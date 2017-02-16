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  5. 1/16 финала
Стадион:
Легия
0:0
Конец матча
Аякс
0'
63' Желтая карточка
Брозь Лукаш
70' Желтая карточка
Радович Мирослав
71' Желтая карточка
Тете Кенни
84' Вторая желтая карточка
Тете Кенни
84' Желтая карточка
Классен Дэви
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Аякс производит замену. Justin Kluivert уходит, и Вестерманн Хайко заменяет его
Желтая карточка
84'
Классен Дэви получает желтую карточку.
84'
Тете Кенни получает вторую желтую карточку. Удаление.
82'
Легия производит замену. Вадис Оджиджа-Офоэ уходит, и Хямяляйнен Каспер заменяет его
81'
Аякс производит замену. Зиеш Хаким уходит, и Ван де Бек Донни заменяет его

73'
Аякс производит замену. Траоре Бертран уходит, и Justin Kluivert заменяет его
Желтая карточка
71'
Тете Кенни получает желтую карточку.
Желтая карточка
70'
Радович Мирослав получает желтую карточку.
Желтая карточка
63'
Брозь Лукаш получает желтую карточку.
59'
Легия производит замену. Казаишвили Валерий уходит, и Гильерме Маркес заменяет его
58'
Легия производит замену. Нецид Томаш уходит, и Кухарчик Михал заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Легия 0:0 Аякс
Легия
12.3% (27)
Ничья:
31.4% (69)
Аякс
56.4% (124)

Вы не участвовали в прогнозе

Аякс:
29.1% (64)
Ничья:
26.8% (59)
Аякс:
12.3% (27)
Легия:
9.1% (20)
Аякс:
7.3% (16)
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