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Стадион:
Буркина-Фасо
 
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Гана
announcement
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До начала матча осталось 1 день 14 часов 57 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Буркина-Фасо - Гана, который состоится 04.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Буркина-Фасо - Гана
Буркина-Фасо
42.3% (33)
Ничья:
24.4% (19)
Гана
33.3% (26)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
20.5% (16)
Гана:
19.2% (15)
Буркина-Фасо:
17.9% (14)
Буркина-Фасо:
16.7% (13)
Гана:
11.5% (9)
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