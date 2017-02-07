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Стадион: Sportpark Ronhof Thomas Sommer Зрители: 12336
0:2
Конец матча
0:1
12' ГолВендт Оскар
18' Красная карточкаПинтер Адам
0:2
36' ПенальтиАзар Торган
82' Желтая карточкаКалиджиури Марко
88' Желтая карточкаБенеш Ласло
|
12'
0:1
18'
36'
0:2
72'
82'
88'
Состав команд
30
Бурхерт
Саша
21
Нарей
Халед
20
Цуль
Роберт
16
Пинтер
Адам
19
Бериша
Ветон
24
Янчке
Тони
17
Вендт
Оскар
10
Азар
Торган
13
Штиндль
Ларс
Гройтер Фюрт 5-3-2
- Основной состав
- 30 Бурхерт Саша Вратарь
- 21 Нарей Халед Защитник
- 13 Калиджиури Марко Защитник
- 28 Франке Марсель Защитник
- 7 Гисельман Нико Защитник
- 22 Ван ден Берг Йоханнес Защитник
- 20 Цуль Роберт Полузащитник
- 16 Пинтер Адам Полузащитник
- 40 Patrick Sontheimer Полузащитник
- 15 Дурсун Сердар Нападающий
- 19 Бериша Ветон Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Медьери Болаж Вратарь
- 5 Рапп Николай Защитник
- 18 Кирш Бенедикт Полузащитник
- 23 Сарарер Серкан Полузащитник
- 9 Фрайс Себастьян Нападающий
- 14 Болли Матис Нападающий
- 27 Christian Derflinger
- Главный тренер: Janos Radoki
- Травмы и дисквалификации
- Трипич Златко Травмирован
- Функ Мариус Травмирован
Боруссия М 4-2-2-2
- Основной состав
- 1 Зоммер Ян Вратарь
- 24 Янчке Тони Защитник
- 3 Кристенсен Андреас Защитник
- 4 Вестергор Янник Защитник
- 17 Вендт Оскар Защитник
- 6 Крамер Кристоф Полузащитник
- 8 Дауд Махмуд Полузащитник
- 19 Джонсон Фабиан Полузащитник
- 10 Азар Торган Полузащитник
- 9 Дрмич Йосип Нападающий
- 13 Штиндль Ларс Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Зиппель Тобиас Вратарь
- 27 Корб Юлиан Защитник
- 14 Шульц Нико Полузащитник
- 22 Бенеш Ласло Полузащитник
- 36 Рюттен Нильс Полузащитник
- 28 Хан Андре Полузащитник
- 7 Херрман Патрик Полузащитник
- Главный тренер: Хеккинг Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Колодзейчак Тимоти Травмирован
- Эльведи Нико Травмирован
- Дюкур Мамаду Травмирован
- Стробл Тобиас Травмирован
- Хофманн Йонас Травмирован
- Траоре Ибраима Травмирован
Предыдущие игры
Гройтер Фюрт (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 03.02.2017 Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Б2
- 27.01.2017 Мюнхен-1860 2:1 Гройтер Фюрт Б2
- 11.01.2017 Бохум 3:0 Гройтер Фюрт ТМК
- 16.12.2016 Унион Берлин 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 11.12.2016 Гройтер Фюрт 0:2 Санкт-Паули Б2
- 02.12.2016 Карлсруэ 1:2 Гройтер Фюрт Б2
- 25.11.2016 Гройтер Фюрт 2:1 Арминия Б2
- 20.11.2016 Динамо Дрезден 2:1 Гройтер Фюрт Б2
- 05.11.2016 Гройтер Фюрт 2:1 Бохум Б2
- 29.10.2016 Гройтер Фюрт 0:1 Кайзерслаутерн Б2
- 26.10.2016 Гройтер Фюрт 2:1 Майнц КГ
- 23.10.2016 Айнтрахт Бр 1:0 Гройтер Фюрт Б2
- 15.10.2016 Гройтер Фюрт 0:2 Хайденхайм Б2
- 03.10.2016 Штуттгарт 4:0 Гройтер Фюрт Б2
- 23.09.2016 Гройтер Фюрт 1:1 Зандхаузен Б2
- 20.09.2016 Нюрнберг 1:2 Гройтер Фюрт Б2
- 16.09.2016 Гройтер Фюрт 0:3 Вюрцбург Кикерс Б2
- 11.09.2016 Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 27.08.2016 Гройтер Фюрт 3:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 21.08.2016 Айнтрахт Нордерштедт 1:4 Гройтер Фюрт КГ
Боруссия М (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 04.02.2017 Боруссия М 3:0 Фрайбург Б
- 28.01.2017 Байер Л 2:3 Боруссия М Б
- 21.01.2017 Дармштадт 0:0 Боруссия М Б
- 20.12.2016 Боруссия М 1:2 Вольфсбург Б
- 17.12.2016 Аугсбург 1:0 Боруссия М Б
- 11.12.2016 Боруссия М 1:0 Майнц Б
- 06.12.2016 Барселона 4:0 Боруссия М ЛЧ
- 03.12.2016 Боруссия Д 4:1 Боруссия М Б
- 26.11.2016 Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Б
- 23.11.2016 Боруссия М 1:1 Манчестер Сити ЛЧ
- 19.11.2016 Боруссия М 1:2 Кёльн Б
- 04.11.2016 Герта 3:0 Боруссия М Б
- 01.11.2016 Боруссия М 1:1 Селтик ЛЧ
- 28.10.2016 Боруссия М 0:0 Айнтрахт Фр Б
- 25.10.2016 Боруссия М 2:0 Штуттгарт КГ
- 22.10.2016 Бавария 2:0 Боруссия М Б
- 19.10.2016 Селтик 0:2 Боруссия М ЛЧ
- 15.10.2016 Боруссия М 0:0 Гамбург Б
- 02.10.2016 Шальке 04 4:0 Боруссия М Б
- 28.09.2016 Боруссия М 1:2 Барселона ЛЧ
Последние игры между собой
Гройтер Фюрт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Боруссия М: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
92'
Бенеш Ласло попал в створ, но вратарь справился с ударом.
91'
Игрок клуба "Гройтер Фюрт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
89'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает подножку. Гисельман Нико заработал фол.
88'
Бенеш Ласло получает желтую карточку.
88'
Бенеш Ласло из команды Боруссия М опасно играет. Чуть не пострадал Цуль Роберт.
87'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает подножку. Сарарер Серкан заработал фол.
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 12336 болельщиков
86'
86'
Гисельман Нико из команды Гройтер Фюрт делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
85'
85'
Болли Матис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает подножку. Бериша Ветон заработал фол.
84'
Игрок клуба "Гройтер Фюрт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Болли Матис из команды Гройтер Фюрт делает подножку. Бенеш Ласло заработал фол.
83'
Игрок клуба "Гройтер Фюрт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Удар от ворот произведет Гройтер Фюрт
82'
Херрман Патрик из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
82'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Калиджиури Марко получает желтую карточку.
82'
Калиджиури Марко из команды Гройтер Фюрт делает подножку. Хан Андре заработал фол.
81'
81'
81'
Болли Матис из команды Гройтер Фюрт делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
79'
Тактическая замена. Дауд Махмуд уходит с поля и его заменяет Бенеш Ласло
78'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
73'
Бурхерт Саша вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Нарей Халед из команды Гройтер Фюрт делает подножку. Херрман Патрик заработал фол.
72'
Тактическая замена. Дрмич Йосип уходит с поля и его заменяет Хан Андре
72'
Тактическая замена. Patrick Sontheimer уходит с поля и его заменяет Болли Матис
72'
Игрок клуба "Гройтер Фюрт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Калиджиури Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
Рапп Николай выбил мяч на угловой.
70'
Нарей Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Янчке Тони из команды Боруссия М делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
69'
69'
Сарарер Серкан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
69'
Цуль Роберт попал в створ, но вратарь справился с ударом.
68'
Тактическая замена. Джонсон Фабиан уходит с поля и его заменяет Херрман Патрик
68'
Бериша Ветон из команды Гройтер Фюрт делает подножку. Дрмич Йосип заработал фол.
68'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Patrick Sontheimer из команды Гройтер Фюрт делает навес
67'
Удар от ворот произведет Гройтер Фюрт
66'
66'
Сарарер Серкан из команды Гройтер Фюрт делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
65'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
64'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес
63'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
63'
Гисельман Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает навес
60'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
58'
57'
Бериша Ветон из команды Гройтер Фюрт делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
56'
56'
Гисельман Нико выбил мяч на угловой.
56'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
54'
54'
Нарей Халед бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Франке Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес
51'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Бериша Ветон из команды Гройтер Фюрт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Patrick Sontheimer из команды Гройтер Фюрт подал угловой справа.
50'
Цуль Роберт из команды Гройтер Фюрт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
50'
Гисельман Нико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Вестергор Янник из команды Боруссия М делает подножку. Patrick Sontheimer заработал фол.
48'
48'
Бериша Ветон из команды Гройтер Фюрт делает навес
46'
Тактическая замена. Дурсун Сердар уходит с поля и его заменяет Сарарер Серкан
46'
Тактическая замена. Ван ден Берг Йоханнес уходит с поля и его заменяет Рапп Николай
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
48'
Бериша Ветон из команды Гройтер Фюрт. Это Зоммер Ян заработал фол.
47'
46'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает подножку. Дурсун Сердар заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Гройтер Фюрт
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
43'
После дальнего удара, который нанес Вестергор Янник мяч отбит вратарем
41'
После дальнего удара, который нанес Ван ден Берг Йоханнес мяч отбит вратарем
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
37'
Игрок клуба "Гройтер Фюрт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Г О О О О О Л - Азар Торган из команды Боруссия М забивает пенальти
36'
ПЕНАЛЬТИ! – Гисельман Нико фолит в штрафной площади. Азар Торган пострадал
35'
Азар Торган из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
35'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Нарей Халед из команды Гройтер Фюрт делает навес
33'
Дурсун Сердар из команды Гройтер Фюрт делает подножку. Дауд Махмуд заработал фол.
32'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М опасно играет. Чуть не пострадал Гисельман Нико.
31'
Удар от ворот произведет Гройтер Фюрт
31'
Кристенсен Андреас из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
31'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
31'
Дрмич Йосип имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
30'
Азар Торган мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
29'
29'
Игрок клуба "Гройтер Фюрт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Дурсун Сердар из команды Гройтер Фюрт делает подножку. Вендт Оскар заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Дурсун Сердар из команды Гройтер Фюрт делает подножку. Янчке Тони заработал фол.
24'
Игрок клуба "Гройтер Фюрт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игрок клуба "Гройтер Фюрт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игрок клуба "Гройтер Фюрт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игрок клуба "Гройтер Фюрт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Игрок клуба "Гройтер Фюрт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Калиджиури Марко из команды Гройтер Фюрт делает неудачный навес.
23'
Нарей Халед из команды Гройтер Фюрт делает навес
23'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает подножку. Дурсун Сердар заработал фол.
21'
Patrick Sontheimer получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Крамер Кристоф.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
Крамер Кристоф возвращается на поле, всё в порядке.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Крамер Кристоф получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
УДАЛЕНИЕ! Пинтер Адам получил жёлтую карточку и покинул поле.
18'
Пинтер Адам из команды Гройтер Фюрт опасно играет. Чуть не пострадал Крамер Кристоф.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
14'
Гисельман Нико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает подножку. Patrick Sontheimer заработал фол.
12'
Джонсон Фабиан сделал результативную передачу.
12'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вендт Оскар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
11'
Удар от ворот произведет Гройтер Фюрт
11'
Дрмич Йосип отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
11'
Гисельман Нико выбил мяч на угловой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
10'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М делает навес
8'
Удар от ворот произведет Гройтер Фюрт
8'
ШТАНГА! Вендт Оскар попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
8'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
7'
Бериша Ветон из команды Гройтер Фюрт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Штиндль Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
3'
Азар Торган из команды Боруссия М делает подножку. Ван ден Берг Йоханнес заработал фол.
2'
1'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает подножку. Цуль Роберт заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 0:2 Боруссия М
Гройтер Фюрт
3.7% (8)
Ничья:
5.1% (11)
Боруссия М
91.2% (196)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Боруссия М:
40.9% (88)
0:1 Боруссия М:
22.3% (48)
0:2 Боруссия М:
11.2% (24)
1:3 Боруссия М:
7% (15)
1:1 Ничья:
3.7% (8)
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