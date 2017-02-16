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  5. 1/16 финала
Стадион:
АЗ Алкмаар
1:4
Конец матча
Лион
0'
0:1
26' Гол
Тусар Люка
0:2
45' Гол
Ляказетт Александр
0:3
57' Гол
Ляказетт Александр
66' Желтая карточка
Джаханбакш Алиреза
1:3
68' Пенальти
Джаханбакш Алиреза
1:4
90' Гол
Ферри Жордан
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ферри Жордан.
84'
Лион производит замену. Дардер Серхи уходит, и Ауа Уссем заменяет его
74'
АЗ Алкмаар производит замену. Сёнтьенс Матс уходит, и Ван Оверем Йорис заменяет его
Описание гола
68'
Г О О О О О Л - Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар забивает пенальти
67'
Лион производит замену. Тусар Люка уходит, и Ферри Жордан заменяет его

Желтая карточка
66'
Джаханбакш Алиреза получает желтую карточку.
65'
Лион производит замену. Ляказетт Александр уходит, и Корне Максвелл заменяет его
65'
АЗ Алкмаар производит замену. Вегхорст Ваут уходит, и Фрайдей Фред заменяет его
65'
АЗ Алкмаар производит замену. Танкович Муамер уходит, и Гарсия Леви заменяет его
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ляказетт Александр.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ляказетт Александр.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тусар Люка.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 1:4 Лион
АЗ Алкмаар
13.5% (30)
Ничья:
31.1% (69)
Лион
55.4% (123)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
30.2% (67)
Ничья:
27.5% (61)
Лион:
15.8% (35)
АЗ Алкмаар:
6.3% (14)
Лион:
3.6% (8)
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