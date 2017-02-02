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Стадион: Stade de Port-Gentil
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Буркина-Фасо (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 01.02.2017 Буркина-Фасо 1:1 Египет КАН
- 28.01.2017 Буркина-Фасо 2:0 Тунис КАН
- 22.01.2017 Гвинея-Бисау 0:2 Буркина-Фасо КАН
- 18.01.2017 Габон 1:1 Буркина-Фасо КАН
- 14.01.2017 Буркина-Фасо 1:1 Камерун КАН
- 12.11.2016 Кабо-Верде 0:2 Буркина-Фасо ОМЧ2А
- 08.10.2016 Буркина-Фасо 1:1 ЮАР ОМЧ2А
- 04.09.2016 Буркина-Фасо 2:1 Ботсвана КАН
- 24.08.2016 Узбекистан 1:0 Буркина-Фасо ТМС
- 05.06.2016 Коморские острова 0:1 Буркина-Фасо КАН
- 29.03.2016 Уганда 0:0 Буркина-Фасо КАН
- 26.03.2016 Буркина-Фасо 1:0 Уганда КАН
- 27.02.2016 Египет 2:0 Буркина-Фасо ТМС
- 17.11.2015 Буркина-Фасо 2:0 Бенин ЧМОМК2Р
- 12.11.2015 Бенин 2:1 Буркина-Фасо ЧМОМК2Р
- 25.10.2015 Буркина-Фасо 0:0 Нигерия ТМС
- 17.10.2015 Нигерия 2:0 Буркина-Фасо ТМС
- 09.10.2015 Буркина-Фасо 1:4 Мали ТМС
- 05.09.2015 Ботсвана 1:0 Буркина-Фасо КАН
- 13.06.2015 Буркина-Фасо 2:0 Коморские острова КАН
Гана (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 02.02.2017 Камерун 2:0 Гана КАН
- 29.01.2017 ДР Конго 1:2 Гана КАН
- 25.01.2017 Египет 1:0 Гана КАН
- 21.01.2017 Гана 1:0 Мали КАН
- 17.01.2017 Гана 1:0 Уганда КАН
- 13.11.2016 Египет 2:0 Гана ОМЧ2А
- 11.10.2016 ЮАР 1:1 Гана ТМС
- 07.10.2016 Гана 0:0 Уганда ОМЧ2А
- 06.09.2016 РОССИЯ 1:0 Гана ТМС
- 03.09.2016 Гана 1:1 Руанда КАН
- 05.06.2016 Маврикий 0:2 Гана КАН
- 27.03.2016 Мозамбик 0:0 Гана КАН
- 24.03.2016 Гана 3:1 Мозамбик КАН
- 17.11.2015 Гана 2:0 Коморские острова ЧМОМК2Р
- 13.11.2015 Коморские острова 0:0 Гана ЧМОМК2Р
- 30.10.2015 Кот-д'Ивуар 1:0 Гана ТМС
- 18.10.2015 Гана 2:1 Кот-д'Ивуар ТМС
- 05.09.2015 Руанда 0:1 Гана КАН
- 14.06.2015 Гана 7:1 Маврикий КАН
- 08.06.2015 Гана 1:0 Того ТМС
Последние игры между собой
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Буркина-Фасо
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|2.
|Камерун
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Габон
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|4.
|Гвинея-Бисау
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Тунис
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Алжир
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Зимбабве
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДР Конго
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Марокко
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Кот-д'Ивуар
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Того
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Египет
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|2.
|Гана
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|Мали
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|Уганда
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
-
До начала матча осталось 1 день 14 часов 57 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Буркина-Фасо - Гана, который состоится 04.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Буркина-Фасо - Гана, который состоится 04.02.2017.
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Прогнозы на матч Буркина-Фасо - Гана
Буркина-Фасо
42.3% (33)
Ничья:
24.4% (19)
Гана
33.3% (26)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
20.5% (16)
1:2 Гана:
19.2% (15)
1:0 Буркина-Фасо:
17.9% (14)
2:1 Буркина-Фасо:
16.7% (13)
0:1 Гана:
11.5% (9)
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