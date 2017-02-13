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Стадион: Эстадио де ла Керамика
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Вильярреал (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 12.02.2017 Вильярреал 1:1 Малага П
- 05.02.2017 Севилья 0:0 Вильярреал П
- 28.01.2017 Вильярреал 2:0 Гранада П
- 21.01.2017 Вильярреал 0:2 Валенсия П
- 14.01.2017 Депортиво 0:0 Вильярреал П
- 08.01.2017 Вильярреал 1:1 Барселона П
- 20.12.2016 Вильярреал 1:1 Толедо КК
- 17.12.2016 Спортинг Хихон 1:3 Вильярреал П
- 12.12.2016 Вильярреал 3:0 Атлетико М П
- 08.12.2016 Вильярреал 2:1 Стяуа ЛЕ
- 03.12.2016 Леганес 0:0 Вильярреал П
- 30.11.2016 Толедо 0:3 Вильярреал КК
- 27.11.2016 Вильярреал 0:2 Алавес П
- 24.11.2016 Цюрих 1:1 Вильярреал ЛЕ
- 20.11.2016 Атлетик Б 1:0 Вильярреал П
- 06.11.2016 Вильярреал 2:0 Бетис П
- 03.11.2016 Вильярреал 1:2 Османлыспор ЛЕ
- 30.10.2016 Эйбар 2:1 Вильярреал П
- 23.10.2016 Вильярреал 2:1 Лас-Пальмас П
- 20.10.2016 Османлыспор 2:2 Вильярреал ЛЕ
Рома (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 12.02.2017 Кротоне 0:2 Рома СA
- 07.02.2017 Рома 4:0 Фиорентина СA
- 29.01.2017 Сампдория 3:2 Рома СA
- 22.01.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
- 19.01.2017 Рома 4:0 Сампдория КИ
- 15.01.2017 Удинезе 0:1 Рома СA
- 08.01.2017 Дженоа 0:1 Рома СA
- 22.12.2016 Рома 3:1 Кьево СA
- 17.12.2016 Ювентус 1:0 Рома СA
- 12.12.2016 Рома 1:0 Милан СA
- 08.12.2016 Астра 0:0 Рома ЛЕ
- 04.12.2016 Лацио 0:2 Рома СA
- 27.11.2016 Рома 3:2 Пескара СA
- 24.11.2016 Рома 4:1 Виктория Пльзень ЛЕ
- 20.11.2016 Аталанта 2:1 Рома СA
- 06.11.2016 Рома 3:0 Болонья СA
- 03.11.2016 Аустрия Вена 2:4 Рома ЛЕ
- 30.10.2016 Эмполи 0:0 Рома СA
- 26.10.2016 Сассуоло 1:3 Рома СA
- 23.10.2016 Рома 4:1 Палермо СA
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 4
|12
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|4.
|Заря
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|3.
|Янг Бойз
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|4.
|Астана
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 8
|11
|3.
|Майнц
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|4.
|Габала
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 14
|0
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 8
|15
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 10
|8
|3.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|4.
|Дандолк
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 7
|12
|2.
|Астра
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|3.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|4.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|2.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|3.
|Стандард
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Гент
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 13
|8
|3.
|Брага
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|4.
|Коньяспор
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1
Группа I
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|4.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
Группа J
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|2.
|ПАОК
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|3.
|Карабах
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|4.
|Слован Либерец
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
Группа K
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спарта Прага
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|2.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
Группа L
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Османлыспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|3.
|Цюрих
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|4.
|Стяуа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
-
До начала матча осталось 2 дня 22 часа 44 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вильярреал - Рома, который состоится 16.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вильярреал - Рома, который состоится 16.02.2017.
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Прогнозы на матч Вильярреал - Рома
Вильярреал
22.1% (21)
Ничья:
43.2% (41)
Рома
34.7% (33)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.7% (33)
1:2 Рома:
18.9% (18)
1:0 Вильярреал:
11.6% (11)
0:1 Рома:
9.5% (9)
2:1 Вильярреал:
8.4% (8)
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