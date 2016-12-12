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Стадион: Сантьяго Бернабеу
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Реал Мадрид (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 11.02.2017 Осасуна 1:3 Реал Мадрид П
- 29.01.2017 Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад П
- 21.01.2017 Реал Мадрид 2:1 Малага П
- 15.01.2017 Севилья 2:1 Реал Мадрид П
- 07.01.2017 Реал Мадрид 5:0 Гранада П
- 18.12.2016 Реал Мадрид 4:2 Касима Антлерс КЧМ
- 15.12.2016 Клуб Америка 0:2 Реал Мадрид КЧМ
- 10.12.2016 Реал Мадрид 3:2 Депортиво П
- 07.12.2016 Реал Мадрид 2:2 Боруссия Д ЛЧ
- 03.12.2016 Барселона 1:1 Реал Мадрид П
- 30.11.2016 Реал Мадрид 6:1 Леонеса КК
- 26.11.2016 Реал Мадрид 2:1 Спортинг Хихон П
- 22.11.2016 Спортинг Л 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 19.11.2016 Атлетико М 0:3 Реал Мадрид П
- 06.11.2016 Реал Мадрид 3:0 Леганес П
- 02.11.2016 Легия 3:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 29.10.2016 Алавес 1:4 Реал Мадрид П
- 26.10.2016 Леонеса 1:7 Реал Мадрид КК
- 23.10.2016 Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б П
- 18.10.2016 Реал Мадрид 5:1 Легия ЛЧ
Наполи (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 10.02.2017 Наполи 2:0 Дженоа СA
- 04.02.2017 Болонья 1:7 Наполи СA
- 29.01.2017 Наполи 1:1 Палермо СA
- 21.01.2017 Милан 1:2 Наполи СA
- 15.01.2017 Наполи 3:1 Пескара СA
- 10.01.2017 Наполи 3:1 Специя КИ
- 07.01.2017 Наполи 2:1 Сампдория СA
- 22.12.2016 Фиорентина 3:3 Наполи СA
- 18.12.2016 Наполи 5:3 Торино СA
- 11.12.2016 Кальяри 0:5 Наполи СA
- 06.12.2016 Бенфика 1:2 Наполи ЛЧ
- 02.12.2016 Наполи 3:0 Интер Милан СA
- 28.11.2016 Наполи 1:1 Сассуоло СA
- 23.11.2016 Наполи 0:0 Динамо Киев ЛЧ
- 19.11.2016 Удинезе 1:2 Наполи СA
- 05.11.2016 Наполи 1:1 Лацио СA
- 01.11.2016 Бешикташ 1:1 Наполи ЛЧ
- 29.10.2016 Ювентус 2:1 Наполи СA
- 26.10.2016 Наполи 2:0 Эмполи СA
- 23.10.2016 Кротоне 1:2 Наполи СA
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|Лудогорец
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 15
|3
|4.
|Базель
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|2.
|Бенфика
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 14
|7
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 6
|5
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 4
|15
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|4.
|Селтик
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 16
|3
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|7 - 2
|15
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 6
|12
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|4.
|ПСВ
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|21 - 9
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 10
|12
|3.
|Легия
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 24
|4
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 8
|3
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 6
|13
|2.
|Порту
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Брюгге
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 2
|14
|2.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 3
|8
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 15
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 49 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Наполи, который состоится 15.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Наполи, который состоится 15.02.2017.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Наполи
Реал Мадрид
86.6% (84)
Ничья:
9.3% (9)
Наполи
4.1% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Реал Мадрид:
33% (32)
2:1 Реал Мадрид:
26.8% (26)
3:1 Реал Мадрид:
9.3% (9)
1:0 Реал Мадрид:
7.2% (7)
1:1 Ничья:
5.2% (5)
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