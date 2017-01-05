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Стадион:
Челси
 
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Питерборо Юнайтед
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Питерборо Юнайтед, который состоится 08.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Челси - Питерборо Юнайтед
Челси
95.8% (114)
Ничья:
1.7% (2)
Питерборо Юнайтед
2.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
33.6% (40)
Челси:
29.4% (35)
Челси:
10.1% (12)
Челси:
6.7% (8)
Челси:
4.2% (5)
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