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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Халл Сити
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 32 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Халл Сити, который состоится 10.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Халл Сити
Манчестер Юнайтед
93.9% (93)
Ничья:
1% (1)
Халл Сити
5.1% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
48.5% (48)
Манчестер Юнайтед:
13.1% (13)
Манчестер Юнайтед:
11.1% (11)
Манчестер Юнайтед:
10.1% (10)
Манчестер Юнайтед:
4% (4)
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