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Стадион:
ПСЖ
 
Позже
Барселона
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 52 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Барселона, который состоится 14.02.2017.
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:
Прогнозы на матч ПСЖ - Барселона
ПСЖ
17.4% (12)
Ничья:
31.9% (22)
Барселона
50.7% (35)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
31.9% (22)
Ничья:
26.1% (18)
ПСЖ:
10.1% (7)
Барселона:
5.8% (4)
Барселона:
5.8% (4)
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