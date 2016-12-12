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Стадион: Аллианц Арена
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Бавария (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 04.02.2017 Бавария 1:1 Шальке 04 Б
- 28.01.2017 Вердер 1:2 Бавария Б
- 20.01.2017 Фрайбург 1:2 Бавария Б
- 21.12.2016 Бавария 3:0 РБ Лейпциг Б
- 18.12.2016 Дармштадт 0:1 Бавария Б
- 10.12.2016 Бавария 5:0 Вольфсбург Б
- 06.12.2016 Бавария 1:0 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2016 Майнц 1:3 Бавария Б
- 26.11.2016 Бавария 2:1 Байер Л Б
- 23.11.2016 Ростов 3:2 Бавария ЛЧ
- 19.11.2016 Боруссия Д 1:0 Бавария Б
- 05.11.2016 Бавария 1:1 Хоффенхайм Б
- 01.11.2016 ПСВ 1:2 Бавария ЛЧ
- 29.10.2016 Аугсбург 1:3 Бавария Б
- 26.10.2016 Бавария 3:1 Аугсбург КГ
- 22.10.2016 Бавария 2:0 Боруссия М Б
- 19.10.2016 Бавария 4:1 ПСВ ЛЧ
- 15.10.2016 Айнтрахт Фр 2:2 Бавария Б
- 01.10.2016 Бавария 1:1 Кёльн Б
- 28.09.2016 Атлетико М 1:0 Бавария ЛЧ
Вольфсбург (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 04.02.2017 Кёльн 1:0 Вольфсбург Б
- 28.01.2017 Вольфсбург 1:2 Аугсбург Б
- 21.01.2017 Вольфсбург 1:0 Гамбург Б
- 20.12.2016 Боруссия М 1:2 Вольфсбург Б
- 17.12.2016 Вольфсбург 1:0 Айнтрахт Фр Б
- 10.12.2016 Бавария 5:0 Вольфсбург Б
- 03.12.2016 Вольфсбург 2:3 Герта Б
- 26.11.2016 Ингольштадт 1:1 Вольфсбург Б
- 19.11.2016 Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Б
- 09.11.2016 Вольфсбург 1:3 Унион Берлин ТМК
- 05.11.2016 Фрайбург 0:3 Вольфсбург Б
- 29.10.2016 Вольфсбург 1:2 Байер Л Б
- 26.10.2016 Хайденхайм 0:1 Вольфсбург КГ
- 22.10.2016 Дармштадт 3:1 Вольфсбург Б
- 16.10.2016 Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг Б
- 02.10.2016 Вольфсбург 0:0 Майнц Б
- 24.09.2016 Вердер 2:1 Вольфсбург Б
- 20.09.2016 Вольфсбург 1:5 Боруссия Д Б
- 17.09.2016 Хоффенхайм 0:0 Вольфсбург Б
- 10.09.2016 Вольфсбург 0:0 Кёльн Б
Последние игры между собой
Бавария: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Вольфсбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
- 10.12.2016 Бавария 5:0 Вольфсбург Бундеслига
- 27.02.2016 Вольфсбург 0:2 Бавария Бундеслига
- 27.10.2015 Вольфсбург 1:3 Бавария Кубок Германии
- 22.09.2015 Бавария 5:1 Вольфсбург Бундеслига
- 01.08.2015 Вольфсбург 1:1 Бавария Суперкубок
- 30.01.2015 Вольфсбург 4:1 Бавария Бундеслига
- 22.08.2014 Бавария 2:1 Вольфсбург Бундеслига
- 27.07.2014 Вольфсбург 0:3 Бавария Телеком Кап
- 08.03.2014 Вольфсбург 1:6 Бавария Бундеслига
- 28.09.2013 Бавария 1:0 Вольфсбург Бундеслига
- 16.04.2013 Бавария 6:1 Вольфсбург Кубок Германии
- 15.02.2013 Вольфсбург 0:2 Бавария Бундеслига
- 25.09.2012 Бавария 3:0 Вольфсбург Бундеслига
- 26.07.2012 Бавария 2:1 Вольфсбург Международные матчи (клубы)
- 28.01.2012 Бавария 2:0 Вольфсбург Бундеслига
- 13.08.2011 Вольфсбург 0:1 Бавария Бундеслига
- 15.01.2011 Вольфсбург 1:1 Бавария Бундеслига
- 20.08.2010 Бавария 2:1 Вольфсбург Бундеслига
- 06.02.2010 Вольфсбург 1:3 Бавария Бундеслига
- 29.08.2009 Бавария 3:0 Вольфсбург Бундеслига
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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До начала матча осталось 2 дня 19 часов 52 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Вольфсбург, который состоится 07.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Вольфсбург, который состоится 07.02.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Бавария - Вольфсбург
Бавария
89.5% (51)
Ничья:
8.8% (5)
Вольфсбург
1.8% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Бавария:
38.6% (22)
3:1 Бавария:
19.3% (11)
2:1 Бавария:
14% (8)
1:0 Бавария:
8.8% (5)
3:0 Бавария:
7% (4)
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