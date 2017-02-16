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  5. 1/16 финала
Стадион:
Боруссия М
0:1
Конец матча
Фиорентина
0'
0:1
44' Гол
Бернардески Федерико
59' Желтая карточка
Бернардески Федерико
64' Желтая карточка
Бадель Милан
90' Желтая карточка
Крамер Кристоф
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Крамер Кристоф получает желтую карточку.
86'
Фиорентина производит замену. Тельо Кристиан уходит, и Томович Ненад заменяет его
77'
Боруссия М производит замену. Джонсон Фабиан уходит, и Корб Юлиан заменяет его
77'
Боруссия М производит замену. Херрман Патрик уходит, и Хан Андре заменяет его
77'
Фиорентина производит замену. Калинич Никола уходит, и Бабакар Хоума заменяет его

64'
Боруссия М производит замену. Янчке Тони уходит, и Дрмич Йосип заменяет его
64'
Фиорентина производит замену. Бернардески Федерико уходит, и Кристофоро Себастьян заменяет его
Желтая карточка
64'
Бадель Милан получает желтую карточку.
Желтая карточка
59'
Бернардески Федерико получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бернардески Федерико.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Боруссия М 0:1 Фиорентина
Боруссия М
67% (146)
Ничья:
20.6% (45)
Фиорентина
12.4% (27)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия М:
41.7% (91)
Ничья:
17.4% (38)
Боруссия М:
16.5% (36)
Фиорентина:
8.7% (19)
Ничья:
3.2% (7)
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