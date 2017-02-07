  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Кубок Германии
  6. 1/8 финала
Стадион: Зрители: 12336
Гройтер Фюрт
0:2
Конец матча
Боруссия М
0'
0:1
12' Гол
Вендт Оскар
18' Красная карточка
Пинтер Адам
0:2
36' Пенальти
Азар Торган
82' Желтая карточка
Калиджиури Марко
88' Желтая карточка
Бенеш Ласло
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
92'
Бенеш Ласло попал в створ, но вратарь справился с ударом.
91'
Игрок клуба "Гройтер Фюрт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.

Фол, нарушение
89'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает подножку. Гисельман Нико заработал фол.
Желтая карточка
88'
Бенеш Ласло получает желтую карточку.
Фол, нарушение
88'
Бенеш Ласло из команды Боруссия М опасно играет. Чуть не пострадал Цуль Роберт.
Фол, нарушение
87'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает подножку. Сарарер Серкан заработал фол.
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 12336 болельщиков
86'
Удар от ворот произведет Боруссия М
86'
Гисельман Нико из команды Гройтер Фюрт делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
85'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Болли Матис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает подножку. Бериша Ветон заработал фол.
84'
Игрок клуба "Гройтер Фюрт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
84'
Болли Матис из команды Гройтер Фюрт делает подножку. Бенеш Ласло заработал фол.
83'
Игрок клуба "Гройтер Фюрт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Удар от ворот произведет Гройтер Фюрт
82'
Херрман Патрик из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
82'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
82'
Калиджиури Марко получает желтую карточку.
Фол, нарушение
82'
Калиджиури Марко из команды Гройтер Фюрт делает подножку. Хан Андре заработал фол.
81'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Удар от ворот произведет Боруссия М
81'
Болли Матис из команды Гройтер Фюрт делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
79'
Тактическая замена. Дауд Махмуд уходит с поля и его заменяет Бенеш Ласло
78'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
73'
Бурхерт Саша вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Нарей Халед из команды Гройтер Фюрт делает подножку. Херрман Патрик заработал фол.
72'
Тактическая замена. Дрмич Йосип уходит с поля и его заменяет Хан Андре
72'
Тактическая замена. Patrick Sontheimer уходит с поля и его заменяет Болли Матис
72'
Игрок клуба "Гройтер Фюрт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Калиджиури Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
70'
Рапп Николай выбил мяч на угловой.
70'
Нарей Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Янчке Тони из команды Боруссия М делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
69'
Удар от ворот произведет Боруссия М
69'
Сарарер Серкан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
69'
Цуль Роберт попал в створ, но вратарь справился с ударом.
68'
Тактическая замена. Джонсон Фабиан уходит с поля и его заменяет Херрман Патрик
Фол, нарушение
68'
Бериша Ветон из команды Гройтер Фюрт делает подножку. Дрмич Йосип заработал фол.
68'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Patrick Sontheimer из команды Гройтер Фюрт делает навес
67'
Удар от ворот произведет Гройтер Фюрт
66'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Сарарер Серкан из команды Гройтер Фюрт делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
65'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
64'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес
63'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Гисельман Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает навес
Офсайд
60'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
58'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Бериша Ветон из команды Гройтер Фюрт делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Угловой
56'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
56'
Гисельман Нико выбил мяч на угловой.
56'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
54'
Удар от ворот произведет Боруссия М
54'
Нарей Халед бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Франке Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес
51'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Бериша Ветон из команды Гройтер Фюрт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
51'
Patrick Sontheimer из команды Гройтер Фюрт подал угловой справа.
50'
Цуль Роберт из команды Гройтер Фюрт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Гисельман Нико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Вестергор Янник из команды Боруссия М делает подножку. Patrick Sontheimer заработал фол.
48'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бериша Ветон из команды Гройтер Фюрт делает навес
46'
Тактическая замена. Дурсун Сердар уходит с поля и его заменяет Сарарер Серкан
46'
Тактическая замена. Ван ден Берг Йоханнес уходит с поля и его заменяет Рапп Николай
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
48'
Бериша Ветон из команды Гройтер Фюрт. Это Зоммер Ян заработал фол.
47'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает подножку. Дурсун Сердар заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Гройтер Фюрт
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
43'
После дальнего удара, который нанес Вестергор Янник мяч отбит вратарем
41'
После дальнего удара, который нанес Ван ден Берг Йоханнес мяч отбит вратарем
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
37'
Игрок клуба "Гройтер Фюрт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
36'
Г О О О О О Л - Азар Торган из команды Боруссия М забивает пенальти
Фол, нарушение
36'
ПЕНАЛЬТИ! – Гисельман Нико фолит в штрафной площади. Азар Торган пострадал
35'
Азар Торган из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
35'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Нарей Халед из команды Гройтер Фюрт делает навес
Фол, нарушение
33'
Дурсун Сердар из команды Гройтер Фюрт делает подножку. Дауд Махмуд заработал фол.
Фол, нарушение
32'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М опасно играет. Чуть не пострадал Гисельман Нико.
31'
Удар от ворот произведет Гройтер Фюрт
31'
Кристенсен Андреас из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
Угловой
31'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
31'
Дрмич Йосип имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
30'
Азар Торган мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
29'
Удар от ворот произведет Боруссия М
29'
Игрок клуба "Гройтер Фюрт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Дурсун Сердар из команды Гройтер Фюрт делает подножку. Вендт Оскар заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
25'
Дурсун Сердар из команды Гройтер Фюрт делает подножку. Янчке Тони заработал фол.
24'
Игрок клуба "Гройтер Фюрт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игрок клуба "Гройтер Фюрт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игрок клуба "Гройтер Фюрт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игрок клуба "Гройтер Фюрт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Игрок клуба "Гройтер Фюрт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Калиджиури Марко из команды Гройтер Фюрт делает неудачный навес.
23'
Нарей Халед из команды Гройтер Фюрт делает навес
Фол, нарушение
23'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает подножку. Дурсун Сердар заработал фол.
Фол, нарушение
21'
Patrick Sontheimer получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Крамер Кристоф.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Травма, повреждение
20'
Крамер Кристоф возвращается на поле, всё в порядке.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Крамер Кристоф получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
УДАЛЕНИЕ! Пинтер Адам получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
18'
Пинтер Адам из команды Гройтер Фюрт опасно играет. Чуть не пострадал Крамер Кристоф.
16'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Удар от ворот произведет Боруссия М
14'
Гисельман Нико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
14'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает подножку. Patrick Sontheimer заработал фол.
12'
Джонсон Фабиан сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вендт Оскар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
11'
Удар от ворот произведет Гройтер Фюрт
11'
Дрмич Йосип отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
11'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
11'
Гисельман Нико выбил мяч на угловой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
10'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М делает навес
8'
Удар от ворот произведет Гройтер Фюрт
8'
ШТАНГА! Вендт Оскар попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
8'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
7'
Бериша Ветон из команды Гройтер Фюрт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Штиндль Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
6'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
3'
Азар Торган из команды Боруссия М делает подножку. Ван ден Берг Йоханнес заработал фол.
2'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает подножку. Цуль Роберт заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 0:2 Боруссия М
Гройтер Фюрт
3.7% (8)
Ничья:
5.1% (11)
Боруссия М
91.2% (196)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия М:
40.9% (88)
Боруссия М:
22.3% (48)
Боруссия М:
11.2% (24)
Боруссия М:
7% (15)
Ничья:
3.7% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация