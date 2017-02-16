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  5. 1/16 финала
Стадион:
Астра
2:2
Конец матча
Генк
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сэто Такаюки.
88'
Генк производит замену. Троссар Леандро уходит, и Буффель Томас заменяет его
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Троссар Леандро.
80'
Астра Плоешти производит замену. Буш Сержиу уходит, и Никоарэ Виорел заменяет его
74'
Генк производит замену. Посуэло Алехандро уходит, и Бутьюс Жан-Поль заменяет его

64'
Генк производит замену. Кумордзи Бернар уходит, и Берге Сандер заменяет его
64'
Астра Плоешти производит замену. Ионицэ Александру II уходит, и Флоря Константин заменяет его
63'
Астра Плоешти производит замену. Никулае Даниэль уходит, и Буш Сержиу заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Будеску Константин.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кастань Тимоти.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Астра 2:2 Генк
Астра
18.2% (39)
Ничья:
52.3% (112)
Генк
29.4% (63)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
47.2% (101)
Генк:
14% (30)
Генк:
10.7% (23)
Астра:
8.9% (19)
Астра:
8.9% (19)
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