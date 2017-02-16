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  5. 1/16 финала
Стадион:
Хапоэль Беэр-Шева
1:3
Конец матча
Бешикташ
0'
6' Желтая карточка
Цедек Шир
0:1
42' Гол в свои ворота
Соарес Вильям
1:1
44' Гол
Барда Эльянив
1:2
60' Гол
Тосун Дженк
1:3
90' Гол
Хатчинсон Атиба
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
94'
Талиска Андерсон сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хатчинсон Атиба записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
Офсайд
93'
Бабель Райан из команды Бешикташ в офсайде
93'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ устремляется вперед с мячом.

93'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает отличный пас
92'
Удар от ворот произведет Бешикташ
92'
Тактическая замена. Тосун Дженк уходит с поля и его заменяет Шишманоглу Эмер
91'
Удар от ворот произведет Хапоэль Беэр-Шева
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Бешикташ
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
90'
Тактическая замена. Куарежма Рикарду уходит с поля и его заменяет Инлер Гёкхан
89'
Огочукву Джон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
После дальнего удара, который нанес Гадир Мохаммад мяч отбит вратарем
86'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
86'
Талиска Андерсон нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Куарежма Рикарду не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
85'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает пас партнеру.
85'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Соарес Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает навес
85'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
83'
Бабель Райан из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
Цедек Шир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Соарес Вильям атакует сзади соперника. Бабель Райан пострадал.
82'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
81'
Тосун Дженк нарушает правила. Ради Мааран пострадал
80'
Удар от ворот произведет Хапоэль Беэр-Шева
80'
Талиска Андерсон пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
79'
Тактическая замена. Барда Эльянив уходит с поля и его заменяет Саар Бен
Фол, нарушение
79'
Турджман Бен из команды Хапоэль Беэр-Шева делает подножку. Талиска Андерсон заработал фол.
78'
Игрок клуба "Хапоэль Беэр-Шева" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
77'
Гадир Мохаммад из команды Хапоэль Беэр-Шева. Это Тошич Душко заработал фол.
77'
Удар от ворот произведет Хапоэль Беэр-Шева
77'
Тосун Дженк из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
77'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
76'
Биттон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает навес
Фол, нарушение
75'
Тосун Дженк нарушает правила. Огочукву Джон пострадал
75'
Удар от ворот произведет Бешикташ
Угловой
74'
Ради Мааран из команды Хапоэль Беэр-Шева подал угловой слева.
74'
Тактическая замена. Арслан Толгай-Али уходит с поля и его заменяет Талиска Андерсон
73'
Огочукву Джон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
73'
Гадир Мохаммад из команды Хапоэль Беэр-Шева делает пас партнеру.
72'
Ради Мааран из команды Хапоэль Беэр-Шева делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
72'
Игрок клуба "Хапоэль Беэр-Шева" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Удар от ворот произведет Бешикташ
70'
Гадир Мохаммад из команды Хапоэль Беэр-Шева бьет головой мимо ворот
70'
Нвакаеме Энтони из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
69'
Игрок клуба "Хапоэль Беэр-Шева" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Тактическая замена. Хобан Овидиу уходит с поля и его заменяет Охана Майкл
Фол, нарушение
67'
Нвакаеме Энтони из команды Хапоэль Беэр-Шева. Это Хатчинсон Атиба заработал фол.
66'
Удар от ворот произведет Хапоэль Беэр-Шева
Фол, нарушение
66'
Марсело Антонио из команды Бешикташ опасно играет. Чуть не пострадал Гореш Давид.
66'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Соарес Вильям атакует сзади соперника. Тосун Дженк пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Офсайд
65'
Гадир Мохаммад из команды Хапоэль Беэр-Шева в офсайде
64'
Удар от ворот произведет Бешикташ
63'
Гадир Мохаммад из команды Хапоэль Беэр-Шева бьет головой мимо ворот
Угловой
63'
Ради Мааран из команды Хапоэль Беэр-Шева подал угловой слева.
63'
Ради Мааран бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
63'
Ради Мааран из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
63'
Игрок клуба "Хапоэль Беэр-Шева" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
62'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ опасно играет. Чуть не пострадал Ради Мааран.
62'
Игрок клуба "Хапоэль Беэр-Шева" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
62'
Генюл Гёкхан нарушает правила. Нвакаеме Энтони пострадал
Фол, нарушение
61'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ делает подножку. Огочукву Джон заработал фол.
60'
Тошич Душко сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тосун Дженк записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
60'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает навес
60'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
59'
Удар от ворот произведет Хапоэль Беэр-Шева
59'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает навес
59'
Удар от ворот произведет Бешикташ
58'
Тактическая замена. Меликсон Маор уходит с поля и его заменяет Гадир Мохаммад
57'
Удар от ворот произведет Бешикташ
57'
Барда Эльянив имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
57'
Огочукву Джон из команды Хапоэль Беэр-Шева делает отличный пас
56'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
53'
Удар от ворот произведет Хапоэль Беэр-Шева
53'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Биттон Бен блокирует соперника. Тошич Душко заработал своей команде штрафной.
52'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Бешикташ
51'
Огочукву Джон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Нвакаеме Энтони из команды Хапоэль Беэр-Шева делает пас партнеру.
50'
Игрок клуба "Хапоэль Беэр-Шева" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Нвакаеме Энтони из команды Хапоэль Беэр-Шева остановил атаку, перехватив мяч.
50'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
49'
Тосун Дженк коснулся мяча рукой.
49'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ делает навес
Фол, нарушение
48'
Хобан Овидиу из команды Хапоэль Беэр-Шева делает подножку. Хатчинсон Атиба заработал фол.
48'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Цедек Шир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
После удара головой, который сделал Марсело Антонио мяч попадает в перекладину
47'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ делает передачу одноклубнику.
Угловой
47'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
47'
Хобан Овидиу выбил мяч на угловой.
47'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Биттон Бен из команды Хапоэль Беэр-Шева делает подножку. Тошич Душко заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Угловой
48'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
48'
Биттон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Цедек Шир выбил мяч на угловой.
47'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
46'
Марсело Антонио из команды Бешикташ опасно играет. Чуть не пострадал Барда Эльянив.
46'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Огочукву Джон атакует сзади соперника. Хатчинсон Атиба пострадал.
Фол, нарушение
45'
Биттон Бен нарушает правила. Арслан Толгай-Али пострадал
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Барда Эльянив!
42'
Куарежма Рикарду сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Соарес Вильям отправил мяч в свои ворота.
42'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
42'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игрок клуба "Хапоэль Беэр-Шева" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
40'
Хобан Овидиу нарушает правила. Бабель Райан пострадал
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Травма, повреждение
40'
Арслан Толгай-Али возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
39'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
39'
Арслан Толгай-Али получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
38'
Арслан Толгай-Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Цедек Шир из команды Хапоэль Беэр-Шева делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
34'
Удар от ворот произведет Хапоэль Беэр-Шева
34'
Куарежма Рикарду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
После дальнего удара, который нанес Ради Мааран мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
31'
Биттон Бен нарушает правила. Бабель Райан пострадал
Угловой
31'
Ради Мааран из команды Хапоэль Беэр-Шева подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Фол, нарушение
30'
Нвакаеме Энтони нарушает правила. Куарежма Рикарду пострадал
29'
Удар от ворот произведет Хапоэль Беэр-Шева
29'
Бабель Райан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Игрок клуба "Хапоэль Беэр-Шева" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
24'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Офсайд
21'
Барда Эльянив из команды Хапоэль Беэр-Шева в офсайде
Фол, нарушение
20'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает подножку. Огочукву Джон заработал фол.
Фол, нарушение
20'
Куарежма Рикарду нарушает правила. Турджман Бен пострадал
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
19'
Удар от ворот произведет Хапоэль Беэр-Шева
18'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Хобан Овидиу из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
18'
Игрок клуба "Хапоэль Беэр-Шева" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Цедек Шир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес
15'
Гореш Давид вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Генюл Гёкхан выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
13'
Ради Мааран атакует сзади соперника. Арслан Толгай-Али пострадал.
13'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Ради Мааран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Куарежма Рикарду нарушает правила. Нвакаеме Энтони пострадал
12'
Биттон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает навес
10'
Удар от ворот произведет Бешикташ
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Фол, нарушение
9'
Нвакаеме Энтони нарушает правила. Арслан Толгай-Али пострадал
8'
Барда Эльянив пробил головой, вратарь справился с ударом.
7'
Хобан Овидиу из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
7'
Биттон Бен из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
6'
Соарес Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
6'
Цедек Шир получает желтую карточку.
Фол, нарушение
5'
Цедек Шир из команды Хапоэль Беэр-Шева делает подножку. Куарежма Рикарду заработал фол.
Фол, нарушение
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
4'
Тосун Дженк пробил головой, вратарь справился с ударом.
4'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
3'
Удар от ворот произведет Хапоэль Беэр-Шева
3'
Бабель Райан из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
3'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает навес
Фол, нарушение
2'
Огочукву Джон нарушает правила. Арслан Толгай-Али пострадал
1'
Игрок клуба "Хапоэль Беэр-Шева" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turner Stadium Be'er Sheva. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Бешикташ
Хапоэль Беэр-Шева
13.7% (30)
Ничья:
38.8% (85)
Бешикташ
47.5% (104)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.2% (64)
Бешикташ:
23.7% (52)
Бешикташ:
14.6% (32)
Хапоэль Беэр-Шева:
7.8% (17)
Ничья:
5.5% (12)
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