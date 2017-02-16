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Стадион: Националь
0:1
25' ГолКастань Тимоти
1:1
43' ГолБудеску Константин
1:2
83' ГолТроссар Леандро
2:2
90' ГолСэто Такаюки
|
25'
0:1
43'
1:1
83'
1:2
90'
2:2
Состав команд
70
Райан
Мэтью
21
Уронен
Йере
28
Хейнен
Бриан
Астра 3-4-3
- Основной состав
- 1 Лунг Силвиу Вратарь
- 2 Жералду Алвеш Защитник
- 22 Сэпунару Кристиан Защитник
- 4 Фабрисио Силва Защитник
- 77 Стан Александру Полузащитник
- 8 Сэто Такаюки Полузащитник
- 80 Тейшейра Андраде Полузащитник
- 13 Жуниор Мораис Полузащитник
- 31 Ионицэ Александру II Нападающий
- 21 Никулае Даниэль Нападающий
- 10 Будеску Константин Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Илиев Пламен Вратарь
- 71 Пициан Андрей Защитник
- 15 Орош Кристиан Защитник
- 17 Никоарэ Виорел Полузащитник
- 14 Мойсе Ромарио Полузащитник
- 11 Флоря Константин Полузащитник
- 9 Буш Сержиу Нападающий
- Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Генк 4-2-3-1
- Основной состав
- 70 Райан Мэтью Вратарь
- 41 Кастань Тимоти Защитник
- 2 Брабец Якуб Защитник
- 4 Коллей Омар Защитник
- 21 Уронен Йере Защитник
- 8 Кумордзи Бернар Полузащитник
- 28 Хейнен Бриан Полузащитник
- 22 Шрейверс Сьебе Полузащитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 14 Троссар Леандро Полузащитник
- 77 Саматта Мбвана Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Яккерс Нордин Вратарь
- 5 Уолш Сэнди Защитник
- 32 Янссенс Кристоф Защитник
- 27 Берге Сандер Полузащитник
- 19 Буффель Томас Полузащитник
- 9 Бутьюс Жан-Поль Нападающий
- 35 Pierre Desire Zebli
- Главный тренер: Albert Stuivenberg
Предыдущие игры
Астра (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 03.02.2017 Астра 1:0 Тыргу-Муреш ПЛ
- 19.12.2016 Газ Метан M 0:1 Астра ПЛ
- 11.12.2016 Астра 1:0 Стяуа ПЛ
- 08.12.2016 Астра 0:0 Рома ЛЕ
- 04.12.2016 Волунтари 1:2 Астра ПЛ
- 01.12.2016 Астра 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 27.11.2016 Поли Тимишоара 2:0 Астра ПЛ
- 24.11.2016 Аустрия Вена 1:2 Астра ЛЕ
- 20.11.2016 Университатя Крайова 0:1 Астра ПЛ
- 17.11.2016 Астра 2:5 Динамо Бухарест КЛ
- 06.11.2016 Астра 2:0 Пандурий ПЛ
- 03.11.2016 Астра 1:1 Виктория Пльзень ЛЕ
- 29.10.2016 Динамо Бухарест 2:2 Астра ПЛ
- 24.10.2016 Ботошани 0:0 Астра ПЛ
- 20.10.2016 Виктория Пльзень 1:2 Астра ЛЕ
- 15.10.2016 Астра 1:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 02.10.2016 Вииторул Констанца 1:0 Астра ПЛ
- 29.09.2016 Рома 4:0 Астра ЛЕ
- 26.09.2016 Астра 1:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 22.09.2016 Тыргу-Муреш 0:2 Астра ПЛ
Генк (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 10.02.2017 Сент-Трюйден 0:3 Генк ПДА
- 07.02.2017 Васланд-Беверен 0:0 Генк ПДА
- 04.02.2017 Генк 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 28.01.2017 Мехелен 1:0 Генк ПДА
- 24.01.2017 Генк 3:0 Кортрейк ПДА
- 21.01.2017 Эйпен 0:1 Генк ПДА
- 27.12.2016 Генк 2:0 Гент ПДА
- 21.12.2016 Зульте-Варегем 1:0 Генк ПДА
- 18.12.2016 Генк 2:2 Стандард ПДА
- 14.12.2016 Шарлеруа 1:3 Генк К
- 09.12.2016 Сассуоло 0:2 Генк ЛЕ
- 04.12.2016 Генк 1:2 Локерен ПДА
- 30.11.2016 Васланд-Беверен 1:3 Генк К
- 27.11.2016 Остенде 6:0 Генк ПДА
- 24.11.2016 Генк 1:0 Рапид Вена ЛЕ
- 19.11.2016 Генк 2:0 Эйпен ПДА
- 06.11.2016 Брюгге 1:1 Генк ПДА
- 03.11.2016 Атлетик Б 5:3 Генк ЛЕ
- 29.10.2016 Генк 2:1 Вестерло ПДА
- 26.10.2016 Шарлеруа 2:1 Генк ПДА
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сэто Такаюки.
88'
Генк производит замену. Троссар Леандро уходит, и Буффель Томас заменяет его
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Троссар Леандро.
80'
Астра Плоешти производит замену. Буш Сержиу уходит, и Никоарэ Виорел заменяет его
74'
Генк производит замену. Посуэло Алехандро уходит, и Бутьюс Жан-Поль заменяет его
64'
Генк производит замену. Кумордзи Бернар уходит, и Берге Сандер заменяет его
64'
Астра Плоешти производит замену. Ионицэ Александру II уходит, и Флоря Константин заменяет его
63'
Астра Плоешти производит замену. Никулае Даниэль уходит, и Буш Сержиу заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Будеску Константин.
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кастань Тимоти.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Астра 2:2 Генк
Астра
18.2% (39)
Ничья:
52.3% (112)
Генк
29.4% (63)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
47.2% (101)
0:1 Генк:
14% (30)
1:2 Генк:
10.7% (23)
2:1 Астра:
8.9% (19)
1:0 Астра:
8.9% (19)
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