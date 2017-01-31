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Стадион:
Бавария
 
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Прогнозы на матч Бавария - Арсенал
Бавария
87.8% (86)
Ничья:
9.2% (9)
Арсенал
3.1% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
34.7% (34)
Бавария:
26.5% (26)
Бавария:
13.3% (13)
Бавария:
7.1% (7)
Ничья:
4.1% (4)
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