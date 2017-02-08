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  5. Кубок Германии
  6. 1/8 финала
Стадион: Зрители: 31000
Ганновер 96
1:2
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
1:0
57' Гол
Харник Мартин
1:1
62' Гол
Тавата Талеб
1:2
66' Гол
Сеферович Харис
68' Желтая карточка
Бакалорц Марвин
90' Желтая карточка
Маскарель Омар
90' Желтая карточка
Фюлькруг Никлас
1:2
90' Не забитый пенальти
Сане Салиф
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 31000 болельщиков
Описание гола
96'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Сане Салиф бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
Фол, нарушение
96'
ПЕНАЛЬТИ! – Маскарель Омар серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Собех Артур заработал пенальти для своей команды
94'
Приб Эдгар из команды Ганновер 96 делает навес

Фол, нарушение
94'
Гектор Майкл из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Фюлькруг Никлас.
94'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
93'
Тактическая замена. Ребич Анте уходит с поля и его заменяет Блум Данни
93'
Приб Эдгар бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
91'
Фюлькруг Никлас получает желтую карточку.
Желтая карточка
91'
Маскарель Омар получает желтую карточку.
90'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
90'
Маскарель Омар нарушает правила. Шмидебах Мануэль пострадал
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Матч остановлен
89'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
89'
Майер Себастьян из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
89'
Фюлькруг Никлас нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Фол, нарушение
87'
Майер Александр из команды Айнтрахт Фр. Это Антон Вальдемар заработал фол.
87'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Шмидебах Мануэль из команды Ганновер 96 делает навес
Фол, нарушение
86'
Майер Себастьян из команды Ганновер 96 делает подножку. Ощипка Бастиан заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
84'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Гачинович Мийат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Игрок из команды Ганновер 96 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
84'
Тактическая замена. Клаус Феликс уходит с поля и его заменяет Майер Себастьян
Фол, нарушение
82'
Фюлькруг Никлас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гачинович Мийат.
Фол, нарушение
81'
Караман Кенан нарушает правила. Маскарель Омар пострадал
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
80'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр наносит неточный удар с лета
80'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес
80'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
79'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
79'
Сане Салиф получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гачинович Мийат.
78'
Тактическая замена. Noah-Joel Sarenren-Bazee уходит с поля и его заменяет Фюлькруг Никлас
78'
Тактическая замена. Харник Мартин уходит с поля и его заменяет Собех Артур
Офсайд
77'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр в офсайде
76'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Шмидебах Мануэль из команды Ганновер 96 делает навес
75'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
75'
Антон Вальдемар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Майер Александр.
75'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
Фол, нарушение
74'
Майер Александр коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
72'
Noah-Joel Sarenren-Bazee нарушает правила. Хасебе Макото пострадал
71'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
70'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
69'
Тактическая замена. Max Besuschkow уходит с поля и его заменяет Гачинович Мийат
Желтая карточка
68'
Бакалорц Марвин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
68'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 опасно играет. Чуть не пострадал Ребич Анте.
67'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
67'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Сеферович Харис!
Фол, нарушение
65'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 делает подножку. Хасебе Макото заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Чендлер Тимоти сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тавата Талеб из клуба "Айнтрахт Фр" отправил мяч головой в ворота.
62'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
62'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
62'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
61'
Клаус Феликс получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хасебе Макото.
Офсайд
60'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр в офсайде
60'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
59'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Харник Мартин!
Фол, нарушение
56'
Noah-Joel Sarenren-Bazee получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ощипка Бастиан.
Фол, нарушение
56'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Сане Салиф.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
54'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
54'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
Фол, нарушение
52'
Max Besuschkow получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сорг Оливер.
52'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес
Фол, нарушение
51'
Сеферович Харис нарушает правила. Сане Салиф пострадал
50'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
50'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 делает подножку. Чендлер Тимоти заработал фол.
46'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Абрахам Давид уходит с поля и его заменяет Тавата Талеб
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
45'
Майер Александр из команды Айнтрахт Фр в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
После дальнего удара, который нанес Шмидебах Мануэль мяч отбит вратарем
44'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 делает навес
44'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
43'
Караман Кенан из команды Ганновер 96 в офсайде
Фол, нарушение
43'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Сане Салиф заработал фол.
Фол, нарушение
42'
Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 опасно играет. Чуть не пострадал Майер Александр.
42'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
41'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
41'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
40'
Шмидебах Мануэль из команды Ганновер 96 делает подножку. Гектор Майкл заработал фол.
39'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Приб Эдгар из команды Ганновер 96 делает навес
39'
Гектор Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Приб Эдгар из команды Ганновер 96 делает навес
38'
Радлингер Самуэль вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес
Фол, нарушение
37'
Ребич Анте нарушает правила. Шмидебах Мануэль пострадал
Фол, нарушение
37'
Маскарель Омар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бакалорц Марвин.
36'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
36'
Приб Эдгар имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
36'
Караман Кенан из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
35'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр в офсайде
34'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
33'
Max Besuschkow отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает навес
Фол, нарушение
31'
Харник Мартин из команды Ганновер 96 опасно играет. Чуть не пострадал Чендлер Тимоти.
31'
Караман Кенан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
29'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
27'
Чендлер Тимоти получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Приб Эдгар.
27'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
26'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
26'
Майер Александр из команды Айнтрахт Фр делает навес
26'
Радлингер Самуэль вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Антон Вальдемар сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
26'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает навес
25'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
24'
Приб Эдгар из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
24'
Гектор Майкл выбил мяч на угловой.
24'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 делает навес
23'
Приб Эдгар из команды Ганновер 96 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Маскарель Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Приб Эдгар из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
23'
Noah-Joel Sarenren-Bazee нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 делает навес
22'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
21'
Приб Эдгар из команды Ганновер 96 делает навес
20'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
20'
Клаус Феликс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
19'
Маскарель Омар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Max Besuschkow из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
19'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Майер Александр из команды Айнтрахт Фр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Офсайд
18'
Караман Кенан из команды Ганновер 96 в офсайде
Фол, нарушение
18'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Антон Вальдемар заработал фол.
Фол, нарушение
17'
Ребич Анте нарушает правила. Сорг Оливер пострадал
17'
Чендлер Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бакалорц Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Маскарель Омар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Шмидебах Мануэль.
Офсайд
15'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Офсайд
14'
Майер Александр из команды Айнтрахт Фр в офсайде
14'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
14'
Ощипка Бастиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
13'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
13'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
13'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
12'
Noah-Joel Sarenren-Bazee из команды Ганновер 96 делает подножку. Маскарель Омар заработал фол.
11'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
10'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
9'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр в офсайде
9'
Майер Александр из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
8'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
8'
Ощипка Бастиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
7'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес
7'
Ребич Анте сотрясает перекладину
6'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес
Фол, нарушение
6'
Max Besuschkow из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Шмидебах Мануэль заработал фол.
Фол, нарушение
5'
Max Besuschkow из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Шмидебах Мануэль заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
Фол, нарушение
4'
Майер Александр нарушает правила. Шмидебах Мануэль пострадал
3'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Хасебе Макото навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 делает подножку. Ребич Анте заработал фол.
2'
Харник Мартин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
1'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Айнтрахт Фр". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ганновер 96 1:2 Айнтрахт Фр
Ганновер 96
31.7% (69)
Ничья:
23.4% (51)
Айнтрахт Фр
45% (98)

Вы не участвовали в прогнозе

Айнтрахт Фр:
24.8% (54)
Ничья:
19.3% (42)
Ганновер 96:
16.5% (36)
Айнтрахт Фр:
13.8% (30)
Ганновер 96:
9.2% (20)
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