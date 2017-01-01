- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Лондон
Позже
Предыдущие игры
Вест Хэм (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 02.01.2017 Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.12.2016 Лестер 1:0 Вест Хэм ПЛ
- 26.12.2016 Суонси 1:4 Вест Хэм ПЛ
- 17.12.2016 Вест Хэм 1:0 Халл Сити ПЛ
- 14.12.2016 Вест Хэм 1:0 Бёрнли ПЛ
- 11.12.2016 Ливерпуль 2:2 Вест Хэм ПЛ
- 03.12.2016 Вест Хэм 1:5 Арсенал ПЛ
- 30.11.2016 Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм КЛ
- 27.11.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 19.11.2016 Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм ПЛ
- 05.11.2016 Вест Хэм 1:1 Сток Сити ПЛ
- 30.10.2016 Эвертон 2:0 Вест Хэм ПЛ
- 26.10.2016 Вест Хэм 2:1 Челси КЛ
- 22.10.2016 Вест Хэм 1:0 Сандерленд ПЛ
- 15.10.2016 Кристал Пэлас 0:1 Вест Хэм ПЛ
- 01.10.2016 Вест Хэм 1:1 Мидлсбро ПЛ
- 25.09.2016 Вест Хэм 0:3 Саутгемптон ПЛ
- 21.09.2016 Вест Хэм 1:0 Аккрингтон КЛ
- 17.09.2016 Вест Бромвич 4:2 Вест Хэм ПЛ
- 10.09.2016 Вест Хэм 2:4 Уотфорд ПЛ
Манчестер Сити (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 02.01.2017 Манчестер Сити 2:1 Бёрнли ПЛ
- 31.12.2016 Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити ПЛ
- 26.12.2016 Халл Сити 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 18.12.2016 Манчестер Сити 2:1 Арсенал ПЛ
- 14.12.2016 Манчестер Сити 2:0 Уотфорд ПЛ
- 10.12.2016 Лестер 4:2 Манчестер Сити ПЛ
- 06.12.2016 Манчестер Сити 1:1 Селтик ЛЧ
- 03.12.2016 Манчестер Сити 1:3 Челси ПЛ
- 26.11.2016 Бёрнли 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 23.11.2016 Боруссия М 1:1 Манчестер Сити ЛЧ
- 19.11.2016 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.11.2016 Манчестер Сити 1:1 Мидлсбро ПЛ
- 01.11.2016 Манчестер Сити 3:1 Барселона ЛЧ
- 29.10.2016 Вест Бромвич 0:4 Манчестер Сити ПЛ
- 26.10.2016 Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити КЛ
- 23.10.2016 Манчестер Сити 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 19.10.2016 Барселона 4:0 Манчестер Сити ЛЧ
- 15.10.2016 Манчестер Сити 1:1 Эвертон ПЛ
- 02.10.2016 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити ПЛ
- 28.09.2016 Селтик 3:3 Манчестер Сити ЛЧ
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
- 28.08.2016 Манчестер Сити 3:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 23.01.2016 Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 19.09.2015 Манчестер Сити 1:2 Вест Хэм Премьер-лига
- 19.04.2015 Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 25.10.2014 Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 11.05.2014 Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 21.01.2014 Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Кубок лиги
- 08.01.2014 Манчестер Сити 6:0 Вест Хэм Кубок лиги
- 19.10.2013 Вест Хэм 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига
- 27.04.2013 Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 03.11.2012 Вест Хэм 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 01.05.2011 Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 11.12.2010 Вест Хэм 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига
- 09.05.2010 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 28.09.2009 Манчестер Сити 3:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 01.03.2009 Вест Хэм 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 24.08.2008 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 20.01.2008 Манчестер Сити 1:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 16.01.2008 Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Кубок ФА
- 05.01.2008 Вест Хэм 0:0 Манчестер Сити Кубок ФА
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 31 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вест Хэм - Манчестер Сити, который состоится 06.01.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вест Хэм - Манчестер Сити, который состоится 06.01.2017.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм
6.7% (8)
Ничья:
13.3% (16)
Манчестер Сити
80% (96)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Сити:
47.5% (57)
0:2 Манчестер Сити:
10.8% (13)
1:1 Ничья:
10.8% (13)
0:1 Манчестер Сити:
10% (12)
1:3 Манчестер Сити:
9.2% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация