертон ПЛ
- 30.10.2016 Саутгемптон 0:2 Челси ПЛ
- 26.10.2016 Вест Хэм 2:1 Челси КЛ
- 23.10.2016 Челси 4:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.10.2016 Челси 3:0 Лестер ПЛ
- 01.10.2016 Халл Сити 0:2 Челси ПЛ
- 24.09.2016 Арсенал 3:0 Челси ПЛ
- 20.09.2016 Лестер 2:4 Челси КЛ
- 16.09.2016 Челси 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 11.09.2016 Суонси 2:2 Челси ПЛ
- 27.08.2016 Челси 3:0 Бёрнли ПЛ
Питерборо Юнайтед (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 02.01.2017 Сканторп 1:1 Питерборо Юнайтед ПЛ
- 31.12.2016 Питерборо Юнайтед 1:1 Ковентри ПЛ
- 26.12.2016 Питерборо Юнайтед 1:1 Джиллингем ПЛ
- 20.12.2016 Питерборо Юнайтед 2:0 Ноттс Каунти КФ
- 17.12.2016 Чарльтон 0:2 Питерборо Юнайтед ПЛ
- 10.12.2016 Питерборо Юнайтед 5:2 Честерфилд ПЛ
- 04.12.2016 Ноттс Каунти 2:2 Питерборо Юнайтед КФ
- 22.11.2016 Питерборо Юнайтед 0:2 Сканторп ПЛ
- 19.11.2016 Нортгемптон 0:1 Питерборо Юнайтед ПЛ
- 13.11.2016 Питерборо Юнайтед 1:0 Болтон ПЛ
- 08.11.2016 Барнет 1:2 Питерборо Юнайтед ТФЛЮ
- 05.11.2016 Питерборо Юнайтед 2:1 Чешем Юнайтед КФ
- 29.10.2016 Бристоль Роверс 1:2 Питерборо Юнайтед ПЛ
- 22.10.2016 Питерборо Юнайтед 0:1 Уимблдон ПЛ
- 18.10.2016 Питерборо Юнайтед 3:0 Нортгемптон ПЛ
- 15.10.2016 Флитвуд Таун 2:0 Питерборо Юнайтед ПЛ
- 08.10.2016 Питерборо Юнайтед 3:1 Бёри ПЛ
- 04.10.2016 Питерборо Юнайтед 0:1 Милтон Кинс Донс ТФЛЮ
- 01.10.2016 Саутенд 1:1 Питерборо Юнайтед ПЛ
- 27.09.2016 Шрусбери Таун 1:1 Питерборо Юнайтед ПЛ
-
До начала матча осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Питерборо Юнайтед, который состоится 08.01.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Питерборо Юнайтед, который состоится 08.01.2017.
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Прогнозы на матч Челси - Питерборо Юнайтед
Челси
95.8% (114)
Ничья:
1.7% (2)
Питерборо Юнайтед
2.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Челси:
33.6% (40)
2:0 Челси:
29.4% (35)
3:1 Челси:
10.1% (12)
4:0 Челси:
6.7% (8)
2:1 Челси:
4.2% (5)
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