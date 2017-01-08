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  4. Товарищеские матчи. Сборные
Стадион:
Швеция
1:2
Конец матча
Кот-д'Ивуар
0'
13' Желтая карточка
Ди Сере
25' Желтая карточка
Н'Гессан Серж
1:0
40' Гол в свои ворота
Серж Канон
1:1
45' Гол
Н'Гессан Серж
1:2
50' Гол
Сио Жованни
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
94'
Градель Макс-Ален отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
94'
Заха Уилфрид из команды Кот-д'Ивуар делает навес
93'
Заха Уилфрид на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
93'
Franz Brorsson получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кесси Франк.

Фол, нарушение
92'
Саломонссон Эмиль получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Градель Макс-Ален.
Фол, нарушение
91'
Franz Brorsson получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гбохуо Сильвен.
91'
Гбохуо Сильвен вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
91'
Моберг-Карлссон Давид из команды Швеция подал угловой справа.
Офсайд
91'
Franz Brorsson из команды Швеция в офсайде
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Саломонссон Эмиль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
90'
Клаэссон Виктор из команды Швеция делает навес
90'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Joakim Nilsson из команды Швеция делает навес
90'
Игрок клуба "Швеция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Серж Канон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
89'
Удар от ворот произведет Швеция
Угловой
88'
Градель Макс-Ален из команды Кот-д'Ивуар подал угловой слева.
88'
Сери Жан-Мишель из команды Кот-д'Ивуар делает пас партнеру.
Фол, нарушение
88'
Исак Александер из команды Швеция делает подножку. Серж Канон заработал фол.
87'
Franz Brorsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Кесси Франк из команды Кот-д'Ивуар делает навес
Угловой
87'
Сери Жан-Мишель из команды Кот-д'Ивуар разыграл угловой с правого угла.
87'
Вальквист Линус выбил мяч на угловой.
87'
Багайоко Мамаду II из команды Кот-д'Ивуар делает навес прямо в штрафную.
87'
Заха Уилфрид из команды Кот-д'Ивуар делает передачу за спину защитников.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
85'
Joakim Nilsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Joakim Nilsson из команды Швеция делает подножку. Багайоко Мамаду II заработал фол.
Фол, нарушение
83'
Исак Александер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Серж Канон.
82'
Удар от ворот произведет Швеция
82'
Заха Уилфрид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
82'
Андерссон Себастьян из команды Швеция делает подножку. Серж Канон заработал фол.
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
81'
Кесси Франк получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Saman Ghoddos.
Фол, нарушение
81'
Saman Ghoddos из команды Швеция делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
Фол, нарушение
80'
Joakim Nilsson из команды Швеция делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
Фол, нарушение
79'
Дели Симон из команды Кот-д'Ивуар делает подножку. Андерссон Себастьян заработал фол.
Фол, нарушение
78'
Заха Уилфрид из команды Кот-д'Ивуар. Это Joakim Nilsson заработал фол.
78'
Franz Brorsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Дюкур Шейк делает скидку назад вдоль ворот
Угловой
77'
Дели Симон из команды Кот-д'Ивуар подал угловой слева.
77'
Тактическая замена. Орье Серж уходит с поля и его заменяет Багайоко Мамаду II
75'
Матч возобновится спорным мячом
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
74'
Тактическая замена. Левицки Оскар уходит с поля и его заменяет Saman Ghoddos
74'
Ольссон Кристоффер получил травму и заменен. Алланссон Йоэль выходит на поле.
Травма, повреждение
74'
Ольссон Кристоффер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Траоре Адама IV из команды Кот-д'Ивуар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Franz Brorsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Градель Макс-Ален из команды Кот-д'Ивуар делает навес
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
70'
Удар от ворот произведет Швеция
69'
Удар от ворот произведет Швеция
69'
Кесси Франк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Сери Жан-Мишель из команды Кот-д'Ивуар делает пас партнеру.
Фол, нарушение
68'
Заха Уилфрид из команды Кот-д'Ивуар делает подножку. Саломонссон Эмиль заработал фол.
67'
Заха Уилфрид из команды Кот-д'Ивуар делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
67'
Игроки ФК "Кот-д'Ивуар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Сио Жованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Моберг-Карлссон Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Сери Жан-Мишель из команды Кот-д'Ивуар. Это Левицки Оскар заработал фол.
66'
Дели Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Моберг-Карлссон Давид из команды Швеция подал угловой справа.
66'
Моберг-Карлссон Давид из команды Швеция делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
65'
Игрок клуба "Кот-д'Ивуар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Franz Brorsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Градель Макс-Ален из команды Кот-д'Ивуар делает навес
Фол, нарушение
64'
Ольссон Кристоффер из команды Швеция делает подножку. Градель Макс-Ален заработал фол.
62'
Тактическая замена. Беркрот Никлас уходит с поля и его заменяет Моберг-Карлссон Давид
62'
Тактическая замена. Фрик Пер уходит с поля и его заменяет Исак Александер
61'
Сери Жан-Мишель отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
61'
Ольссон Кристоффер из команды Швеция делает подножку. Траоре Адама IV заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
59'
Удар от ворот произведет Кот-д'Ивуар
59'
Саломонссон Эмиль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
58'
Кесси Франк из команды Кот-д'Ивуар. Это Клаэссон Виктор заработал фол.
Фол, нарушение
57'
Кесси Франк из команды Кот-д'Ивуар делает подножку. Ольссон Кристоффер заработал фол.
57'
Игрок клуба "Кот-д'Ивуар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Серж Канон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Андерссон Себастьян.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
55'
Удар от ворот произведет Швеция
55'
Орье Серж бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
Вальквист Линус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Траоре Адама IV из команды Кот-д'Ивуар делает навес
53'
Удар от ворот произведет Швеция
53'
Сери Жан-Мишель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Градель Макс-Ален исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
52'
Саломонссон Эмиль из команды Швеция делает подножку. Градель Макс-Ален заработал фол.
50'
Заха Уилфрид сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сио Жованни из клуба "Кот-д'Ивуар" отправил мяч головой в ворота.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
50'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Фрик Пер из команды Швеция делает подножку. Сери Жан-Мишель заработал фол.
Угловой
49'
Заха Уилфрид из команды Кот-д'Ивуар подал угловой слева.
48'
Саломонссон Эмиль выбил мяч на угловой.
Угловой
48'
Сери Жан-Мишель из команды Кот-д'Ивуар подал угловой справа.
48'
Сери Жан-Мишель бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
47'
Игрок клуба "Кот-д'Ивуар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Ди Сере уходит с поля и его заменяет Градель Макс-Ален
46'
Тактическая замена. Бони Вильфрид уходит с поля и его заменяет Сио Жованни
46'
Тактическая замена. Ангбан Викторьен уходит с поля и его заменяет Дюкур Шейк
46'
Тактическая замена. Н'Гессан Серж уходит с поля и его заменяет Сери Жан-Мишель
46'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Заха Уилфрид
46'
Тактическая замена. Пепе Николя уходит с поля и его заменяет Дели Симон
46'
Тактическая замена. Конате Па уходит с поля и его заменяет Joakim Nilsson
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
46'
Н'Гессан Серж из команды Кот-д'Ивуар добил мяч в ворота.
46'
Вальквист Линус сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
46'
Калу Саломон из команды Кот-д'Ивуар делает навес прямо в штрафную.
46'
Калу Саломон на финте ушёл от оппонента.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
44'
После дальнего удара, который нанес Орье Серж мяч отбит вратарем
43'
Орье Серж из команды Кот-д'Ивуар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
43'
Калу Саломон из команды Кот-д'Ивуар подал угловой слева.
43'
Вальквист Линус выбил мяч на угловой.
43'
Пепе Николя из команды Кот-д'Ивуар делает навес
Угловой
43'
Пепе Николя из команды Кот-д'Ивуар подал угловой справа.
42'
Калу Саломон из команды Кот-д'Ивуар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Калу Саломон из команды Кот-д'Ивуар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
41'
Клаэссон Виктор из команды Швеция делает подножку. Ангбан Викторьен заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Описание гола
40'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Серж Канон отправил мяч в свои ворота.
40'
Андерссон Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Клаэссон Виктор на финте ушёл от оппонента.
39'
Конате Па из команды Швеция делает навес
39'
Игрок клуба "Швеция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Швеция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Швеция
38'
Орье Серж из команды Кот-д'Ивуар делает навес
Фол, нарушение
37'
Вальквист Линус из команды Швеция делает подножку. Орье Серж заработал фол.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
36'
Игрок клуба "Швеция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
35'
Саломонссон Эмиль из команды Швеция делает подножку. Калу Саломон заработал фол.
35'
Игрок клуба "Швеция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Калу Саломон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Саломонссон Эмиль.
32'
Удар от ворот произведет Швеция
32'
Н'Гессан Серж бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Ольссон Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Калу Саломон из команды Кот-д'Ивуар подал угловой слева.
32'
Беркрот Никлас выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
31'
Фрик Пер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ди Сере.
Фол, нарушение
30'
Бони Вильфрид получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Franz Brorsson.
30'
Кесси Франк из команды Кот-д'Ивуар делает навес
30'
Ангбан Викторьен из команды Кот-д'Ивуар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Фол, нарушение
29'
Андерссон Себастьян получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кесси Франк.
28'
Удар от ворот произведет Швеция
28'
Орье Серж из команды Кот-д'Ивуар делает навес
Офсайд
27'
Андерссон Себастьян из команды Швеция в офсайде
Фол, нарушение
26'
Фрик Пер из команды Швеция делает подножку. Ангбан Викторьен заработал фол.
Желтая карточка
25'
Н'Гессан Серж получает желтую карточку.
Фол, нарушение
25'
Н'Гессан Серж совершает грубый фол. Левицки Оскар был жертвой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
Фол, нарушение
25'
Левицки Оскар из команды Швеция делает подножку. Ангбан Викторьен заработал фол.
Офсайд
24'
Бони Вильфрид из команды Кот-д'Ивуар в офсайде
24'
Калу Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Клаэссон Виктор из команды Швеция делает подножку. Пепе Николя заработал фол.
Угловой
22'
Пепе Николя из команды Кот-д'Ивуар подал угловой справа.
22'
Бони Вильфрид бьет и мяч от рикошета проходит мимо
22'
Бони Вильфрид нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
22'
Пепе Николя из команды Кот-д'Ивуар подал угловой справа.
21'
Игрок клуба "Кот-д'Ивуар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Офсайд
20'
Траоре Адама IV из команды Кот-д'Ивуар в офсайде
Фол, нарушение
19'
Фрик Пер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гбохуо Сильвен.
19'
Гбохуо Сильвен вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Беркрот Никлас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Орье Серж из команды Кот-д'Ивуар делает подножку. Фрик Пер заработал фол.
18'
Удар от ворот произведет Швеция
17'
Траоре Адама IV из команды Кот-д'Ивуар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Игрок клуба "Кот-д'Ивуар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Вальквист Линус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Орье Серж из команды Кот-д'Ивуар делает навес
16'
Игрок клуба "Кот-д'Ивуар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Вальквист Линус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Орье Серж из команды Кот-д'Ивуар делает навес
Фол, нарушение
15'
Конате Па из команды Швеция опасно играет. Чуть не пострадал Кесси Франк.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
14'
Игрок клуба "Швеция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
13'
Ди Сере - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
13'
Ди Сере из команды Кот-д'Ивуар делает подножку. Ольссон Кристоффер заработал фол.
13'
Ольссон Кристоффер из команды Швеция устремляется вперед с мячом.
13'
Игроки ФК "Швеция" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Андерссон Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Калу Саломон из команды Кот-д'Ивуар подал угловой слева.
12'
Калу Саломон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
12'
Калу Саломон из команды Кот-д'Ивуар разыграл угловой с левого угла.
12'
Калу Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Пепе Николя исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
11'
Саломонссон Эмиль коснулся мяча рукой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
9'
Игрок клуба "Кот-д'Ивуар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игрок клуба "Кот-д'Ивуар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Швеция
7'
Ангбан Викторьен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Удар от ворот произведет Кот-д'Ивуар
6'
Клаэссон Виктор на финте ушёл от оппонента.
6'
Игрок клуба "Швеция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
5'
Ди Сере из команды Кот-д'Ивуар делает подножку. Андерссон Себастьян заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
4'
Фрик Пер из команды Швеция делает подножку. Калу Саломон заработал фол.
3'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
2'
Кесси Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кот-д'Ивуар". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zayed Sport City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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