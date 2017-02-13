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Сельта
 
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Шахтёр Дн
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 39 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сельта - Шахтёр Дн, который состоится 16.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Сельта - Шахтёр Дн
Сельта
34% (34)
Ничья:
31% (31)
Шахтёр Дн
35% (35)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29% (29)
Сельта:
24% (24)
Шахтёр Дн:
17% (17)
Шахтёр Дн:
9% (9)
Сельта:
7% (7)
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