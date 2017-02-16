Стадион: Яаков Тернер
1:3
Конец матча
6' Желтая карточкаЦедек Шир
0:1
42' Гол в свои воротаСоарес Вильям
1:1
44' ГолБарда Эльянив
1:2
60' ГолТосун Дженк
1:3
90' ГолХатчинсон Атиба
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
94'
Талиска Андерсон сделал результативную передачу.
94'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хатчинсон Атиба записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
93'
Бабель Райан из команды Бешикташ в офсайде
93'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ устремляется вперед с мячом.
93'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает отличный пас
92'
92'
Тактическая замена. Тосун Дженк уходит с поля и его заменяет Шишманоглу Эмер
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
90'
Тактическая замена. Куарежма Рикарду уходит с поля и его заменяет Инлер Гёкхан
89'
Огочукву Джон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
87'
После дальнего удара, который нанес Гадир Мохаммад мяч отбит вратарем
86'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
86'
Талиска Андерсон нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Куарежма Рикарду не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
85'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает пас партнеру.
85'
85'
Соарес Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
83'
Бабель Райан из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
83'
82'
Соарес Вильям атакует сзади соперника. Бабель Райан пострадал.
82'
81'
Тосун Дженк нарушает правила. Ради Мааран пострадал
80'
80'
Талиска Андерсон пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
79'
Тактическая замена. Барда Эльянив уходит с поля и его заменяет Саар Бен
79'
Турджман Бен из команды Хапоэль Беэр-Шева делает подножку. Талиска Андерсон заработал фол.
78'
77'
Гадир Мохаммад из команды Хапоэль Беэр-Шева. Это Тошич Душко заработал фол.
77'
77'
Тосун Дженк из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
77'
76'
76'
75'
Тосун Дженк нарушает правила. Огочукву Джон пострадал
75'
74'
74'
Тактическая замена. Арслан Толгай-Али уходит с поля и его заменяет Талиска Андерсон
73'
Огочукву Джон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
73'
Гадир Мохаммад из команды Хапоэль Беэр-Шева делает пас партнеру.
72'
Ради Мааран из команды Хапоэль Беэр-Шева делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
72'
71'
71'
70'
Гадир Мохаммад из команды Хапоэль Беэр-Шева бьет головой мимо ворот
70'
Нвакаеме Энтони из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
69'
69'
67'
Тактическая замена. Хобан Овидиу уходит с поля и его заменяет Охана Майкл
67'
Нвакаеме Энтони из команды Хапоэль Беэр-Шева. Это Хатчинсон Атиба заработал фол.
66'
66'
Марсело Антонио из команды Бешикташ опасно играет. Чуть не пострадал Гореш Давид.
66'
66'
Соарес Вильям атакует сзади соперника. Тосун Дженк пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
65'
Гадир Мохаммад из команды Хапоэль Беэр-Шева в офсайде
64'
63'
Гадир Мохаммад из команды Хапоэль Беэр-Шева бьет головой мимо ворот
63'
63'
Ради Мааран бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
63'
Ради Мааран из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
63'
62'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ опасно играет. Чуть не пострадал Ради Мааран.
62'
62'
Генюл Гёкхан нарушает правила. Нвакаеме Энтони пострадал
61'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ делает подножку. Огочукву Джон заработал фол.
60'
Тошич Душко сделал результативную передачу.
60'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тосун Дженк записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
59'
59'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает навес
59'
58'
Тактическая замена. Меликсон Маор уходит с поля и его заменяет Гадир Мохаммад
57'
57'
Барда Эльянив имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
57'
Огочукву Джон из команды Хапоэль Беэр-Шева делает отличный пас
56'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
53'
53'
53'
Биттон Бен блокирует соперника. Тошич Душко заработал своей команде штрафной.
52'
51'
51'
Огочукву Джон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Нвакаеме Энтони из команды Хапоэль Беэр-Шева делает пас партнеру.
50'
50'
Нвакаеме Энтони из команды Хапоэль Беэр-Шева остановил атаку, перехватив мяч.
50'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
49'
Тосун Дженк коснулся мяча рукой.
49'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ делает навес
48'
Хобан Овидиу из команды Хапоэль Беэр-Шева делает подножку. Хатчинсон Атиба заработал фол.
48'
48'
48'
После удара головой, который сделал Марсело Антонио мяч попадает в перекладину
47'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ делает передачу одноклубнику.
47'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
47'
Хобан Овидиу выбил мяч на угловой.
47'
46'
Биттон Бен из команды Хапоэль Беэр-Шева делает подножку. Тошич Душко заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
48'
47'
Цедек Шир выбил мяч на угловой.
47'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Марсело Антонио из команды Бешикташ опасно играет. Чуть не пострадал Барда Эльянив.
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Огочукву Джон атакует сзади соперника. Хатчинсон Атиба пострадал.
45'
Биттон Бен нарушает правила. Арслан Толгай-Али пострадал
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
44'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Барда Эльянив!
42'
Куарежма Рикарду сделал результативную передачу.
42'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Соарес Вильям отправил мяч в свои ворота.
42'
42'
41'
40'
40'
Хобан Овидиу нарушает правила. Бабель Райан пострадал
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
40'
Арслан Толгай-Али возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Матч возобновится спорным мячом
39'
Арслан Толгай-Али получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
38'
Арслан Толгай-Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
37'
Цедек Шир из команды Хапоэль Беэр-Шева делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
34'
34'
Куарежма Рикарду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
После дальнего удара, который нанес Ради Мааран мяч отбит вратарем
31'
Биттон Бен нарушает правила. Бабель Райан пострадал
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
30'
Нвакаеме Энтони нарушает правила. Куарежма Рикарду пострадал
29'
29'
Бабель Райан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
24'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
21'
Барда Эльянив из команды Хапоэль Беэр-Шева в офсайде
20'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает подножку. Огочукву Джон заработал фол.
20'
Куарежма Рикарду нарушает правила. Турджман Бен пострадал
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
19'
18'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Хобан Овидиу из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
18'
16'
16'
16'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес
15'
Гореш Давид вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Генюл Гёкхан выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
13'
Ради Мааран атакует сзади соперника. Арслан Толгай-Али пострадал.
13'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Ради Мааран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Куарежма Рикарду нарушает правила. Нвакаеме Энтони пострадал
12'
11'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
9'
Нвакаеме Энтони нарушает правила. Арслан Толгай-Али пострадал
8'
Барда Эльянив пробил головой, вратарь справился с ударом.
7'
Хобан Овидиу из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
7'
Биттон Бен из команды Хапоэль Беэр-Шева делает навес
6'
Соарес Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Цедек Шир получает желтую карточку.
5'
Цедек Шир из команды Хапоэль Беэр-Шева делает подножку. Куарежма Рикарду заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
4'
Тосун Дженк пробил головой, вратарь справился с ударом.
4'
3'
3'
Бабель Райан из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
3'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает навес
2'
Огочукву Джон нарушает правила. Арслан Толгай-Али пострадал
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turner Stadium Be'er Sheva. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Бешикташ
Хапоэль Беэр-Шева
13.7% (30)
Ничья:
38.8% (85)
Бешикташ
47.5% (104)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.2% (64)
1:2 Бешикташ:
23.7% (52)
0:1 Бешикташ:
14.6% (32)
2:1 Хапоэль Беэр-Шева:
7.8% (17)
0:0 Ничья:
5.5% (12)
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