Второй тайм

- Вот и всё! Прозвучал финальный свисток.

90' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! БАССОГОГ!!!

Сборная Камеруна ставит точку в матче! Убежали "львы" в контратаку, Абубакар вывел Бассогога один на один с Бримой, и Кристиан без проблем отправил мяч в угол ворот.

90' МОМЕНТ! Себастьен Сиани выкатил мяч под удар Абубакару, Венсан пробил в касание чуть выше ворот Разака Бримы.

90' Джон Бойе сыграл жестковато против Жака Зуа на фланге, это фол.

90' Сейчас всеми силами пойдут вперёд "чёрные звёзды", другого ничего не остаётся.

90' Четыре минуты добавлено к основному времени матча.

89' Мубарак Вакасо попытался забросить мяч в штрафную на ход Андре Айю, но получилось совсем в другую сторону. Запасные сборной Ганы остались крайне недовольны такой передачей Вакасо.

88' Жорж Манджек на чужой половине поля в атаке правила нарушил против Даниэля Амарти.

86' Замена в составе сборной Ганы: Томас Тейе с поля ушёл, появился Эммануэль Агеманг-Баду.

85' Всё в порядке с Ондоа. Ганцы очередной корнер разыграли, но ничего опасного создать у ворот Фабриса не смогли.

84' Небольшая пауза возникла в игре, всё ещё оказывают помощь Фабрису Ондоа.

83' Джордан Айю с углового подавал на дальний угол вратарской, где Ондоа сумел на ещё один корнер мяч перевести, но неудачно упал голкипер сборной Камеруна, вмешательство медицинской бригады потребуется.

81' Капитан сборной Камеруна Бенжамин Муканджо получил жёлтую карточку от арбитра за неспортивное поведение. Зачем-то Муканджо схватил за шею Джордана Айю.

80' Амбруаз Ойонго с левого фланга простреливал на центр штрафной, мяч так и не долетел до Абубакара, Джон Бойе сыграл на вынос.

79' Асамоа Гьян во время приёма мяча подыграл себе рукой, судья заметил это и дал свисток.

77' Ещё одна замена у сборной Камеруна: вместо Арно Сутчина-Джюма на поле появился Жорж Манджек.

76' Времени остаётся у ганцев не так много, около пятнадцати минут.

75' Ответная замена от Авраама Гранта: ушёл Африйе Аскуа, вступил в игру Асамоа Гьян.

73' Произошла замена в составе "львов": Роберт Тамбе поле покинул, появился Венсан Абубакар.

72' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! НГАДЕУ!!!

Сборная Камеруна открыла счёт! Последовала подача со стандарта на дальний угол вратарской, где ошибся Джон Бойе, не выбив снаряд, ещё и Брима вылетел на своего партнёра, Майкл Нгадеу мяч подхватил и переправил его в ворота.

71' Мубарак Вакасо недалеко от своей штрафной грубовато сыграл против Роберта Тамбе, врезавшись в камерунца. Арбитр устно предупредил бывшего игрока казанского "Рубина".

70' Два подряд корнера исполнили "чёрные звёзды", но ни к чему опасному они не привели.

68' Мубарак Вакасо подал с углового в чужую вратарскую, где мяч метался от одного игрока к другому, в итоге смогли отбиться "львы".

66' Кристиан Бассогог вошёл в штрафную с левого фланга, после чего нанёс удар низом – Разак Брима на месте.

65' Мяч в центре поля мало задерживается, постоянно мы видим атаки то на одни, то на другие ворота.

63' Томас Тейе довольно опасно пробил с линии штрафной площади "львов" – мяч пролетел недалеко от штанги.

62' Джордан Айю с корнера навесил на дальний угол вратарской, Амбруаз Ойонго отвёл угрозу от своих ворот.

61' ОПАСНО! Мубарак Вакасо со штрафного закручивал мяч в дальний угол ворот Ондоа – Фабрис в прыжке перевёл снаряд на угловой.

60' Арно Сутчин-Джюм около угла своей штрафной подножку подставил Джордану Айю, опасный стандарт у ворот Ондоа.

59' Остаётся около получаса игры, но если команды в итоге сыграют вничью, то нас будут ждать дополнительные тридцать минут, а, возможно, и серия пенальти.

58' В атаке Кристиан Бассогог в борьбе за мяч с Франком Ачеампонгом правила нарушил.

56' Роберт Тамбе сфолил на Франке Ачеампонге, нужно аккуратнее действовать камерунскому игроку, иначе карточку получит от рефери.

55' Андре Айю, пытаясь опередить Ондоа, сам же получил по ноге от голкипера сборной Камеруна.

53' Роберт Тамбе слегка подтолкнул Даниэля Амарти, судья заметил нарушение и свистнул в пользу сборной Ганы.

52' Жак Зуа пас в разрез отдавал на ход Сиани, Себастьена не подпустили к мячу защитники сборной Ганы.

50' Джордан Айю навешивал с корнера на ближний угол вратарской, Ойонго опередил оппонента и выбил мяч за пределы штрафной.

49' Томас Тейе с линии штрафной в касание пробил мимо ворот, успел один из защитников "чёрных звёзд" коснуться мяча.

48' Адольф Тейку ошибся в передаче, Франк Ачеампонг перехватил мяч, отдал пас дальше на ход Айю, но Тейку исправился и перехватил снаряд у Андре.

47' Амбруаз Ойонго с левого фланга навешивал в штрафную ганцев, Джон Бойе без труда сыграл на вынос.