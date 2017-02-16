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Стадион:
ПАОК
0:3
Конец матча
Шальке 04
0'
7' Желтая карточка
Шёпф Алессандро
0:1
27' Гол
Бургшталлер Гвидо
34' Желтая карточка
Леовац Марин
50' Желтая карточка
Горетцка Леон
57' Желтая карточка
Матос Леонардо
57' Желтая карточка
Колашинац Сеад
67' Желтая карточка
Настасич Матия
0:2
82' Гол
Мейер Максимилиан
89' Желтая карточка
Варела Фернанду
0:3
90' Гол
Хунтелаар Клаас-Ян
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хунтелаар Клаас-Ян.
Желтая карточка
89'
Варела Фернанду получает желтую карточку.
86'
ПАОК производит замену. Атанасиадис Стефанос уходит, и Варда Амр заменяет его
84'
Шальке 04 производит замену. Бургшталлер Гвидо уходит, и Хунтелаар Клаас-Ян заменяет его
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мейер Максимилиан.

78'
Шальке 04 производит замену. Калиджиури Даниэль уходит, и Коноплянка Евгений заменяет его
77'
ПАОК производит замену. Бисесвар Диего уходит, и Энрике Педро заменяет его
Желтая карточка
67'
Настасич Матия получает желтую карточку.
Желтая карточка
57'
Колашинац Сеад получает желтую карточку.
Желтая карточка
57'
Матос Леонардо получает желтую карточку.
55'
ПАОК производит замену. Мистакидис Яннис уходит, и Кампуш Джалма заменяет его
Желтая карточка
50'
Горетцка Леон получает желтую карточку.
46'
Шальке 04 производит замену. Шёпф Алессандро уходит, и Керер Тило заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
34'
Леовац Марин получает желтую карточку.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бургшталлер Гвидо.
Желтая карточка
7'
Шёпф Алессандро получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч ПАОК 0:3 Шальке 04
ПАОК
7.3% (16)
Ничья:
24.5% (54)
Шальке 04
68.2% (150)

Вы не участвовали в прогнозе

Шальке 04:
29.1% (64)
Шальке 04:
25.5% (56)
Ничья:
21.8% (48)
Шальке 04:
6.8% (15)
ПАОК:
3.6% (8)
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