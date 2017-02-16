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  5. 1/16 финала
Стадион:
Олимпиакос
0:0
Конец матча
Османлыспор
0'
7' Желтая карточка
Фигейраш Диогу
11' Желтая карточка
Рецос Панайотис
14' Желтая карточка
Карлос Луис
27' Желтая карточка
Н'Диайе Папа
45' Желтая карточка
Фортунис Костас
61' Желтая карточка
Пинту Тьягу
63' Желтая карточка
Чюрюксу Нуман
65' Желтая карточка
Ботия Альберто
73' Красная карточка
Виана Бруно
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Османлыспор производит замену. Тьеви Бифума уходит, и Гювен Мехмет заменяет его
87'
Олимпиакос производит замену. Мартинш Андре уходит, и Ансарифард Карим заменяет его
87'
Османлыспор производит замену. Карлос Луис уходит, и Махер Адам заменяет его
81'
Османлыспор производит замену. Делардж Джон уходит, и Русеску Раул заменяет его
76'
Олимпиакос производит замену. Кардосо Оскар уходит, и Ромао Алаиксис заменяет его

73'
УДАЛЕНИЕ! Виана Бруно получил жёлтую карточку и покинул поле.
71'
Олимпиакос производит замену. Фортунис Костас уходит, и Мантатис Георгиос заменяет его
Желтая карточка
65'
Ботия Альберто получает желтую карточку.
Желтая карточка
63'
Чюрюксу Нуман получает желтую карточку.
Желтая карточка
61'
Пинту Тьягу получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Фортунис Костас получает желтую карточку.
Желтая карточка
27'
Н'Диайе Папа получает желтую карточку.
Желтая карточка
14'
Карлос Луис получает желтую карточку.
Желтая карточка
11'
Рецос Панайотис получает желтую карточку.
Желтая карточка
7'
Фигейраш Диогу получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпиакос 0:0 Османлыспор
Олимпиакос
92.9% (197)
Ничья:
6.1% (13)
Османлыспор
0.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Олимпиакос:
38.7% (82)
Олимпиакос:
28.3% (60)
Олимпиакос:
18.9% (40)
Ничья:
3.8% (8)
Олимпиакос:
3.8% (8)
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