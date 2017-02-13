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Стадион:
Ростов
 
Позже
Спарта Прага
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 39 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ростов - Спарта Прага, который состоится 16.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Ростов - Спарта Прага
Ростов
68.6% (72)
Ничья:
21.9% (23)
Спарта Прага
9.5% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Ростов:
25.7% (27)
Ростов:
25.7% (27)
Ничья:
14.3% (15)
Ростов:
9.5% (10)
Ничья:
5.7% (6)
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