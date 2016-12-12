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Стадион:
Бавария
 
Позже
Вольфсбург
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов 52 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Вольфсбург, который состоится 07.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Бавария - Вольфсбург
Бавария
89.5% (51)
Ничья:
8.8% (5)
Вольфсбург
1.8% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
38.6% (22)
Бавария:
19.3% (11)
Бавария:
14% (8)
Бавария:
8.8% (5)
Бавария:
7% (4)
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