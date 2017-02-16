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Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
63' Желтая карточкаБрозь Лукаш
70' Желтая карточкаРадович Мирослав
71' Желтая карточкаТете Кенни
84' Вторая желтая карточкаТете Кенни
84' Желтая карточкаКлассен Дэви
|
63'
70'
71'
84'
84'
Состав команд
28
Брозь
Лукаш
14
Глоушек
Адам
24
Нецид
Томаш
24
Онана
Андре
26
Фиргевер
Ник
10
Классен
Дэви
20
Шоне
Лассе
22
Зиеш
Хаким
11
Юнес
Амин
Легия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Маляж Аркадиуш Вратарь
- 28 Брозь Лукаш Защитник
- 5 Домбровски Мацей Защитник
- 2 Паздан Михал Защитник
- 14 Глоушек Адам Защитник
- 15 Копчински Михал Полузащитник
- 3 Йодловец Томаш Полузащитник
- 32 Радович Мирослав Полузащитник
- 8 Вадис Оджиджа-Офоэ Полузащитник
- 9 Казаишвили Валерий Полузащитник
- 24 Нецид Томаш Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Цежняк Радослав Вратарь
- 4 Червински Якуб Защитник
- 25 Жезничак Якуб Защитник
- 6 Гильерме Маркес Полузащитник
- 22 Хямяляйнен Каспер Полузащитник
- 18 Кухарчик Михал Нападающий
- 53 Sebastian Szymanski
- Главный тренер: Магера Яцек
Аякс 4-3-3
- Основной состав
- 24 Онана Андре Вратарь
- 2 Тете Кенни Защитник
- 5 Санчес Давинсон Защитник
- 26 Фиргевер Ник Защитник
- 8 Синкгравен Дэйли Защитник
- 10 Классен Дэви Полузащитник
- 20 Шоне Лассе Полузащитник
- 22 Зиеш Хаким Полузащитник
- 9 Траоре Бертран Нападающий
- 25 Дольберг Каспер Нападающий
- 11 Юнес Амин Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Бур Дьедерик Вратарь
- 4 Ридевальд Жайро Защитник
- 16 Вестерманн Хайко Защитник
- 30 Ван де Бек Донни Полузащитник
- 34 Нури Абдельхак Полузащитник
- 19 Кассьерра Матео Нападающий
- 45 Justin Kluivert Нападающий
- Главный тренер: Босз Петер
Предыдущие игры
Легия (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 11.02.2017 Арка Гдыня 0:1 Легия Э
- 18.12.2016 Легия 5:0 Гурник Ленчна Э
- 11.12.2016 Пяст 1:5 Легия Э
- 07.12.2016 Легия 1:0 Спортинг Л ЛЧ
- 02.12.2016 Легия 2:2 Висла Э
- 27.11.2016 Шлёнск 0:4 Легия Э
- 22.11.2016 Боруссия Д 8:4 Легия ЛЧ
- 18.11.2016 Ягеллония 1:4 Легия Э
- 06.11.2016 Легия 2:0 Краковия Э
- 02.11.2016 Легия 3:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 28.10.2016 Корона Кельце 2:4 Легия Э
- 22.10.2016 Легия 2:1 Лех Э
- 18.10.2016 Реал Мадрид 5:1 Легия ЛЧ
- 14.10.2016 Погонь Щецин 3:2 Легия Э
- 01.10.2016 Легия 3:0 Лехия Гданьск Э
- 27.09.2016 Спортинг Л 2:0 Легия ЛЧ
- 23.09.2016 Висла Краков 0:0 Легия Э
- 18.09.2016 Легия 2:3 Заглембе Любин Э
- 14.09.2016 Легия 0:6 Боруссия Д ЛЧ
- 10.09.2016 Нецеча 2:1 Легия Э
Аякс (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 12.02.2017 Аякс 2:0 Спарта Роттердам Э
- 05.02.2017 Рода 0:2 Аякс Э
- 29.01.2017 Аякс 3:0 АДО Ден Хааг Э
- 22.01.2017 Утрехт 0:1 Аякс Э
- 15.01.2017 ПЕК Зволле 1:3 Аякс Э
- 18.12.2016 Аякс 1:1 ПСВ Э
- 15.12.2016 Камбюр 2:1 Аякс К
- 11.12.2016 Твенте 1:0 Аякс Э
- 08.12.2016 Стандард 1:1 Аякс ЛЕ
- 04.12.2016 Аякс 2:0 Гронинген Э
- 27.11.2016 Херенвен 0:1 Аякс Э
- 24.11.2016 Аякс 2:0 Панатинаикос ЛЕ
- 20.11.2016 Аякс 5:0 НЕК Неймеген Э
- 06.11.2016 АЗ Алкмаар 2:2 Аякс Э
- 03.11.2016 Аякс 3:2 Сельта ЛЕ
- 29.10.2016 Аякс 1:0 Эксельсиор Э
- 26.10.2016 Козаккен Бойз 1:6 Аякс К
- 23.10.2016 Фейеноорд 1:1 Аякс Э
- 20.10.2016 Сельта 2:2 Аякс ЛЕ
- 16.10.2016 АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Э
Последние игры между собой
1/16 финала
1/8 финала
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1/2 финала
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Финал
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Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Аякс производит замену. Justin Kluivert уходит, и Вестерманн Хайко заменяет его
84'
Классен Дэви получает желтую карточку.
84'
Тете Кенни получает вторую желтую карточку. Удаление.
82'
Легия производит замену. Вадис Оджиджа-Офоэ уходит, и Хямяляйнен Каспер заменяет его
81'
Аякс производит замену. Зиеш Хаким уходит, и Ван де Бек Донни заменяет его
73'
Аякс производит замену. Траоре Бертран уходит, и Justin Kluivert заменяет его
71'
Тете Кенни получает желтую карточку.
70'
Радович Мирослав получает желтую карточку.
63'
Брозь Лукаш получает желтую карточку.
59'
Легия производит замену. Казаишвили Валерий уходит, и Гильерме Маркес заменяет его
58'
Легия производит замену. Нецид Томаш уходит, и Кухарчик Михал заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Легия 0:0 Аякс
Легия
12.3% (27)
Ничья:
31.4% (69)
Аякс
56.4% (124)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Аякс:
29.1% (64)
1:1 Ничья:
26.8% (59)
0:1 Аякс:
12.3% (27)
2:1 Легия:
9.1% (20)
0:2 Аякс:
7.3% (16)
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