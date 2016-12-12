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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Наполи
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Наполи
Реал Мадрид
86.6% (84)
Ничья:
9.3% (9)
Наполи
4.1% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
33% (32)
Реал Мадрид:
26.8% (26)
Реал Мадрид:
9.3% (9)
Реал Мадрид:
7.2% (7)
Ничья:
5.2% (5)
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