Стадион: Заид Спортс Стэдиум
1:2
Конец матча
13' Желтая карточкаДи Сере
25' Желтая карточкаН'Гессан Серж
1:0
40' Гол в свои воротаСерж Канон
1:1
45' ГолН'Гессан Серж
1:2
50' ГолСио Жованни
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
94'
Градель Макс-Ален отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
94'
Заха Уилфрид из команды Кот-д'Ивуар делает навес
93'
Заха Уилфрид на финте ушёл от оппонента.
93'
Franz Brorsson получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кесси Франк.
92'
Саломонссон Эмиль получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Градель Макс-Ален.
91'
Franz Brorsson получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гбохуо Сильвен.
91'
Гбохуо Сильвен вышел из ворот и забрал мяч.
91'
Моберг-Карлссон Давид из команды Швеция подал угловой справа.
91'
Franz Brorsson из команды Швеция в офсайде
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Саломонссон Эмиль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
90'
Клаэссон Виктор из команды Швеция делает навес
90'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Joakim Nilsson из команды Швеция делает навес
90'
90'
Серж Канон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
89'
88'
Градель Макс-Ален из команды Кот-д'Ивуар подал угловой слева.
88'
Сери Жан-Мишель из команды Кот-д'Ивуар делает пас партнеру.
88'
Исак Александер из команды Швеция делает подножку. Серж Канон заработал фол.
87'
87'
Кесси Франк из команды Кот-д'Ивуар делает навес
87'
Сери Жан-Мишель из команды Кот-д'Ивуар разыграл угловой с правого угла.
87'
Вальквист Линус выбил мяч на угловой.
87'
Багайоко Мамаду II из команды Кот-д'Ивуар делает навес прямо в штрафную.
87'
Заха Уилфрид из команды Кот-д'Ивуар делает передачу за спину защитников.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
85'
Joakim Nilsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Joakim Nilsson из команды Швеция делает подножку. Багайоко Мамаду II заработал фол.
83'
Исак Александер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Серж Канон.
82'
82'
Заха Уилфрид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Андерссон Себастьян из команды Швеция делает подножку. Серж Канон заработал фол.
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
81'
Кесси Франк получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Saman Ghoddos.
81'
Saman Ghoddos из команды Швеция делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
80'
Joakim Nilsson из команды Швеция делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
79'
Дели Симон из команды Кот-д'Ивуар делает подножку. Андерссон Себастьян заработал фол.
78'
Заха Уилфрид из команды Кот-д'Ивуар. Это Joakim Nilsson заработал фол.
78'
78'
Дюкур Шейк делает скидку назад вдоль ворот
77'
Дели Симон из команды Кот-д'Ивуар подал угловой слева.
77'
Тактическая замена. Орье Серж уходит с поля и его заменяет Багайоко Мамаду II
75'
Матч возобновится спорным мячом
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
74'
Тактическая замена. Левицки Оскар уходит с поля и его заменяет Saman Ghoddos
74'
Ольссон Кристоффер получил травму и заменен. Алланссон Йоэль выходит на поле.
74'
Ольссон Кристоффер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Траоре Адама IV из команды Кот-д'Ивуар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
71'
Градель Макс-Ален из команды Кот-д'Ивуар делает навес
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
70'
69'
69'
Кесси Франк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Сери Жан-Мишель из команды Кот-д'Ивуар делает пас партнеру.
68'
Заха Уилфрид из команды Кот-д'Ивуар делает подножку. Саломонссон Эмиль заработал фол.
67'
Заха Уилфрид из команды Кот-д'Ивуар делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
67'
Игроки ФК "Кот-д'Ивуар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Сио Жованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Моберг-Карлссон Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Сери Жан-Мишель из команды Кот-д'Ивуар. Это Левицки Оскар заработал фол.
66'
Дели Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Моберг-Карлссон Давид из команды Швеция подал угловой справа.
66'
Моберг-Карлссон Давид из команды Швеция делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
65'
65'
65'
Градель Макс-Ален из команды Кот-д'Ивуар делает навес
64'
Ольссон Кристоффер из команды Швеция делает подножку. Градель Макс-Ален заработал фол.
62'
Тактическая замена. Беркрот Никлас уходит с поля и его заменяет Моберг-Карлссон Давид
62'
Тактическая замена. Фрик Пер уходит с поля и его заменяет Исак Александер
61'
Сери Жан-Мишель отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
61'
Ольссон Кристоффер из команды Швеция делает подножку. Траоре Адама IV заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
59'
Удар от ворот произведет Кот-д'Ивуар
59'
Саломонссон Эмиль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
58'
Кесси Франк из команды Кот-д'Ивуар. Это Клаэссон Виктор заработал фол.
57'
Кесси Франк из команды Кот-д'Ивуар делает подножку. Ольссон Кристоффер заработал фол.
57'
56'
Серж Канон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Андерссон Себастьян.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
55'
55'
Орье Серж бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
55'
Траоре Адама IV из команды Кот-д'Ивуар делает навес
53'
53'
Сери Жан-Мишель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Градель Макс-Ален исполняет штрафной удар, но его блокируют
52'
Саломонссон Эмиль из команды Швеция делает подножку. Градель Макс-Ален заработал фол.
50'
Заха Уилфрид сделал результативную передачу.
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сио Жованни из клуба "Кот-д'Ивуар" отправил мяч головой в ворота.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
50'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Фрик Пер из команды Швеция делает подножку. Сери Жан-Мишель заработал фол.
49'
Заха Уилфрид из команды Кот-д'Ивуар подал угловой слева.
48'
Саломонссон Эмиль выбил мяч на угловой.
48'
Сери Жан-Мишель из команды Кот-д'Ивуар подал угловой справа.
48'
Сери Жан-Мишель бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
47'
46'
Тактическая замена. Ди Сере уходит с поля и его заменяет Градель Макс-Ален
46'
Тактическая замена. Бони Вильфрид уходит с поля и его заменяет Сио Жованни
46'
Тактическая замена. Ангбан Викторьен уходит с поля и его заменяет Дюкур Шейк
46'
Тактическая замена. Н'Гессан Серж уходит с поля и его заменяет Сери Жан-Мишель
46'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Заха Уилфрид
46'
Тактическая замена. Пепе Николя уходит с поля и его заменяет Дели Симон
46'
Тактическая замена. Конате Па уходит с поля и его заменяет Joakim Nilsson
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Н'Гессан Серж из команды Кот-д'Ивуар добил мяч в ворота.
46'
Вальквист Линус сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
46'
Калу Саломон из команды Кот-д'Ивуар делает навес прямо в штрафную.
46'
Калу Саломон на финте ушёл от оппонента.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
44'
После дальнего удара, который нанес Орье Серж мяч отбит вратарем
43'
Орье Серж из команды Кот-д'Ивуар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
43'
Вальквист Линус выбил мяч на угловой.
43'
Пепе Николя из команды Кот-д'Ивуар делает навес
43'
42'
Калу Саломон из команды Кот-д'Ивуар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Калу Саломон из команды Кот-д'Ивуар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Клаэссон Виктор из команды Швеция делает подножку. Ангбан Викторьен заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
40'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Серж Канон отправил мяч в свои ворота.
40'
Андерссон Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Клаэссон Виктор на финте ушёл от оппонента.
39'
38'
38'
38'
37'
Вальквист Линус из команды Швеция делает подножку. Орье Серж заработал фол.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
36'
35'
Саломонссон Эмиль из команды Швеция делает подножку. Калу Саломон заработал фол.
35'
33'
Калу Саломон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Саломонссон Эмиль.
32'
32'
Н'Гессан Серж бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Ольссон Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Беркрот Никлас выбил мяч на угловой.
30'
Бони Вильфрид получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Franz Brorsson.
30'
Кесси Франк из команды Кот-д'Ивуар делает навес
30'
Ангбан Викторьен из команды Кот-д'Ивуар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
29'
Андерссон Себастьян получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кесси Франк.
28'
28'
27'
Андерссон Себастьян из команды Швеция в офсайде
26'
Фрик Пер из команды Швеция делает подножку. Ангбан Викторьен заработал фол.
25'
Н'Гессан Серж получает желтую карточку.
25'
Н'Гессан Серж совершает грубый фол. Левицки Оскар был жертвой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
25'
Левицки Оскар из команды Швеция делает подножку. Ангбан Викторьен заработал фол.
24'
Бони Вильфрид из команды Кот-д'Ивуар в офсайде
24'
Калу Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Клаэссон Виктор из команды Швеция делает подножку. Пепе Николя заработал фол.
22'
22'
Бони Вильфрид бьет и мяч от рикошета проходит мимо
22'
Бони Вильфрид нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
20'
Траоре Адама IV из команды Кот-д'Ивуар в офсайде
19'
Фрик Пер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гбохуо Сильвен.
19'
Гбохуо Сильвен вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Беркрот Никлас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Орье Серж из команды Кот-д'Ивуар делает подножку. Фрик Пер заработал фол.
18'
17'
Траоре Адама IV из команды Кот-д'Ивуар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
16'
16'
16'
16'
16'
15'
Конате Па из команды Швеция опасно играет. Чуть не пострадал Кесси Франк.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
14'
13'
Ди Сере - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
13'
Ди Сере из команды Кот-д'Ивуар делает подножку. Ольссон Кристоффер заработал фол.
13'
Ольссон Кристоффер из команды Швеция устремляется вперед с мячом.
13'
Игроки ФК "Швеция" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Андерссон Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
Калу Саломон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
12'
Калу Саломон из команды Кот-д'Ивуар разыграл угловой с левого угла.
12'
Калу Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Пепе Николя исполняет штрафной удар, но его блокируют
11'
Саломонссон Эмиль коснулся мяча рукой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
9'
8'
8'
7'
Ангбан Викторьен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Удар от ворот произведет Кот-д'Ивуар
6'
Клаэссон Виктор на финте ушёл от оппонента.
6'
5'
Ди Сере из команды Кот-д'Ивуар делает подножку. Андерссон Себастьян заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
4'
Фрик Пер из команды Швеция делает подножку. Калу Саломон заработал фол.
3'
Матч возобновится спорным мячом
2'
Кесси Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кот-д'Ивуар". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zayed Sport City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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