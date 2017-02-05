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Стадион:
Боруссия Д
 
Позже
Герта
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 19 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Герта, который состоится 08.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Боруссия Д - Герта
Боруссия Д
88.1% (74)
Ничья:
4.8% (4)
Герта
7.1% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
38.1% (32)
Боруссия Д:
23.8% (20)
Боруссия Д:
10.7% (9)
Боруссия Д:
9.5% (8)
Герта:
3.6% (3)
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