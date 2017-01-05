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Стадион: Уайт Харт Лэйн
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Тоттенхэм (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 04.01.2017 Тоттенхэм 2:0 Челси ПЛ
- 01.01.2017 Уотфорд 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 28.12.2016 Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 18.12.2016 Тоттенхэм 2:1 Бёрнли ПЛ
- 14.12.2016 Тоттенхэм 3:0 Халл Сити ПЛ
- 11.12.2016 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 07.12.2016 Тоттенхэм 3:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 03.12.2016 Тоттенхэм 5:0 Суонси ПЛ
- 26.11.2016 Челси 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 22.11.2016 Монако 2:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 19.11.2016 Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм ПЛ
- 06.11.2016 Арсенал 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 02.11.2016 Тоттенхэм 0:1 Байер Л ЛЧ
- 29.10.2016 Тоттенхэм 1:1 Лестер ПЛ
- 25.10.2016 Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм КЛ
- 22.10.2016 Борнмут 0:0 Тоттенхэм ПЛ
- 18.10.2016 Байер Л 0:0 Тоттенхэм ЛЧ
- 15.10.2016 Вест Бромвич 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 02.10.2016 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити ПЛ
- 27.09.2016 ЦСКА Москва 0:1 Тоттенхэм ЛЧ
Астон Вилла (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 02.01.2017 Кардифф Сити 1:0 Астон Вилла Ч
- 29.12.2016 Астон Вилла 1:1 Лидс Ч
- 26.12.2016 Астон Вилла 2:1 Бартон Альбион Ч
- 18.12.2016 КПР 0:1 Астон Вилла Ч
- 13.12.2016 Норвич 1:0 Астон Вилла Ч
- 10.12.2016 Астон Вилла 1:0 Уиган Ч
- 03.12.2016 Лидс 2:0 Астон Вилла Ч
- 26.11.2016 Астон Вилла 3:1 Кардифф Сити Ч
- 18.11.2016 Брайтон 1:1 Астон Вилла Ч
- 05.11.2016 Астон Вилла 2:1 Блэкберн Ч
- 30.10.2016 Бирмингем 1:1 Астон Вилла Ч
- 22.10.2016 Астон Вилла 1:0 Фулхэм Ч
- 18.10.2016 Рединг 1:2 Астон Вилла Ч
- 15.10.2016 Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон Ч
- 01.10.2016 Престон Норт Энд 2:0 Астон Вилла Ч
- 27.09.2016 Барнсли 1:1 Астон Вилла Ч
- 24.09.2016 Астон Вилла 1:1 Ньюкасл Ч
- 17.09.2016 Ипсвич 0:0 Астон Вилла Ч
- 14.09.2016 Астон Вилла 1:1 Брентфорд Ч
- 11.09.2016 Астон Вилла 2:2 Ноттингем Форест Ч
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 12
- 13.03.2016 Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 02.11.2015 Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Премьер-лига
- 11.04.2015 Тоттенхэм 0:1 Астон Вилла Премьер-лига
- 02.11.2014 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 11.05.2014 Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла Премьер-лига
- 20.10.2013 Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 24.09.2013 Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм Кубок лиги
- 26.12.2012 Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм Премьер-лига
- 07.10.2012 Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига
- 06.05.2012 Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 22.11.2011 Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига
- 26.12.2010 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 02.10.2010 Тоттенхэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига
- 06.02.2010 Тоттенхэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига
- 28.11.2009 Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 15.03.2009 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 15.09.2008 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Премьер-лига
- 01.01.2008 Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 32 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Астон Вилла, который состоится 08.01.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Астон Вилла, который состоится 08.01.2017.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Астон Вилла
Тоттенхэм
90.6% (106)
Ничья:
5.1% (6)
Астон Вилла
4.3% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Тоттенхэм:
33.3% (39)
2:1 Тоттенхэм:
25.6% (30)
3:1 Тоттенхэм:
10.3% (12)
1:0 Тоттенхэм:
8.5% (10)
3:0 Тоттенхэм:
6.8% (8)
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