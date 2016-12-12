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Стадион:
Бенфика
 
Позже
Боруссия Д
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 52 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бенфика - Боруссия Д, который состоится 14.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Бенфика - Боруссия Д
Бенфика
25.8% (17)
Ничья:
27.3% (18)
Боруссия Д
47% (31)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
27.3% (18)
Ничья:
24.2% (16)
Бенфика:
13.6% (9)
Боруссия Д:
9.1% (6)
Боруссия Д:
9.1% (6)
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