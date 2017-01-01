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Стадион:
Вест Хэм
 
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Манчестер Сити
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 31 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вест Хэм - Манчестер Сити, который состоится 06.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм
6.7% (8)
Ничья:
13.3% (16)
Манчестер Сити
80% (96)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
47.5% (57)
Манчестер Сити:
10.8% (13)
Ничья:
10.8% (13)
Манчестер Сити:
10% (12)
Манчестер Сити:
9.2% (11)
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