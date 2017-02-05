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Стадион: Сигнал Идуна Парк
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Боруссия Д (последние 20 матчей: +10 =8 -2)
- 04.02.2017 Боруссия Д 1:0 РБ Лейпциг Б
- 29.01.2017 Майнц 1:1 Боруссия Д Б
- 21.01.2017 Вердер 1:2 Боруссия Д Б
- 17.01.2017 Падерборн 1:6 Боруссия Д ТМК
- 20.12.2016 Боруссия Д 1:1 Аугсбург Б
- 16.12.2016 Хоффенхайм 2:2 Боруссия Д Б
- 10.12.2016 Кёльн 1:1 Боруссия Д Б
- 07.12.2016 Реал Мадрид 2:2 Боруссия Д ЛЧ
- 03.12.2016 Боруссия Д 4:1 Боруссия М Б
- 26.11.2016 Айнтрахт Фр 2:1 Боруссия Д Б
- 22.11.2016 Боруссия Д 8:4 Легия ЛЧ
- 19.11.2016 Боруссия Д 1:0 Бавария Б
- 05.11.2016 Гамбург 2:5 Боруссия Д Б
- 02.11.2016 Боруссия Д 1:0 Спортинг Л ЛЧ
- 29.10.2016 Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Б
- 26.10.2016 Боруссия Д 1:1 Унион Берлин КГ
- 22.10.2016 Ингольштадт 3:3 Боруссия Д Б
- 18.10.2016 Спортинг Л 1:2 Боруссия Д ЛЧ
- 14.10.2016 Боруссия Д 1:1 Герта Б
- 01.10.2016 Байер Л 2:0 Боруссия Д Б
Герта (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 04.02.2017 Герта 1:0 Ингольштадт Б
- 29.01.2017 Фрайбург 2:1 Герта Б
- 22.01.2017 Байер Л 3:1 Герта Б
- 21.12.2016 Герта 2:0 Дармштадт Б
- 17.12.2016 РБ Лейпциг 2:0 Герта Б
- 10.12.2016 Герта 0:1 Вердер Б
- 03.12.2016 Вольфсбург 2:3 Герта Б
- 27.11.2016 Герта 2:1 Майнц Б
- 19.11.2016 Аугсбург 0:0 Герта Б
- 11.11.2016 Виктория Берлин 2:2 Герта ТМК
- 04.11.2016 Герта 3:0 Боруссия М Б
- 30.10.2016 Хоффенхайм 1:0 Герта Б
- 25.10.2016 Санкт-Паули 0:2 Герта КГ
- 22.10.2016 Герта 2:1 Кёльн Б
- 14.10.2016 Боруссия Д 1:1 Герта Б
- 01.10.2016 Герта 2:0 Гамбург Б
- 24.09.2016 Айнтрахт Фр 3:3 Герта Б
- 21.09.2016 Бавария 3:0 Герта Б
- 18.09.2016 Герта 2:0 Шальке 04 Б
- 10.09.2016 Ингольштадт 0:2 Герта Б
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
Герта: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
- 14.10.2016 Боруссия Д 1:1 Герта Бундеслига
- 20.04.2016 Герта 0:3 Боруссия Д Кубок Германии
- 06.02.2016 Герта 0:0 Боруссия Д Бундеслига
- 30.08.2015 Боруссия Д 3:1 Герта Бундеслига
- 09.05.2015 Боруссия Д 2:0 Герта Бундеслига
- 13.12.2014 Герта 1:0 Боруссия Д Бундеслига
- 10.05.2014 Герта 0:4 Боруссия Д Бундеслига
- 21.12.2013 Боруссия Д 1:2 Герта Бундеслига
- 18.02.2012 Герта 0:1 Боруссия Д Бундеслига
- 10.09.2011 Боруссия Д 1:2 Герта Бундеслига
- 27.03.2010 Герта 0:0 Боруссия Д Бундеслига
- 30.10.2009 Боруссия Д 2:0 Герта Бундеслига
- 04.04.2009 Герта 1:3 Боруссия Д Бундеслига
- 26.10.2008 Боруссия Д 1:1 Герта Бундеслига
- 24.09.2008 Боруссия Д 2:1 Герта Кубок Германии
- 07.03.2008 Боруссия Д 1:1 Герта Бундеслига
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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До начала матча осталось 2 дня 21 час 19 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Герта, который состоится 08.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Герта, который состоится 08.02.2017.
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Герта
Боруссия Д
88.1% (74)
Ничья:
4.8% (4)
Герта
7.1% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Боруссия Д:
38.1% (32)
2:0 Боруссия Д:
23.8% (20)
1:0 Боруссия Д:
10.7% (9)
3:1 Боруссия Д:
9.5% (8)
0:1 Герта:
3.6% (3)
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