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Стадион: Тумба
7' Желтая карточкаШёпф Алессандро
0:1
27' ГолБургшталлер Гвидо
34' Желтая карточкаЛеовац Марин
50' Желтая карточкаГоретцка Леон
57' Желтая карточкаМатос Леонардо
57' Желтая карточкаКолашинац Сеад
67' Желтая карточкаНастасич Матия
0:2
82' ГолМейер Максимилиан
89' Желтая карточкаВарела Фернанду
0:3
90' ГолХунтелаар Клаас-Ян
|
27'
0:1
34'
50'
57'
57'
67'
82'
0:2
89'
90'
0:3
Состав команд
15
Креспо
Хосе
ПАОК 3-4-1-2
- Основной состав
- 71 Гликос Панайотис Вратарь
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 13 Малезас Стелиос Защитник
- 43 Варела Фернанду Защитник
- 3 Матос Леонардо Полузащитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 16 Цимирот Гойко Полузащитник
- 4 Леовац Марин Полузащитник
- 21 Бисесвар Диего Полузащитник
- 27 Мистакидис Яннис Нападающий
- 33 Атанасиадис Стефанос Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Бркич Желько Вратарь
- 70 Кициу Стелиос Защитник
- 10 Кампуш Джалма Полузащитник
- 8 Харисис Харилаос Полузащитник
- 7 Варда Амр Нападающий
- 11 Энрике Педро Нападающий
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- Главный тренер: Ивич Владимир
Шальке 04 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ферман Ральф Вратарь
- 4 Хёведес Бенедикт Защитник
- 29 Налдо Родригес Защитник
- 31 Настасич Матия Защитник
- 21 Шёпф Алессандро Полузащитник
- 8 Горетцка Леон Полузащитник
- 17 Стамбули Бенжамин Полузащитник
- 7 Мейер Максимилиан Полузащитник
- 6 Колашинац Сеад Полузащитник
- 2 Калиджиури Даниэль Нападающий
- 19 Бургшталлер Гвидо Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Нюбель Александр Вратарь
- 20 Керер Тило Защитник
- 24 Бадштубер Хольгер Защитник
- 11 Коноплянка Евгений Полузащитник
- 5 Гайс Йоханнес Полузащитник
- 13 Чупо-Мотинг Эрик Нападающий
- 25 Хунтелаар Клаас-Ян Нападающий
- Главный тренер: Вайнцирль Маркус
Предыдущие игры
ПАОК (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 12.02.2017 Ксанти 0:0 ПАОК С
- 05.02.2017 ПАОК 3:2 Астерас С
- 01.02.2017 Лариса 0:2 ПАОК С
- 29.01.2017 Панаитоликос 0:1 ПАОК С
- 23.01.2017 ПАС Янина 0:1 ПАОК С
- 19.01.2017 ПАОК 3:0 Левадиакос С
- 08.01.2017 ПАОК 0:1 ПАС Янина С
- 03.01.2017 Левадиакос 0:1 ПАОК С
- 17.12.2016 АОК Керкира 0:5 ПАОК С
- 14.12.2016 Панелефсиниакос 0:7 ПАОК К
- 11.12.2016 ПАОК 3:0 Платаниас С
- 08.12.2016 ПАОК 2:0 Слован Либерец ЛЕ
- 04.12.2016 Панатинаикос 1:0 ПАОК С
- 01.12.2016 Трикала 0:0 ПАОК К
- 28.11.2016 ПАОК 3:4 Атромитос С
- 24.11.2016 Фиорентина 2:3 ПАОК ЛЕ
- 06.11.2016 Паниониос 1:0 ПАОК С
- 03.11.2016 ПАОК 0:1 Карабах ЛЕ
- 30.10.2016 ПАОК 1:0 АЕК С
- 26.10.2016 ПАОК 2:0 Лариса К
Шальке 04 (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 11.02.2017 Шальке 04 2:0 Герта Б
- 08.02.2017 Зандхаузен 1:4 Шальке 04 КГ
- 04.02.2017 Бавария 1:1 Шальке 04 Б
- 27.01.2017 Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Б
- 21.01.2017 Шальке 04 1:0 Ингольштадт Б
- 20.12.2016 Гамбург 2:1 Шальке 04 Б
- 17.12.2016 Шальке 04 1:1 Фрайбург Б
- 11.12.2016 Шальке 04 0:1 Байер Л Б
- 08.12.2016 Ред Булл Зальцбург 2:0 Шальке 04 ЛЕ
- 03.12.2016 РБ Лейпциг 2:1 Шальке 04 Б
- 27.11.2016 Шальке 04 3:1 Дармштадт Б
- 24.11.2016 Шальке 04 2:0 Ницца ЛЕ
- 19.11.2016 Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Б
- 06.11.2016 Шальке 04 3:1 Вердер Б
- 03.11.2016 Шальке 04 2:0 Краснодар ЛЕ
- 29.10.2016 Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Б
- 26.10.2016 Нюрнберг 2:3 Шальке 04 КГ
- 23.10.2016 Шальке 04 3:0 Майнц Б
- 20.10.2016 Краснодар 0:1 Шальке 04 ЛЕ
- 15.10.2016 Аугсбург 1:1 Шальке 04 Б
Последние игры между собой
1/16 финала
1/8 финала
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Новости после матча
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хунтелаар Клаас-Ян.
89'
Варела Фернанду получает желтую карточку.
86'
ПАОК производит замену. Атанасиадис Стефанос уходит, и Варда Амр заменяет его
84'
Шальке 04 производит замену. Бургшталлер Гвидо уходит, и Хунтелаар Клаас-Ян заменяет его
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мейер Максимилиан.
78'
Шальке 04 производит замену. Калиджиури Даниэль уходит, и Коноплянка Евгений заменяет его
77'
ПАОК производит замену. Бисесвар Диего уходит, и Энрике Педро заменяет его
67'
Настасич Матия получает желтую карточку.
57'
Колашинац Сеад получает желтую карточку.
57'
Матос Леонардо получает желтую карточку.
55'
ПАОК производит замену. Мистакидис Яннис уходит, и Кампуш Джалма заменяет его
50'
Горетцка Леон получает желтую карточку.
46'
Шальке 04 производит замену. Шёпф Алессандро уходит, и Керер Тило заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
34'
Леовац Марин получает желтую карточку.
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бургшталлер Гвидо.
7'
Шёпф Алессандро получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч ПАОК 0:3 Шальке 04
ПАОК
7.3% (16)
Ничья:
24.5% (54)
Шальке 04
68.2% (150)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Шальке 04:
29.1% (64)
0:1 Шальке 04:
25.5% (56)
1:1 Ничья:
21.8% (48)
0:2 Шальке 04:
6.8% (15)
2:1 ПАОК:
3.6% (8)
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