Стадион: Васил Левски Зрители: 14257
1:2
Конец матча
0:1
2' Гол в свои воротаАндрианантенайна Анисет
37' Желтая карточкаТуту Юссеф
0:2
53' ГолТуту Юссеф
64' Желтая карточкаМарселиньо да Коста
1:2
81' ГолКешерю Клаудиу
88' Желтая карточкаГрегуш Ян
90' Желтая карточкаКвист Вильям
90' Желтая карточкаДяков Светослав
90' Вторая желтая карточкаГрегуш Ян
Второй тайм
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
Моци Козмин из команды Лудогорец сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
97'
97'
97'
Joao Paulo из команды Лудогорец делает навес
97'
97'
Joao Paulo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
96'
Грегуш Ян получает вторую желтую карточку. Удаление.
96'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает подножку. Минев Йордан заработал фол.
95'
Дяков Светослав получает желтую карточку за споры
95'
Павлович Андрия из команды Копенгаген в офсайде
94'
Корнелиус Андреас пробил головой, вратарь справился с ударом.
94'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает навес
93'
Joao Paulo нарушает правила. Квист Вильям пострадал
93'
93'
Дяков Светослав из команды Лудогорец делает навес
92'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Квист Вильям получает желтую карточку.
91'
Квист Вильям из команды Копенгаген опасно играет. Чуть не пострадал Марселиньо да Коста.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Марселиньо да Коста на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
90'
Тактическая замена. Туту Юссеф уходит с поля и его заменяет Хогли Том
90'
Паломино Хосе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
90'
90'
Дяков Светослав из команды Лудогорец делает навес
90'
89'
Joao Paulo из команды Лудогорец разыграл угловой с правого угла.
89'
Joao Paulo бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
89'
Joao Paulo на финте ушёл от оппонента.
88'
Грегуш Ян получает желтую карточку.
88'
Грегуш Ян совершает грубый фол. Дяков Светослав был жертвой
87'
Корнелиус Андреас нарушает правила. Натанаэл пострадал
87'
Матич Урош нарушает правила. Андрианантенайна Анисет пострадал
87'
87'
Матич Урош из команды Копенгаген делает подножку. Кафу Жонатан заработал фол.
86'
Кешерю Клаудиу из команды Лудогорец в офсайде
86'
86'
85'
85'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
84'
Joao Paulo из команды Лудогорец в офсайде
84'
Корнелиус Андреас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Андрианантенайна Анисет.
83'
Корнелиус Андреас нарушает правила. Андрианантенайна Анисет пострадал
81'
Марселиньо да Коста сделал результативную передачу.
81'
Кешерю Клаудиу из команды Лудогорец добил мяч в ворота.
81'
Марселиньо да Коста бьет с лёта, но мяч попадает в перекладину
81'
81'
Минев Йордан из команды Лудогорец делает навес
81'
Марселиньо да Коста нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Тактическая замена. Вандерсон Кристалдо уходит с поля и его заменяет Joao Paulo
80'
80'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец делает передачу за спину защитников.
79'
78'
Анкерсен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Моци Козмин из команды Лудогорец. Это Корнелиус Андреас заработал фол.
78'
77'
77'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает подножку. Натанаэл заработал фол.
76'
Павлович Андрия получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Моци Козмин.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
76'
75'
Вандерсон Кристалдо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
75'
74'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец в офсайде
74'
Аугустинссон Людвиг получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кафу Жонатан.
72'
Корнелиус Андреас нарушает правила. Марселиньо да Коста пострадал
71'
Тактическая замена. Фальк Расмус уходит с поля и его заменяет Грегуш Ян
71'
Тактическая замена. Сантандер Федерико уходит с поля и его заменяет Павлович Андрия
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
70'
[player1] из команды [team] делает навес
69'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает подножку. Минев Йордан заработал фол.
67'
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
64'
Ольсен Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Марселиньо да Коста получает желтую карточку.
64'
Марселиньо да Коста из команды Лудогорец опасно играет. Чуть не пострадал Ольсен Робин.
63'
Натанаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген делает подножку. Марселиньо да Коста заработал фол.
63'
62'
62'
62'
Тактическая замена. Мисиджан Вирджил уходит с поля и его заменяет Кешерю Клаудиу
61'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
61'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
61'
Минев Йордан выбил мяч на угловой.
61'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает пас партнеру.
60'
Корнелиус Андреас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Андрианантенайна Анисет.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
60'
Марселиньо да Коста бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
58'
Матич Урош бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
56'
Квист Вильям получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Марселиньо да Коста.
56'
56'
56'
Марселиньо да Коста из команды Лудогорец делает подножку. Матич Урош заработал фол.
55'
54'
Мисиджан Вирджил из команды Лудогорец разыграл угловой с правого угла.
54'
Аугустинссон Людвиг выбил мяч на угловой.
53'
Фальк Расмус сделал результативную передачу.
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Туту Юссеф записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
52'
51'
51'
Андрианантенайна Анисет отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
51'
Марселиньо да Коста из команды Лудогорец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
49'
49'
49'
Мисиджан Вирджил из команды Лудогорец делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
48'
Сантандер Федерико получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Паломино Хосе.
47'
После дальнего удара, который нанес Мисиджан Вирджил мяч отбит вратарем
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 14257 болельщиков
46'
Кафу Жонатан из команды Лудогорец в офсайде
46'
Квист Вильям нарушает правила. Мисиджан Вирджил пострадал
46'
ШТАНГА! Туту Юссеф попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
46'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
46'
Натанаэл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
46'
Мисиджан Вирджил из команды Лудогорец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Кафу Жонатан из команды Лудогорец сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
44'
Игроки ФК "Лудогорец" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Кафу Жонатан из команды Лудогорец в офсайде
43'
43'
Марселиньо да Коста бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
Матич Урош из команды Копенгаген. Это Кафу Жонатан заработал фол.
42'
41'
Минев Йордан из команды Лудогорец делает навес
41'
40'
Туту Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Мисиджан Вирджил из команды Лудогорец разыграл угловой с левого угла.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Марселиньо да Коста бьет и мяч от рикошета проходит мимо
39'
39'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец подал угловой справа.
39'
Мисиджан Вирджил бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
37'
Туту Юссеф получает желтую карточку.
37'
Туту Юссеф атакует сзади соперника. Дяков Светослав пострадал.
36'
36'
Марселиньо да Коста бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Дяков Светослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
33'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Дяков Светослав из команды Лудогорец делает подножку. Матич Урош заработал фол.
31'
Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
31'
Натанаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Квист Вильям получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мисиджан Вирджил.
30'
Моци Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
После дальнего удара, который нанес Дяков Светослав мяч отбит вратарем
28'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген в офсайде
27'
Квист Вильям получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мисиджан Вирджил.
26'
Сантандер Федерико нарушает правила. Паломино Хосе пострадал
26'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
21'
Корнелиус Андреас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Стоянов Владислав.
21'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
18'
18'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
18'
Игроки ФК "Лудогорец" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Моци Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает навес
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
15'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
11'
Марселиньо да Коста из команды Лудогорец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Минев Йордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Марселиньо да Коста выбил мяч на угловой.
10'
Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Андрианантенайна Анисет из команды Лудогорец. Это Сантандер Федерико заработал фол.
9'
8'
8'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец делает навес
8'
8'
8'
Аугустинссон Людвиг нарушает правила. Мисиджан Вирджил пострадал
8'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген делает подножку. Андрианантенайна Анисет заработал фол.
6'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
6'
6'
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
5'
5'
4'
4'
4'
Дяков Светослав бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Вандерсон Кристалдо из команды Лудогорец подал угловой справа.
3'
Йоргенсен Матиас из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
3'
Кафу Жонатан из команды Лудогорец устремляется вперед с мячом.
2'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Андрианантенайна Анисет отправил мяч в свои ворота.
2'
Йоргенсен Матиас из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
2'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
1'
Фальк Расмус из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
1'
Мисиджан Вирджил из команды Лудогорец в офсайде
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лудогорец". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лудогорец 1:2 Копенгаген
Лудогорец
38.6% (83)
Ничья:
45.1% (97)
Копенгаген
16.3% (35)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.7% (79)
1:0 Лудогорец:
20.9% (45)
2:1 Лудогорец:
14% (30)
1:2 Копенгаген:
7% (15)
0:1 Копенгаген:
6% (13)
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