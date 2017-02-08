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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена Зрители: 31000
1:2
Конец матча
1:0
57' ГолХарник Мартин
1:1
62' ГолТавата Талеб
1:2
66' ГолСеферович Харис
68' Желтая карточкаБакалорц Марвин
90' Желтая карточкаМаскарель Омар
90' Желтая карточкаФюлькруг Никлас
1:2
90' Не забитый пенальтиСане Салиф
|
57'
1:0
62'
1:1
66'
1:2
68'
90'
90'
90'
90'
1:2
Состав команд
25
Сорг
Оливер
11
Клаус
Феликс
15
Гектор
Майкл
17
Ребич
Анте
Ганновер 96 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Радлингер Самуэль Вратарь
- 25 Сорг Оливер Защитник
- 31 Антон Вальдемар Защитник
- 5 Сане Салиф Защитник
- 7 Приб Эдгар Защитник
- 6 Бакалорц Марвин Полузащитник
- 8 Шмидебах Мануэль Полузащитник
- 37 Noah-Joel Sarenren-Bazee Полузащитник
- 26 Караман Кенан Полузащитник
- 11 Клаус Феликс Полузащитник
- 14 Харник Мартин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Чаунер Филипп Вратарь
- 3 Альборнос Миико Защитник
- 19 Хюбнер Флориан Защитник
- 10 Майер Себастьян Полузащитник
- 18 Фоссум Ивер Полузащитник
- 9 Собех Артур Нападающий
- 24 Фюлькруг Никлас Нападающий
- Главный тренер: Daniel Stendel
Айнтрахт Фр 3-5-2
- Основной состав
- 1 Градецки Лукаш Вратарь
- 19 Абрахам Давид Защитник
- 20 Хасебе Макото Защитник
- 15 Гектор Майкл Защитник
- 22 Чендлер Тимоти Полузащитник
- 18 Max Besushkov Полузащитник
- 39 Маскарель Омар Полузащитник
- 17 Ребич Анте Полузащитник
- 6 Ощипка Бастиан Полузащитник
- 14 Майер Александр Нападающий
- 9 Сеферович Харис Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Линднер Хайнц Вратарь
- 33 Тавата Талеб Защитник
- 11 Гачинович Мийат Полузащитник
- 28 Баркок Аймен Полузащитник
- 31 Хргота Бранимир Нападающий
- 7 Блум Данни Нападающий
- 30 Тарашай Шани Нападающий
- Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Русс Марко Травмирован
- Регезель Янни Травмирован
- Штендера Марк Травмирован
- Фабиан Марко Травмирован
Предыдущие игры
Ганновер 96 (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 03.02.2017 Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Б2
- 30.01.2017 Ганновер 96 1:0 Кайзерслаутерн Б2
- 18.12.2016 Ганновер 96 0:0 Зандхаузен Б2
- 12.12.2016 Штуттгарт 1:2 Ганновер 96 Б2
- 02.12.2016 Ганновер 96 3:2 Хайденхайм Б2
- 25.11.2016 Фортуна 2:2 Ганновер 96 Б2
- 19.11.2016 Ганновер 96 2:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 06.11.2016 Айнтрахт Бр 2:2 Ганновер 96 Б2
- 30.10.2016 Ганновер 96 3:1 Вюрцбург Кикерс Б2
- 26.10.2016 Ганновер 96 6:1 Фортуна КГ
- 23.10.2016 Нюрнберг 2:0 Ганновер 96 Б2
- 16.10.2016 Унион Берлин 2:1 Ганновер 96 Б2
- 01.10.2016 Ганновер 96 2:0 Санкт-Паули Б2
- 25.09.2016 Мюнхен-1860 0:2 Ганновер 96 Б2
- 21.09.2016 Ганновер 96 1:0 Карлсруэ Б2
- 18.09.2016 Арминия 3:3 Ганновер 96 Б2
- 11.09.2016 Ганновер 96 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 02.09.2016 Боруссия М 2:1 Ганновер 96 ТМК
- 26.08.2016 Бохум 1:1 Ганновер 96 Б2
- 22.08.2016 Киккерс Оффенбах 2:3 Ганновер 96 КГ
Айнтрахт Фр (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 05.02.2017 Айнтрахт Фр 2:0 Дармштадт Б
- 27.01.2017 Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Б
- 21.01.2017 РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт Фр Б
- 20.12.2016 Айнтрахт Фр 3:0 Майнц Б
- 17.12.2016 Вольфсбург 1:0 Айнтрахт Фр Б
- 09.12.2016 Айнтрахт Фр 0:0 Хоффенхайм Б
- 04.12.2016 Аугсбург 1:1 Айнтрахт Фр Б
- 26.11.2016 Айнтрахт Фр 2:1 Боруссия Д Б
- 20.11.2016 Вердер 1:2 Айнтрахт Фр Б
- 10.11.2016 Франкфурт 3:2 Айнтрахт Фр ТМК
- 05.11.2016 Айнтрахт Фр 1:0 Кёльн Б
- 28.10.2016 Боруссия М 0:0 Айнтрахт Фр Б
- 25.10.2016 Айнтрахт Фр 0:0 Ингольштадт КГ
- 21.10.2016 Гамбург 0:3 Айнтрахт Фр Б
- 15.10.2016 Айнтрахт Фр 2:2 Бавария Б
- 07.10.2016 Зандхаузен 3:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 04.10.2016 KSV Klein-Karben 2:15 Айнтрахт Фр ТМК
- 01.10.2016 Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Б
- 24.09.2016 Айнтрахт Фр 3:3 Герта Б
- 20.09.2016 Ингольштадт 0:2 Айнтрахт Фр Б
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
- 19.03.2016 Айнтрахт Фр 1:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 24.10.2015 Ганновер 96 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 04.04.2015 Айнтрахт Фр 2:2 Ганновер 96 Бундеслига
- 01.11.2014 Ганновер 96 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 17.04.2014 Айнтрахт Фр 2:3 Ганновер 96 Бундеслига
- 01.12.2013 Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 10.03.2013 Ганновер 96 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 20.10.2012 Айнтрахт Фр 3:1 Ганновер 96 Бундеслига
- 16.01.2011 Айнтрахт Фр 0:3 Ганновер 96 Бундеслига
- 21.08.2010 Ганновер 96 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 13.03.2010 Ганновер 96 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 17.10.2009 Айнтрахт Фр 2:1 Ганновер 96 Бундеслига
- 09.05.2009 Ганновер 96 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 22.11.2008 Айнтрахт Фр 4:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 12.04.2008 Ганновер 96 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 26.10.2007 Айнтрахт Фр 0:0 Ганновер 96 Бундеслига
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Второй тайм
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 31000 болельщиков
96'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Сане Салиф бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
96'
ПЕНАЛЬТИ! – Маскарель Омар серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Собех Артур заработал пенальти для своей команды
94'
94'
Гектор Майкл из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Фюлькруг Никлас.
94'
94'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
Тактическая замена. Ребич Анте уходит с поля и его заменяет Блум Данни
93'
Приб Эдгар бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
91'
Фюлькруг Никлас получает желтую карточку.
91'
Маскарель Омар получает желтую карточку.
90'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
90'
Маскарель Омар нарушает правила. Шмидебах Мануэль пострадал
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Матч остановлен
89'
89'
Майер Себастьян из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
89'
Фюлькруг Никлас нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
87'
Майер Александр из команды Айнтрахт Фр. Это Антон Вальдемар заработал фол.
87'
87'
Шмидебах Мануэль из команды Ганновер 96 делает навес
86'
Майер Себастьян из команды Ганновер 96 делает подножку. Ощипка Бастиан заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
84'
84'
Гачинович Мийат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Игрок из команды Ганновер 96 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
84'
Тактическая замена. Клаус Феликс уходит с поля и его заменяет Майер Себастьян
82'
Фюлькруг Никлас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гачинович Мийат.
81'
Караман Кенан нарушает правила. Маскарель Омар пострадал
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
80'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр наносит неточный удар с лета
80'
80'
80'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
79'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
79'
Сане Салиф получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гачинович Мийат.
78'
Тактическая замена. Noah-Joel Sarenren-Bazee уходит с поля и его заменяет Фюлькруг Никлас
78'
Тактическая замена. Харник Мартин уходит с поля и его заменяет Собех Артур
77'
76'
76'
Шмидебах Мануэль из команды Ганновер 96 делает навес
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
75'
Антон Вальдемар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Майер Александр.
75'
74'
Майер Александр коснулся мяча рукой.
72'
Noah-Joel Sarenren-Bazee нарушает правила. Хасебе Макото пострадал
71'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
70'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
69'
Тактическая замена. Max Besuschkow уходит с поля и его заменяет Гачинович Мийат
68'
Бакалорц Марвин получает желтую карточку.
68'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 опасно играет. Чуть не пострадал Ребич Анте.
67'
67'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
66'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Сеферович Харис!
65'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 делает подножку. Хасебе Макото заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
62'
Чендлер Тимоти сделал результативную передачу.
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тавата Талеб из клуба "Айнтрахт Фр" отправил мяч головой в ворота.
62'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
62'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
62'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
61'
Клаус Феликс получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хасебе Макото.
60'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр в офсайде
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
59'
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Харник Мартин!
56'
Noah-Joel Sarenren-Bazee получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ощипка Бастиан.
56'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Сане Салиф.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
54'
54'
54'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
52'
Max Besuschkow получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сорг Оливер.
52'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
Сеферович Харис нарушает правила. Сане Салиф пострадал
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 делает подножку. Чендлер Тимоти заработал фол.
46'
46'
Тактическая замена. Абрахам Давид уходит с поля и его заменяет Тавата Талеб
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Майер Александр из команды Айнтрахт Фр в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
После дальнего удара, который нанес Шмидебах Мануэль мяч отбит вратарем
44'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 делает навес
44'
43'
Караман Кенан из команды Ганновер 96 в офсайде
43'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Сане Салиф заработал фол.
42'
Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 опасно играет. Чуть не пострадал Майер Александр.
42'
41'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
Шмидебах Мануэль из команды Ганновер 96 делает подножку. Гектор Майкл заработал фол.
39'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Гектор Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
Радлингер Самуэль вышел из ворот и забрал мяч.
38'
37'
Ребич Анте нарушает правила. Шмидебах Мануэль пострадал
37'
Маскарель Омар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бакалорц Марвин.
36'
36'
Приб Эдгар имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
36'
Караман Кенан из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
34'
33'
33'
33'
Max Besuschkow отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает навес
31'
Харник Мартин из команды Ганновер 96 опасно играет. Чуть не пострадал Чендлер Тимоти.
31'
Караман Кенан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
29'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
29'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Чендлер Тимоти получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Приб Эдгар.
27'
26'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
26'
Майер Александр из команды Айнтрахт Фр делает навес
26'
Радлингер Самуэль вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Антон Вальдемар сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
26'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает навес
25'
Сеферович Харис из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
24'
Приб Эдгар из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
24'
Гектор Майкл выбил мяч на угловой.
24'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 делает навес
23'
Приб Эдгар из команды Ганновер 96 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Маскарель Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Приб Эдгар из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
23'
Noah-Joel Sarenren-Bazee нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 делает навес
22'
21'
Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
21'
20'
20'
Клаус Феликс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
19'
Маскарель Омар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
19'
Max Besuschkow из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
19'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Майер Александр из команды Айнтрахт Фр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Караман Кенан из команды Ганновер 96 в офсайде
18'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Антон Вальдемар заработал фол.
17'
Ребич Анте нарушает правила. Сорг Оливер пострадал
17'
Чендлер Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бакалорц Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Маскарель Омар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Шмидебах Мануэль.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
14'
Майер Александр из команды Айнтрахт Фр в офсайде
14'
14'
Ощипка Бастиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
13'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
13'
13'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Noah-Joel Sarenren-Bazee из команды Ганновер 96 делает подножку. Маскарель Омар заработал фол.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
10'
9'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр в офсайде
9'
Майер Александр из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников.
8'
8'
Ощипка Бастиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
7'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес
7'
Ребич Анте сотрясает перекладину
6'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес
6'
Max Besuschkow из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Шмидебах Мануэль заработал фол.
5'
Max Besuschkow из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Шмидебах Мануэль заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
4'
Майер Александр нарушает правила. Шмидебах Мануэль пострадал
3'
3'
Хасебе Макото навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 делает подножку. Ребич Анте заработал фол.
2'
Харник Мартин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
1'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Айнтрахт Фр". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ганновер 96 1:2 Айнтрахт Фр
Ганновер 96
31.7% (69)
Ничья:
23.4% (51)
Айнтрахт Фр
45% (98)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Айнтрахт Фр:
24.8% (54)
1:1 Ничья:
19.3% (42)
2:1 Ганновер 96:
16.5% (36)
0:1 Айнтрахт Фр:
13.8% (30)
1:0 Ганновер 96:
9.2% (20)
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