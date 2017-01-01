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Стадион:
Престон Норт Энд
 
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Арсенал
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 13 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Престон Норт Энд - Арсенал, который состоится 07.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Престон Норт Энд - Арсенал
Престон Норт Энд
3.3% (4)
Ничья:
0.8% (1)
Арсенал
95.9% (116)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
33.9% (41)
Арсенал:
17.4% (21)
Арсенал:
14% (17)
Арсенал:
14% (17)
Арсенал:
5% (6)
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