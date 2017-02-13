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Стадион: Балаидос
Предыдущие игры
Сельта (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 12.02.2017 Атлетико М 3:2 Сельта П
- 28.01.2017 Леганес 0:2 Сельта П
- 22.01.2017 Реал Сосьедад 1:0 Сельта П
- 15.01.2017 Сельта 1:0 Алавес П
- 08.01.2017 Сельта 3:1 Малага П
- 22.12.2016 Сельта 1:0 УКАМ Мурсия КК
- 19.12.2016 Атлетик Б 2:1 Сельта П
- 11.12.2016 Сельта 0:3 Севилья П
- 08.12.2016 Панатинаикос 0:2 Сельта ЛЕ
- 04.12.2016 Бетис 3:3 Сельта П
- 30.11.2016 УКАМ Мурсия 0:1 Сельта КК
- 27.11.2016 Сельта 3:1 Гранада П
- 24.11.2016 Сельта 1:1 Стандард ЛЕ
- 19.11.2016 Эйбар 1:0 Сельта П
- 09.11.2016 Сельта 2:1 Брага ТМК
- 06.11.2016 Сельта 2:1 Валенсия П
- 03.11.2016 Аякс 3:2 Сельта ЛЕ
- 30.10.2016 Лас-Пальмас 3:3 Сельта П
- 23.10.2016 Сельта 4:1 Депортиво П
- 20.10.2016 Сельта 2:2 Аякс ЛЕ
Шахтёр Дн (последние 20 матчей: +18 =1 -1)
- 03.02.2017 Ольборг 0:3 Шахтёр Дн КА
- 31.01.2017 Шахтёр Дн 2:2 Яблонец КА
- 12.12.2016 Динамо Киев 3:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 08.12.2016 Брага 2:4 Шахтёр Дн ЛЕ
- 04.12.2016 Шахтёр Дн 2:0 Сталь Каменское ПЛ
- 27.11.2016 ФК Днепр 0:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 24.11.2016 Шахтёр Дн 4:0 Коньяспор ЛЕ
- 19.11.2016 Шахтёр Дн 2:1 Карпаты ПЛ
- 06.11.2016 Александрия 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 03.11.2016 Гент 3:5 Шахтёр Дн ЛЕ
- 29.10.2016 Шахтёр Дн 2:0 Черноморец Од ПЛ
- 26.10.2016 Шахтёр Дн 2:1 Александрия К
- 23.10.2016 Звезда Кропивницкий 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 20.10.2016 Шахтёр Дн 5:0 Гент ЛЕ
- 15.10.2016 Олимпик Дн 1:1 Шахтёр Дн ПЛ
- 02.10.2016 Шахтёр Дн 1:0 Заря ПЛ
- 29.09.2016 Шахтёр Дн 2:0 Брага ЛЕ
- 24.09.2016 Шахтёр Дн 3:0 Волынь ПЛ
- 18.09.2016 Ворскла 0:1 Шахтёр Дн ПЛ
- 15.09.2016 Коньяспор 0:1 Шахтёр Дн ЛЕ
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 4
|12
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|4.
|Заря
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|3.
|Янг Бойз
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|4.
|Астана
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 8
|11
|3.
|Майнц
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|4.
|Габала
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 14
|0
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 8
|15
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 10
|8
|3.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|4.
|Дандолк
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 7
|12
|2.
|Астра
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|3.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|4.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|2.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|3.
|Стандард
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Гент
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 13
|8
|3.
|Брага
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|4.
|Коньяспор
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1
Группа I
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|4.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
Группа J
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|2.
|ПАОК
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|3.
|Карабах
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|4.
|Слован Либерец
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
Группа K
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спарта Прага
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|2.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
Группа L
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Османлыспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|3.
|Цюрих
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|4.
|Стяуа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
-
До начала матча осталось 2 дня 20 часов 39 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сельта - Шахтёр Дн, который состоится 16.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сельта - Шахтёр Дн, который состоится 16.02.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Сельта - Шахтёр Дн
Сельта
34% (34)
Ничья:
31% (31)
Шахтёр Дн
35% (35)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29% (29)
2:1 Сельта:
24% (24)
1:2 Шахтёр Дн:
17% (17)
0:1 Шахтёр Дн:
9% (9)
1:0 Сельта:
7% (7)
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