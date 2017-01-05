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Стадион:
Тоттенхэм
 
Позже
Астон Вилла
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 32 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Астон Вилла, который состоится 08.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Астон Вилла
Тоттенхэм
90.6% (106)
Ничья:
5.1% (6)
Астон Вилла
4.3% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
33.3% (39)
Тоттенхэм:
25.6% (30)
Тоттенхэм:
10.3% (12)
Тоттенхэм:
8.5% (10)
Тоттенхэм:
6.8% (8)
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