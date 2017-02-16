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  4. Лига Европы
  5. 1/16 финала
Стадион: Зрители: 14257
Лудогорец
1:2
Конец матча
Копенгаген
0'
0:1
2' Гол в свои ворота
Андрианантенайна Анисет
37' Желтая карточка
Туту Юссеф
0:2
53' Гол
Туту Юссеф
64' Желтая карточка
Марселиньо да Коста
1:2
81' Гол
Кешерю Клаудиу
88' Желтая карточка
Грегуш Ян
90' Желтая карточка
Квист Вильям
90' Желтая карточка
Дяков Светослав
90' Вторая желтая карточка
Грегуш Ян
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
Моци Козмин из команды Лудогорец сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
97'
Игрок клуба "Лудогорец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
97'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
97'
Joao Paulo из команды Лудогорец делает навес
97'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97'
Joao Paulo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
96'
Грегуш Ян получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
96'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает подножку. Минев Йордан заработал фол.
Желтая карточка
95'
Дяков Светослав получает желтую карточку за споры
Офсайд
95'
Павлович Андрия из команды Копенгаген в офсайде
94'
Корнелиус Андреас пробил головой, вратарь справился с ударом.
94'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
93'
Joao Paulo нарушает правила. Квист Вильям пострадал
93'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Дяков Светослав из команды Лудогорец делает навес
92'
Игрок клуба "Лудогорец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
91'
Квист Вильям получает желтую карточку.
Фол, нарушение
91'
Квист Вильям из команды Копенгаген опасно играет. Чуть не пострадал Марселиньо да Коста.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
91'
Марселиньо да Коста на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
90'
Тактическая замена. Туту Юссеф уходит с поля и его заменяет Хогли Том
90'
Паломино Хосе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
90'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Дяков Светослав из команды Лудогорец делает навес
90'
Игрок клуба "Лудогорец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
89'
Joao Paulo из команды Лудогорец разыграл угловой с правого угла.
89'
Joao Paulo бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
89'
Joao Paulo на финте ушёл от оппонента.
Желтая карточка
88'
Грегуш Ян получает желтую карточку.
Фол, нарушение
88'
Грегуш Ян совершает грубый фол. Дяков Светослав был жертвой
Фол, нарушение
87'
Корнелиус Андреас нарушает правила. Натанаэл пострадал
Фол, нарушение
87'
Матич Урош нарушает правила. Андрианантенайна Анисет пострадал
87'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Натанаэл из команды Лудогорец делает навес
Фол, нарушение
87'
Матич Урош из команды Копенгаген делает подножку. Кафу Жонатан заработал фол.
Офсайд
86'
Кешерю Клаудиу из команды Лудогорец в офсайде
86'
Кафу Жонатан из команды Лудогорец делает пас партнеру.
86'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Натанаэл из команды Лудогорец делает навес
85'
Натанаэл из команды Лудогорец делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
85'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
84'
Joao Paulo из команды Лудогорец в офсайде
Фол, нарушение
84'
Корнелиус Андреас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Андрианантенайна Анисет.
Фол, нарушение
83'
Корнелиус Андреас нарушает правила. Андрианантенайна Анисет пострадал
81'
Марселиньо да Коста сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
Кешерю Клаудиу из команды Лудогорец добил мяч в ворота.
81'
Марселиньо да Коста бьет с лёта, но мяч попадает в перекладину
81'
Натанаэл из команды Лудогорец делает навес
81'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Минев Йордан из команды Лудогорец делает навес
81'
Марселиньо да Коста нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Тактическая замена. Вандерсон Кристалдо уходит с поля и его заменяет Joao Paulo
80'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
80'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец делает передачу за спину защитников.
79'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Анкерсен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Моци Козмин из команды Лудогорец. Это Корнелиус Андреас заработал фол.
78'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Игрок клуба "Лудогорец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
77'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает подножку. Натанаэл заработал фол.
Фол, нарушение
76'
Павлович Андрия получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Моци Козмин.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
76'
Удар от ворот произведет Копенгаген
75'
Вандерсон Кристалдо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
75'
Кафу Жонатан из команды Лудогорец делает пас партнеру.
Офсайд
74'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец в офсайде
Фол, нарушение
74'
Аугустинссон Людвиг получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кафу Жонатан.
Фол, нарушение
72'
Корнелиус Андреас нарушает правила. Марселиньо да Коста пострадал
71'
Тактическая замена. Фальк Расмус уходит с поля и его заменяет Грегуш Ян
71'
Тактическая замена. Сантандер Федерико уходит с поля и его заменяет Павлович Андрия
71'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Натанаэл из команды Лудогорец делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
[player1] из команды [team] делает навес
69'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
67'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает подножку. Минев Йордан заработал фол.
67'
Игрок клуба "Лудогорец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Натанаэл из команды Лудогорец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Травма, повреждение
64'
Ольсен Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
64'
Марселиньо да Коста получает желтую карточку.
Фол, нарушение
64'
Марселиньо да Коста из команды Лудогорец опасно играет. Чуть не пострадал Ольсен Робин.
63'
Натанаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген делает подножку. Марселиньо да Коста заработал фол.
63'
Игрок клуба "Лудогорец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Натанаэл из команды Лудогорец делает навес
62'
Удар от ворот произведет Лудогорец
62'
Тактическая замена. Мисиджан Вирджил уходит с поля и его заменяет Кешерю Клаудиу
61'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
61'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
61'
Минев Йордан выбил мяч на угловой.
61'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Фол, нарушение
60'
Корнелиус Андреас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Андрианантенайна Анисет.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Удар от ворот произведет Копенгаген
60'
Марселиньо да Коста бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
Удар от ворот произведет Лудогорец
58'
Матич Урош бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
56'
Квист Вильям получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Марселиньо да Коста.
56'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
56'
Марселиньо да Коста из команды Лудогорец делает подножку. Матич Урош заработал фол.
55'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
54'
Мисиджан Вирджил из команды Лудогорец разыграл угловой с правого угла.
54'
Аугустинссон Людвиг выбил мяч на угловой.
53'
Фальк Расмус сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Туту Юссеф записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
52'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Копенгаген
51'
Андрианантенайна Анисет отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Кафу Жонатан из команды Лудогорец делает пас партнеру.
51'
Марселиньо да Коста из команды Лудогорец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Натанаэл из команды Лудогорец делает навес
51'
Игрок клуба "Лудогорец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
49'
Удар от ворот произведет Копенгаген
49'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Мисиджан Вирджил из команды Лудогорец делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
48'
Сантандер Федерико получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Паломино Хосе.
47'
После дальнего удара, который нанес Мисиджан Вирджил мяч отбит вратарем
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 14257 болельщиков
Офсайд
46'
Кафу Жонатан из команды Лудогорец в офсайде
Фол, нарушение
46'
Квист Вильям нарушает правила. Мисиджан Вирджил пострадал
46'
ШТАНГА! Туту Юссеф попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
46'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Удар от ворот произведет Копенгаген
46'
Натанаэл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Игрок клуба "Лудогорец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Мисиджан Вирджил из команды Лудогорец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Кафу Жонатан из команды Лудогорец сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Мисиджан Вирджил из команды Лудогорец делает навес
44'
Игроки ФК "Лудогорец" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
44'
Кафу Жонатан из команды Лудогорец в офсайде
43'
Удар от ворот произведет Копенгаген
43'
Марселиньо да Коста бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
43'
Матич Урош из команды Копенгаген. Это Кафу Жонатан заработал фол.
42'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Минев Йордан из команды Лудогорец делает навес
41'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Туту Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Мисиджан Вирджил из команды Лудогорец разыграл угловой с левого угла.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Марселиньо да Коста бьет и мяч от рикошета проходит мимо
39'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец подал угловой справа.
39'
Мисиджан Вирджил бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Желтая карточка
37'
Туту Юссеф получает желтую карточку.
Фол, нарушение
37'
Туту Юссеф атакует сзади соперника. Дяков Светослав пострадал.
36'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Марселиньо да Коста бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
35'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Дяков Светослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
33'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
33'
Дяков Светослав из команды Лудогорец делает подножку. Матич Урош заработал фол.
31'
Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
31'
Натанаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Квист Вильям получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мисиджан Вирджил.
30'
Моци Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
30'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
После дальнего удара, который нанес Дяков Светослав мяч отбит вратарем
Офсайд
28'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген в офсайде
Фол, нарушение
27'
Квист Вильям получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мисиджан Вирджил.
Фол, нарушение
26'
Сантандер Федерико нарушает правила. Паломино Хосе пострадал
Офсайд
26'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Удар от ворот произведет Лудогорец
Фол, нарушение
21'
Корнелиус Андреас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Стоянов Владислав.
21'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
20'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
18'
Удар от ворот произведет Копенгаген
18'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
18'
Игроки ФК "Лудогорец" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Моци Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает навес
16'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Натанаэл из команды Лудогорец делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Игрок клуба "Лудогорец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Мисиджан Вирджил из команды Лудогорец делает навес
11'
Марселиньо да Коста из команды Лудогорец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Минев Йордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Марселиньо да Коста выбил мяч на угловой.
10'
Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец делает навес
8'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Мисиджан Вирджил из команды Лудогорец делает навес
Фол, нарушение
8'
Аугустинссон Людвиг нарушает правила. Мисиджан Вирджил пострадал
Фол, нарушение
8'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген делает подножку. Андрианантенайна Анисет заработал фол.
6'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
6'
Удар от ворот произведет Лудогорец
6'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
5'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Мисиджан Вирджил из команды Лудогорец делает навес
4'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Копенгаген
4'
Дяков Светослав бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец подал угловой справа.
3'
Йоргенсен Матиас из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
3'
Кафу Жонатан из команды Лудогорец устремляется вперед с мячом.
Описание гола
2'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Андрианантенайна Анисет отправил мяч в свои ворота.
2'
Йоргенсен Матиас из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
Угловой
2'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
1'
Фальк Расмус из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
1'
Мисиджан Вирджил из команды Лудогорец в офсайде
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лудогорец". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лудогорец 1:2 Копенгаген
Лудогорец
38.6% (83)
Ничья:
45.1% (97)
Копенгаген
16.3% (35)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.7% (79)
Лудогорец:
20.9% (45)
Лудогорец:
14% (30)
Копенгаген:
7% (15)
Копенгаген:
6% (13)
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