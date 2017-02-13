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Стадион:
Гент
 
Позже
Тоттенхэм
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 20 часов 39 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Гент - Тоттенхэм, который состоится 16.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Гент - Тоттенхэм
Гент
10.4% (10)
Ничья:
13.5% (13)
Тоттенхэм
76% (73)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
42.7% (41)
Тоттенхэм:
15.6% (15)
Ничья:
12.5% (12)
Тоттенхэм:
9.4% (9)
Гент:
5.2% (5)
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