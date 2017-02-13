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Стадион:
Вильярреал
 
Позже
Рома
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 22 часа 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вильярреал - Рома, который состоится 16.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Вильярреал - Рома
Вильярреал
22.1% (21)
Ничья:
43.2% (41)
Рома
34.7% (33)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.7% (33)
Рома:
18.9% (18)
Вильярреал:
11.6% (11)
Рома:
9.5% (9)
Вильярреал:
8.4% (8)
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