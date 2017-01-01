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Стадион:
Эвертон
 
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Лестер
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 43 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эвертон - Лестер, который состоится 07.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Эвертон - Лестер
Эвертон
73.3% (88)
Ничья:
14.2% (17)
Лестер
12.5% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Эвертон:
47.5% (57)
Ничья:
13.3% (16)
Эвертон:
13.3% (16)
Эвертон:
10% (12)
Лестер:
10% (12)
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