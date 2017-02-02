Стадион: Stade de Franceville
1:0
72' ГолНгадеу Майкл
2:0
90' ГолБассогог Кристиан
Новости после матча
-
Сборная Камеруна одержала победу над сборной Ганы и вышла в финал Кубка Африканских Наций, где её ожидает сборная Египта. Ганцы встретятся в матче за третье место со сборной Буркина-Фасо. С вами был Михаил Горяйнов. До новых встреч!
Второй тайм
-
Вот и всё! Прозвучал финальный свисток.
90'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! БАССОГОГ!!!
Сборная Камеруна ставит точку в матче! Убежали "львы" в контратаку, Абубакар вывел Бассогога один на один с Бримой, и Кристиан без проблем отправил мяч в угол ворот.
Сборная Камеруна ставит точку в матче! Убежали "львы" в контратаку, Абубакар вывел Бассогога один на один с Бримой, и Кристиан без проблем отправил мяч в угол ворот.
90'
МОМЕНТ! Себастьен Сиани выкатил мяч под удар Абубакару, Венсан пробил в касание чуть выше ворот Разака Бримы.
90'
Джон Бойе сыграл жестковато против Жака Зуа на фланге, это фол.
90'
Сейчас всеми силами пойдут вперёд "чёрные звёзды", другого ничего не остаётся.
90'
Четыре минуты добавлено к основному времени матча.
89'
Мубарак Вакасо попытался забросить мяч в штрафную на ход Андре Айю, но получилось совсем в другую сторону. Запасные сборной Ганы остались крайне недовольны такой передачей Вакасо.
88'
Жорж Манджек на чужой половине поля в атаке правила нарушил против Даниэля Амарти.
86'
Замена в составе сборной Ганы: Томас Тейе с поля ушёл, появился Эммануэль Агеманг-Баду.
85'
Всё в порядке с Ондоа. Ганцы очередной корнер разыграли, но ничего опасного создать у ворот Фабриса не смогли.
84'
Небольшая пауза возникла в игре, всё ещё оказывают помощь Фабрису Ондоа.
83'
Джордан Айю с углового подавал на дальний угол вратарской, где Ондоа сумел на ещё один корнер мяч перевести, но неудачно упал голкипер сборной Камеруна, вмешательство медицинской бригады потребуется.
81'
Капитан сборной Камеруна Бенжамин Муканджо получил жёлтую карточку от арбитра за неспортивное поведение. Зачем-то Муканджо схватил за шею Джордана Айю.
80'
Амбруаз Ойонго с левого фланга простреливал на центр штрафной, мяч так и не долетел до Абубакара, Джон Бойе сыграл на вынос.
79'
Асамоа Гьян во время приёма мяча подыграл себе рукой, судья заметил это и дал свисток.
77'
Ещё одна замена у сборной Камеруна: вместо Арно Сутчина-Джюма на поле появился Жорж Манджек.
76'
Времени остаётся у ганцев не так много, около пятнадцати минут.
75'
Ответная замена от Авраама Гранта: ушёл Африйе Аскуа, вступил в игру Асамоа Гьян.
73'
Произошла замена в составе "львов": Роберт Тамбе поле покинул, появился Венсан Абубакар.
72'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! НГАДЕУ!!!
Сборная Камеруна открыла счёт! Последовала подача со стандарта на дальний угол вратарской, где ошибся Джон Бойе, не выбив снаряд, ещё и Брима вылетел на своего партнёра, Майкл Нгадеу мяч подхватил и переправил его в ворота.
Сборная Камеруна открыла счёт! Последовала подача со стандарта на дальний угол вратарской, где ошибся Джон Бойе, не выбив снаряд, ещё и Брима вылетел на своего партнёра, Майкл Нгадеу мяч подхватил и переправил его в ворота.
71'
Мубарак Вакасо недалеко от своей штрафной грубовато сыграл против Роберта Тамбе, врезавшись в камерунца. Арбитр устно предупредил бывшего игрока казанского "Рубина".
70'
Два подряд корнера исполнили "чёрные звёзды", но ни к чему опасному они не привели.
68'
Мубарак Вакасо подал с углового в чужую вратарскую, где мяч метался от одного игрока к другому, в итоге смогли отбиться "львы".
66'
Кристиан Бассогог вошёл в штрафную с левого фланга, после чего нанёс удар низом – Разак Брима на месте.
65'
Мяч в центре поля мало задерживается, постоянно мы видим атаки то на одни, то на другие ворота.
63'
Томас Тейе довольно опасно пробил с линии штрафной площади "львов" – мяч пролетел недалеко от штанги.
62'
Джордан Айю с корнера навесил на дальний угол вратарской, Амбруаз Ойонго отвёл угрозу от своих ворот.
61'
ОПАСНО! Мубарак Вакасо со штрафного закручивал мяч в дальний угол ворот Ондоа – Фабрис в прыжке перевёл снаряд на угловой.
60'
Арно Сутчин-Джюм около угла своей штрафной подножку подставил Джордану Айю, опасный стандарт у ворот Ондоа.
59'
Остаётся около получаса игры, но если команды в итоге сыграют вничью, то нас будут ждать дополнительные тридцать минут, а, возможно, и серия пенальти.
58'
В атаке Кристиан Бассогог в борьбе за мяч с Франком Ачеампонгом правила нарушил.
56'
Роберт Тамбе сфолил на Франке Ачеампонге, нужно аккуратнее действовать камерунскому игроку, иначе карточку получит от рефери.
55'
Андре Айю, пытаясь опередить Ондоа, сам же получил по ноге от голкипера сборной Камеруна.
53'
Роберт Тамбе слегка подтолкнул Даниэля Амарти, судья заметил нарушение и свистнул в пользу сборной Ганы.
52'
Жак Зуа пас в разрез отдавал на ход Сиани, Себастьена не подпустили к мячу защитники сборной Ганы.
50'
Джордан Айю навешивал с корнера на ближний угол вратарской, Ойонго опередил оппонента и выбил мяч за пределы штрафной.
49'
Томас Тейе с линии штрафной в касание пробил мимо ворот, успел один из защитников "чёрных звёзд" коснуться мяча.
48'
Адольф Тейку ошибся в передаче, Франк Ачеампонг перехватил мяч, отдал пас дальше на ход Айю, но Тейку исправился и перехватил снаряд у Андре.
47'
Амбруаз Ойонго с левого фланга навешивал в штрафную ганцев, Джон Бойе без труда сыграл на вынос.
46'
Второй тайм стартовал!
Второй тайм
Первый тайм
-
Прозвучал свисток на перерыв. Счёт в игре пока не открыт.
45'
Всё в порядке с Муканджо, вернулся на поле капитан сборной Камеруна.
45'
После подката от Мубарака Вакасо Бенжамин Муканджо получил по ноге, потребуется медицинская помощь нападающему сборной Камеруна.
45'
Одну минуту судья компенсировал.
44'
Харрисон Аффул покатил мяч дальше по флангу Атсу, Кристиан ещё не успел выйти из офсайда.
43'
Кристиан Атсу издали нанёс удар по воротам Ондоа, Адольф Тейку заставил своего голкипера понервничать, немного подправив траекторию полёта мяча, но всё-таки справился с ударом Фабрис.
41'
С левого фланга Африйе Аскуа подавал в штрафную камерунцев, где на выходе сыграл Ондоа, забрав мяч в перчатки.
40'
МОМЕНТ! Джордан Айю после заброса мяча от Атсу приблизился к углу вратарской, откуда пробил, целясь в дальний угол ворот – снаряд прокатился рядом со штангой.
38'
Остаётся до перерыва не так много времени, сейчас команды играют на равных.
37'
На чужой половине поля Роберт Тамбе с фолом отобрал мяч у Джона Бойе.
35'
Андре Айю на фланг откатил мяч Аскуа, Африйе попытался прострелить дальше на Атсу, но перехватил снаряд Коллинс Фаи.
34'
Успокоилась у нас игра. Ганцы отодвинули игру от своих ворот, но и сами пока вперёд особо не идут.
32'
Муканджо на линию вратарской навешивал, куда выскочил Разак Брима, выбив кулаком мяч подальше.
31'
Очередной корнер заработали "львы". Отправился его исполнять Бенжамин Муканджо.
29'
С углового Джордан Айю закручивал мяч в сторону дальнего угла вратарской, откуда было неудобно бить Бойе, поэтому снаряд полетел мимо цели.
28'
Решился на дальний удар Мубарак Вакасо – всё контролировал Фабрис Ондоа.
26'
Даниэль Амарти не позволил добраться до мяча Роберту Тамбе, выбив мяч за боковую линию.
25'
Томас Тейе в штрафной сборной Камеруна откатил мяч под удар Айю, Джордан пробил слишком неточно.
24'
Перехватили мяч "чёрные звёзды", устроив распасовку в середине поля, подключая иногда защитников.
23'
Игра проходит пока лишь на одни ворота, сборной Ганы остаётся обороняться.
21'
Отличный момент мог возникнуть у "львов", но Роберт Тамбе пробивал по воротам Бримы уже из положения "вне игры".
20'
Бенжамин Муканджо с угла вратарской головой пытался переправить мяч в ворота Бримы, но в створ форварду сборной Камеруна попасть не удалось.
18'
Мубарак Вакасо завалил на газон около центрального круга Жака Зуа, это фол.
17'
Камерунцы создали некий штурм на ворота соперника, ганцам пока удаётся отбиваться.
15'
Последовал навес с корнера на линию вратарской, где уверенно на выходе сыграл Разак Брима.
14'
Активен в составе сборной Камеруна Бассогог, Кристиан пробивал с линии штрафной, под удар бросился один из игроков обороны сборной Ганы, снаряд улетел на угловой.
13'
Кристиан Бассогог врывался в чужую вратарскую, где у него из-под ног в подкате выбил мяч Мубарак Вакасо.
12'
МОМЕНТ! Муканджо с фланга низом прострелил на центр штрафной, откуда Роберт Тамбе в касание пробил точно во вратаря сборной Ганы Разака Бриму.
11'
Начало игры было за ганцами, но теперь перехватывают инициативу "львы".
10'
Ойонго с левого фланга низом простреливал в штрафную сборной Ганы, Джон Бойе не позволил добраться до мяча Бенжамину Муканджо.
8'
Навес последовал на ближний угол вратарской, откуда опасно пробил Бассогог, Аффул мяч с линии ворот вынес.
7'
Кристиан Бассогог вошёл в штрафную и попробовал прострелить во вратарскую, но Томас Тейе перевёл снаряд на угловой.
6'
Под свой контроль забрали мяч "чёрные звёзды", пытаясь развить нацеленную атаку на ворота Фабриса Ондоа.
4'
Роберт Тамбе в борьбе за мяч оттолкнул Даниэля Амарти, рефери фол заметил и дал свисток в пользу ганцев.
3'
Последовал заброс на чужую половину поля на Айю, Джордана опередил Адольф Тейку, выбив снаряд за боковую линию.
2'
Сегодня нас ждёт крайне интересная встреча, победитель которой сыграет в финале КАН со сборной Египта.
1'
Матч начался! С центра поля разыграли мяч футболисты сборной Камеруна.
Первый тайм
-
Прозвучали гимны стран. Команды готовы к игре.
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Камерунцы сегодня сыграют в зелёно-красно-жёлтом, ганцы – в бело-чёрном.
Капитаны команд: Бенжамин Муканджо у сборной Камеруна и Андре Айю у сборной Ганы соответственно.
Капитаны команд: Бенжамин Муканджо у сборной Камеруна и Андре Айю у сборной Ганы соответственно.
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Составы команд находятся в одноимённой вкладке.
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Приветствую всех поклонников футбола!
Рад предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка Африканский Наций: Камерун – Гана. Комментировать встречу для вас буду я, Михаил Горяйнов.
Рад предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка Африканский Наций: Камерун – Гана. Комментировать встречу для вас буду я, Михаил Горяйнов.
Прогнозы на матч Камерун 2:0 Гана
Камерун
40.8% (109)
Ничья:
23.2% (62)
Гана
36% (96)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Гана:
16.9% (45)
1:1 Ничья:
15% (40)
2:1 Камерун:
15% (40)
0:1 Гана:
14.6% (39)
1:0 Камерун:
13.9% (37)
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