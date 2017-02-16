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Стадион: Боруссия Парк
0:1
Конец матча
0:1
44' ГолБернардески Федерико
59' Желтая карточкаБернардески Федерико
64' Желтая карточкаБадель Милан
90' Желтая карточкаКрамер Кристоф
|
44'
0:1
64'
90'
Состав команд
24
Янчке
Тони
17
Вендт
Оскар
10
Азар
Торган
13
Штиндль
Ларс
Боруссия М 4-4-2
- Основной состав
- 1 Зоммер Ян Вратарь
- 24 Янчке Тони Защитник
- 4 Вестергор Янник Защитник
- 3 Кристенсен Андреас Защитник
- 17 Вендт Оскар Защитник
- 7 Херрман Патрик Полузащитник
- 8 Дауд Махмуд Полузащитник
- 6 Крамер Кристоф Полузащитник
- 19 Джонсон Фабиан Полузащитник
- 10 Азар Торган Нападающий
- 13 Штиндль Ларс Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Зиппель Тобиас Вратарь
- 2 Колодзейчак Тимоти Защитник
- 27 Корб Юлиан Защитник
- 14 Шульц Нико Полузащитник
- 5 Стробл Тобиас Полузащитник
- 9 Дрмич Йосип Нападающий
- 28 Хан Андре Нападающий
- Главный тренер: Хеккинг Дитер
Фиорентина 3-4-2-1
- Основной состав
- 12 Татарушану Чиприан Вратарь
- 6 Карлос Санчес Защитник
- 13 Астори Давид Защитник
- 2 Гонсало Родригес Защитник
- 16 Тельо Кристиан Полузащитник
- 8 Вечино Матиас Полузащитник
- 5 Бадель Милан Полузащитник
- 15 Оливера Максимильяно Полузащитник
- 20 Валеро Борха Полузащитник
- 10 Бернардески Федерико Полузащитник
- 9 Калинич Никола Нападающий
- Запасные игроки
- 57 Спортьелло Марко Вратарь
- 40 Томович Ненад Защитник
- 4 Де Майо Себастьян Защитник
- 21 Сапонара Риккардо Полузащитник
- 19 Кристофоро Себастьян Полузащитник
- 72 Иличич Йосип Полузащитник
- 30 Бабакар Хоума Нападающий
- Главный тренер: Соуза Паулу
Предыдущие игры
Боруссия М (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 11.02.2017 Вердер 0:1 Боруссия М Б
- 07.02.2017 Гройтер Фюрт 0:2 Боруссия М КГ
- 04.02.2017 Боруссия М 3:0 Фрайбург Б
- 28.01.2017 Байер Л 2:3 Боруссия М Б
- 21.01.2017 Дармштадт 0:0 Боруссия М Б
- 20.12.2016 Боруссия М 1:2 Вольфсбург Б
- 17.12.2016 Аугсбург 1:0 Боруссия М Б
- 11.12.2016 Боруссия М 1:0 Майнц Б
- 06.12.2016 Барселона 4:0 Боруссия М ЛЧ
- 03.12.2016 Боруссия Д 4:1 Боруссия М Б
- 26.11.2016 Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Б
- 23.11.2016 Боруссия М 1:1 Манчестер Сити ЛЧ
- 19.11.2016 Боруссия М 1:2 Кёльн Б
- 04.11.2016 Герта 3:0 Боруссия М Б
- 01.11.2016 Боруссия М 1:1 Селтик ЛЧ
- 28.10.2016 Боруссия М 0:0 Айнтрахт Фр Б
- 25.10.2016 Боруссия М 2:0 Штуттгарт КГ
- 22.10.2016 Бавария 2:0 Боруссия М Б
- 19.10.2016 Селтик 0:2 Боруссия М ЛЧ
- 15.10.2016 Боруссия М 0:0 Гамбург Б
Фиорентина (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 11.02.2017 Фиорентина 3:0 Удинезе СA
- 07.02.2017 Рома 4:0 Фиорентина СA
- 01.02.2017 Пескара 1:2 Фиорентина СA
- 29.01.2017 Фиорентина 3:3 Дженоа СA
- 21.01.2017 Кьево 0:3 Фиорентина СA
- 15.01.2017 Фиорентина 2:1 Ювентус СA
- 11.01.2017 Фиорентина 1:0 Кьево КИ
- 22.12.2016 Фиорентина 3:3 Наполи СA
- 18.12.2016 Лацио 3:1 Фиорентина СA
- 15.12.2016 Дженоа 1:0 Фиорентина СA
- 12.12.2016 Фиорентина 2:1 Сассуоло СA
- 08.12.2016 Карабах 1:2 Фиорентина ЛЕ
- 04.12.2016 Фиорентина 2:1 Палермо СA
- 28.11.2016 Интер Милан 4:2 Фиорентина СA
- 24.11.2016 Фиорентина 2:3 ПАОК ЛЕ
- 20.11.2016 Эмполи 0:4 Фиорентина СA
- 06.11.2016 Фиорентина 1:1 Сампдория СA
- 03.11.2016 Фиорентина 3:0 Слован Либерец ЛЕ
- 29.10.2016 Болонья 0:1 Фиорентина СA
- 26.10.2016 Фиорентина 1:1 Кротоне СA
1/16 финала
1/8 финала
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1/2 финала
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Финал
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Новости после матча
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Крамер Кристоф получает желтую карточку.
86'
Фиорентина производит замену. Тельо Кристиан уходит, и Томович Ненад заменяет его
77'
Боруссия М производит замену. Джонсон Фабиан уходит, и Корб Юлиан заменяет его
77'
Боруссия М производит замену. Херрман Патрик уходит, и Хан Андре заменяет его
77'
Фиорентина производит замену. Калинич Никола уходит, и Бабакар Хоума заменяет его
64'
Боруссия М производит замену. Янчке Тони уходит, и Дрмич Йосип заменяет его
64'
Фиорентина производит замену. Бернардески Федерико уходит, и Кристофоро Себастьян заменяет его
64'
Бадель Милан получает желтую карточку.
59'
Бернардески Федерико получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бернардески Федерико.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Боруссия М 0:1 Фиорентина
Боруссия М
67% (146)
Ничья:
20.6% (45)
Фиорентина
12.4% (27)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Боруссия М:
41.7% (91)
1:1 Ничья:
17.4% (38)
1:0 Боруссия М:
16.5% (36)
1:2 Фиорентина:
8.7% (19)
2:2 Ничья:
3.2% (7)
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