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Стадион: Караискакис
0:0
Конец матча
7' Желтая карточкаФигейраш Диогу
11' Желтая карточкаРецос Панайотис
14' Желтая карточкаКарлос Луис
27' Желтая карточкаН'Диайе Папа
45' Желтая карточкаФортунис Костас
61' Желтая карточкаПинту Тьягу
63' Желтая карточкаЧюрюксу Нуман
65' Желтая карточкаБотия Альберто
73' Красная карточкаВиана Бруно
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11'
14'
27'
45'
61'
63'
65'
73'
Состав команд
31
Леали
Никола
36
Виана
Бруно
22
Сиссоко
Али
92
Себа
Жуниор
15
Пинту
Тьягу
20
Карлос
Луис
35
Чагиран
Муса
39
Тьеви
Бифума
10
Н'Диайе
Папа
28
Делардж
Джон
Олимпиакос 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Леали Никола Вратарь
- 77 Фигейраш Диогу Защитник
- 3 Ботия Альберто Защитник
- 36 Виана Бруно Защитник
- 22 Сиссоко Али Защитник
- 28 Мартинш Андре Полузащитник
- 45 Рецос Панайотис Полузащитник
- 92 Себа Жуниор Полузащитник
- 7 Фортунис Костас Полузащитник
- 32 Андруцос Танасис Полузащитник
- 9 Кардосо Оскар Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Хутесиотис Лефтерис Вратарь
- 44 Паредес Хуан Карлос Защитник
- 8 Бухалакис Андреас Полузащитник
- 4 Ромао Алаиксис Полузащитник
- 52 Мантатис Георгиос Полузащитник
- 17 Ансарифард Карим Нападающий
- 43 Dimitrios Nikolaou
- Главный тренер: Бенту Паулу
Османлыспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 99 Карчемарскас Жидрунас Вратарь
- 2 Врсайевич Авдийя Защитник
- 61 Чюрюксу Нуман Защитник
- 21 Прохазка Вацлав Защитник
- 15 Пинту Тьягу Защитник
- 20 Карлос Луис Полузащитник
- 35 Чагиран Муса Полузащитник
- 39 Тьеви Бифума Полузащитник
- 10 Н'Диайе Папа Полузащитник
- 17 Регаттен Адриен Полузащитник
- 28 Делардж Джон Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Арыкан Хакан Вратарь
- 33 Байыр Мухаммед Защитник
- 3 Шукала Лукаш Защитник
- 93 Махер Адам Полузащитник
- 6 Гювен Мехмет Полузащитник
- 24 Русеску Раул Нападающий
- 9 Вебо Пьер Нападающий
- Главный тренер: Акчай Мустафа Решит
Предыдущие игры
Олимпиакос (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 11.02.2017 Олимпиакос 2:0 Лариса С
- 05.02.2017 Олимпиакос 3:0 Ираклис С
- 29.01.2017 Верия 1:2 Олимпиакос С
- 21.01.2017 Олимпиакос 2:0 Ксанти С
- 18.01.2017 Астерас 0:0 Олимпиакос С
- 14.01.2017 Платаниас 2:2 Олимпиакос С
- 08.01.2017 Ксанти 0:2 Олимпиакос С
- 04.01.2017 Олимпиакос 2:1 Астерас С
- 18.12.2016 Олимпиакос 3:1 Панаитоликос С
- 15.12.2016 Спарти 0:1 Олимпиакос К
- 12.12.2016 ПАС Янина 0:2 Олимпиакос С
- 08.12.2016 АПОЭЛ 2:0 Олимпиакос ЛЕ
- 04.12.2016 Олимпиакос 4:0 Левадиакос С
- 01.12.2016 Ханья 0:4 Олимпиакос К
- 27.11.2016 Олимпиакос 0:0 АОК Керкира С
- 24.11.2016 Олимпиакос 1:1 Янг Бойз ЛЕ
- 06.11.2016 Олимпиакос 3:0 Панатинаикос С
- 03.11.2016 Астана 1:1 Олимпиакос ЛЕ
- 29.10.2016 Атромитос 0:1 Олимпиакос С
- 26.10.2016 Олимпиакос 3:0 Платаниас К
Османлыспор (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 11.02.2017 Османлыспор 0:1 Трабзонспор С
- 29.01.2017 Генчлербирлиги 1:1 Османлыспор С
- 25.01.2017 Османлыспор 3:0 Кыркларелиспор К
- 22.01.2017 Османлыспор 1:2 Антальяспор С
- 19.01.2017 Газиантепспор 2:0 Османлыспор К
- 16.01.2017 Османлыспор 0:2 Бешикташ С
- 29.12.2016 Шанлыурфаспор 0:3 Османлыспор К
- 25.12.2016 Ризеспор 0:1 Османлыспор С
- 21.12.2016 Османлыспор 1:2 Шанлыурфаспор К
- 18.12.2016 Османлыспор 2:2 Галатасарай С
- 14.12.2016 Кыркларелиспор 1:3 Османлыспор К
- 11.12.2016 Акхисар Беледиеспор 1:2 Османлыспор С
- 08.12.2016 Османлыспор 2:0 Цюрих ЛЕ
- 04.12.2016 Османлыспор 2:1 Карабюкспор С
- 01.12.2016 Османлыспор 2:1 Газиантепспор К
- 28.11.2016 Коньяспор 1:1 Османлыспор С
- 24.11.2016 Стяуа 2:1 Османлыспор ЛЕ
- 19.11.2016 Османлыспор 2:0 Аланьяспор С
- 06.11.2016 Османлыспор 1:1 Кайсериспор С
- 03.11.2016 Вильярреал 1:2 Османлыспор ЛЕ
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Османлыспор производит замену. Тьеви Бифума уходит, и Гювен Мехмет заменяет его
87'
Олимпиакос производит замену. Мартинш Андре уходит, и Ансарифард Карим заменяет его
87'
Османлыспор производит замену. Карлос Луис уходит, и Махер Адам заменяет его
81'
Османлыспор производит замену. Делардж Джон уходит, и Русеску Раул заменяет его
76'
Олимпиакос производит замену. Кардосо Оскар уходит, и Ромао Алаиксис заменяет его
73'
УДАЛЕНИЕ! Виана Бруно получил жёлтую карточку и покинул поле.
71'
Олимпиакос производит замену. Фортунис Костас уходит, и Мантатис Георгиос заменяет его
65'
Ботия Альберто получает желтую карточку.
63'
Чюрюксу Нуман получает желтую карточку.
61'
Пинту Тьягу получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Фортунис Костас получает желтую карточку.
27'
Н'Диайе Папа получает желтую карточку.
14'
Карлос Луис получает желтую карточку.
11'
Рецос Панайотис получает желтую карточку.
7'
Фигейраш Диогу получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпиакос 0:0 Османлыспор
Олимпиакос
92.9% (197)
Ничья:
6.1% (13)
Османлыспор
0.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Олимпиакос:
38.7% (82)
2:0 Олимпиакос:
28.3% (60)
2:1 Олимпиакос:
18.9% (40)
1:1 Ничья:
3.8% (8)
3:1 Олимпиакос:
3.8% (8)
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