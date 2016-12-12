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Стадион: Парк де Пренс
Предыдущие игры
ПСЖ (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 10.02.2017 Бордо 0:3 ПСЖ Л1
- 07.02.2017 ПСЖ 2:1 Лилль Л1
- 04.02.2017 Дижон 1:3 ПСЖ Л1
- 29.01.2017 ПСЖ 1:1 Монако Л1
- 21.01.2017 Нант 0:2 ПСЖ Л1
- 14.01.2017 Ренн 0:1 ПСЖ Л1
- 07.01.2017 ПСЖ 7:0 Бастия КФ
- 04.01.2017 Клуб Африкэн 0:3 ПСЖ ТМК
- 21.12.2016 ПСЖ 5:0 Лорьян Л1
- 17.12.2016 Генгам 2:1 ПСЖ Л1
- 14.12.2016 ПСЖ 3:1 Лилль КЛ
- 11.12.2016 ПСЖ 2:2 Ницца Л1
- 06.12.2016 ПСЖ 2:2 Лудогорец ЛЧ
- 03.12.2016 Монпелье 3:0 ПСЖ Л1
- 30.11.2016 ПСЖ 2:0 Анже Л1
- 27.11.2016 Лион 1:2 ПСЖ Л1
- 23.11.2016 Арсенал 2:2 ПСЖ ЛЧ
- 19.11.2016 ПСЖ 2:0 Нант Л1
- 06.11.2016 ПСЖ 4:0 Ренн Л1
- 01.11.2016 Базель 1:2 ПСЖ ЛЧ
Барселона (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 11.02.2017 Алавес 0:6 Барселона П
- 04.02.2017 Барселона 3:0 Атлетик Б П
- 29.01.2017 Бетис 1:1 Барселона П
- 22.01.2017 Эйбар 0:4 Барселона П
- 14.01.2017 Барселона 5:0 Лас-Пальмас П
- 08.01.2017 Вильярреал 1:1 Барселона П
- 22.12.2016 Барселона 7:0 Эркулес КК
- 18.12.2016 Барселона 4:1 Эспаньол П
- 13.12.2016 Аль-Ахли Джидда 3:5 Барселона КЧ
- 10.12.2016 Осасуна 0:3 Барселона П
- 06.12.2016 Барселона 4:0 Боруссия М ЛЧ
- 03.12.2016 Барселона 1:1 Реал Мадрид П
- 01.12.2016 Эркулес 1:1 Барселона КК
- 27.11.2016 Реал Сосьедад 1:1 Барселона П
- 23.11.2016 Селтик 0:2 Барселона ЛЧ
- 19.11.2016 Барселона 0:0 Малага П
- 06.11.2016 Севилья 1:2 Барселона П
- 01.11.2016 Манчестер Сити 3:1 Барселона ЛЧ
- 29.10.2016 Барселона 1:0 Гранада П
- 25.10.2016 Барселона 0:1 Эспаньол ТМК
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Барселона: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
- 21.04.2015 Барселона 2:0 ПСЖ Лига чемпионов
- 15.04.2015 ПСЖ 1:3 Барселона Лига чемпионов
- 10.12.2014 Барселона 3:1 ПСЖ Лига чемпионов
- 30.09.2014 ПСЖ 3:2 Барселона Лига чемпионов
- 10.04.2013 Барселона 1:1 ПСЖ Лига чемпионов
- 02.04.2013 ПСЖ 2:2 Барселона Лига чемпионов
- 04.08.2012 ПСЖ 2:2 Барселона Международные матчи (клубы)
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|Лудогорец
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 15
|3
|4.
|Базель
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|2.
|Бенфика
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 14
|7
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 6
|5
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 4
|15
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|4.
|Селтик
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 16
|3
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|7 - 2
|15
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 6
|12
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|4.
|ПСВ
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|21 - 9
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 10
|12
|3.
|Легия
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 24
|4
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 8
|3
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 6
|13
|2.
|Порту
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Брюгге
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 2
|14
|2.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 3
|8
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 15
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 52 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Барселона, который состоится 14.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Барселона, который состоится 14.02.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч ПСЖ - Барселона
ПСЖ
17.4% (12)
Ничья:
31.9% (22)
Барселона
50.7% (35)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Барселона:
31.9% (22)
1:1 Ничья:
26.1% (18)
2:1 ПСЖ:
10.1% (7)
1:3 Барселона:
5.8% (4)
0:1 Барселона:
5.8% (4)
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