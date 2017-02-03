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Стадион:
Египет
 
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Камерун
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 51 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Египет - Камерун, который состоится 05.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Египет - Камерун
Египет
60.9% (42)
Ничья:
17.4% (12)
Камерун
21.7% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Египет:
21.7% (15)
Египет:
20.3% (14)
Ничья:
17.4% (12)
Египет:
14.5% (10)
Камерун:
11.6% (8)
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