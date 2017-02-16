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Стадион: Сан-Мамес
9' Желтая карточкаЭфрем Георгиос
13' Желтая карточкаМеркис Георге
25' Желтая карточкаГарсия Рауль
0:1
36' ГолЭфрем Георгиос
1:1
38' Гол в свои воротаМеркис Георге
48' Желтая карточкаЛапорт Эмерик
52' Желтая карточкаЯнниотас Яннис
2:1
61' ГолАдурис Ариц
65' Желтая карточкаЯмбере Седрик
3:1
72' ГолУильямс Иньяки
3:2
89' ГолЯнниотас Яннис
|
13'
25'
36'
0:1
38'
1:1
48'
52'
61'
2:1
65'
72'
3:1
89'
3:2
Состав команд
22
Гарсия
Рауль
10
Муньяин
Икер
20
Адурис
Ариц
99
Ватерман
Бой
26
Нуну
Мораиш
Атлетик Б 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ираисос Горка Вратарь
- 18 Де Маркос Оскар Защитник
- 27 Йерай Альварес Защитник
- 4 Лапорт Эмерик Защитник
- 24 Баленсиага Микель Защитник
- 8 Итурраспе Андер Полузащитник
- 7 Беньят Эчебария Полузащитник
- 11 Уильямс Иньяки Полузащитник
- 22 Гарсия Рауль Полузащитник
- 10 Муньяин Икер Полузащитник
- 20 Адурис Ариц Нападающий
- Запасные игроки
- 43 Ремиро Алехандро Вратарь
- 2 Боведа Энеко Защитник
- 15 Лекуе Иньиго Защитник
- 6 Сан-Хосе Микель Полузащитник
- 14 Сусаета Маркель Полузащитник
- 17 Рико Микель Полузащитник
- 28 Вильялибре Асьер Нападающий
- Главный тренер: Вальверде Эрнесто
АПОЭЛ 4-2-3-1
- Основной состав
- 99 Ватерман Бой Вратарь
- 21 Миланов Живко Защитник
- 30 Меркис Георге Защитник
- 90 Ямбере Седрик Защитник
- 44 Иоанну Николас Защитник
- 26 Нуну Мораиш Полузащитник
- 16 Винисиус Оливейра Полузащитник
- 70 Янниотас Яннис Полузащитник
- 10 Бертолио Факундо Полузащитник
- 7 Эфрем Георгиос Полузащитник
- 20 Сотириу Пиерос Нападающий
- Запасные игроки
- 78 Пардо Урко Вратарь
- 23 Астис Иньяки Защитник
- 3 Лаго Роберто Защитник
- 4 Артиматас Костакис Полузащитник
- 46 Алонефтис Эфстатиос Полузащитник
- 9 Де Камарго Игор Нападающий
- 17 Барраль Давид Нападающий
- Главный тренер: Кристиансен Томас
Предыдущие игры
Атлетик Б (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 11.02.2017 Атлетик Б 2:1 Депортиво П
- 04.02.2017 Барселона 3:0 Атлетик Б П
- 29.01.2017 Атлетик Б 2:1 Спортинг Хихон П
- 22.01.2017 Атлетик Б 2:2 Атлетико М П
- 14.01.2017 Леганес 0:0 Атлетик Б П
- 08.01.2017 Атлетик Б 0:0 Алавес П
- 22.12.2016 Атлетик Б 3:0 Расинг КК
- 19.12.2016 Атлетик Б 2:1 Сельта П
- 11.12.2016 Бетис 1:0 Атлетик Б П
- 08.12.2016 Рапид Вена 1:1 Атлетик Б ЛЕ
- 04.12.2016 Атлетик Б 3:1 Эйбар П
- 02.12.2016 Расинг 1:2 Атлетик Б КК
- 28.11.2016 Лас-Пальмас 3:1 Атлетик Б П
- 24.11.2016 Атлетик Б 3:2 Сассуоло ЛЕ
- 20.11.2016 Атлетик Б 1:0 Вильярреал П
- 06.11.2016 Эспаньол 0:0 Атлетик Б П
- 03.11.2016 Атлетик Б 5:3 Генк ЛЕ
- 30.10.2016 Атлетик Б 1:1 Осасуна П
- 23.10.2016 Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б П
- 20.10.2016 Генк 2:0 Атлетик Б ЛЕ
АПОЭЛ (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 11.02.2017 Кармиотисса 0:1 АПОЭЛ ПД
- 05.02.2017 АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака ПД
- 29.01.2017 Этникос Ахна 2:3 АПОЭЛ ПД
- 22.01.2017 АПОЭЛ 7:0 Закакиу ПД
- 14.01.2017 Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ ПД
- 08.01.2017 АПОЭЛ 5:0 Арис Лимассол ПД
- 03.01.2017 Анагенниси Деринья 2:4 АПОЭЛ ПД
- 21.12.2016 АПОЭЛ 1:0 Неа Саламина ПД
- 17.12.2016 Эрмис Арадиппу 1:1 АПОЭЛ ПД
- 12.12.2016 АПОЭЛ 2:1 Анортосис ПД
- 08.12.2016 АПОЭЛ 2:0 Олимпиакос ЛЕ
- 03.12.2016 Омония 1:4 АПОЭЛ ПД
- 28.11.2016 АПОЭЛ 1:1 Аполлон ПД
- 24.11.2016 Астана 2:1 АПОЭЛ ЛЕ
- 19.11.2016 АЕЛ Лимаcсол 1:0 АПОЭЛ ПД
- 06.11.2016 АПОЭЛ 4:1 Кармиотисса ПД
- 03.11.2016 АПОЭЛ 1:0 Янг Бойз ЛЕ
- 29.10.2016 АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ ПД
- 24.10.2016 АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна ПД
- 20.10.2016 Янг Бойз 3:1 АПОЭЛ ЛЕ
1/16 финала
1/8 финала
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Финал
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Новости после матча
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Адуриц забил 250-й гол в карьере — 00:30
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Янниотас Яннис.
78'
Атлетик Б производит замену. Уильямс Иньяки уходит, и Сусаета Маркель заменяет его
77'
АПОЭЛ производит замену. Сотириу Пиерос уходит, и Астис Иньяки заменяет его
73'
АПОЭЛ производит замену. Эфрем Георгиос уходит, и Алонефтис Эфстатиос заменяет его
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Уильямс Иньяки.
65'
Ямбере Седрик получает желтую карточку.
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адурис Ариц.
60'
АПОЭЛ производит замену. Бертолио Факундо уходит, и Де Камарго Игор заменяет его
57'
Атлетик Б производит замену. Баленсиага Микель уходит, и Лекуе Иньиго заменяет его
57'
Атлетик Б производит замену. Итурраспе Андер уходит, и Сан-Хосе Микель заменяет его
52'
Янниотас Яннис получает желтую карточку.
48'
Лапорт Эмерик получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Меркис Георге отправил мяч в свои ворота.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эфрем Георгиос.
25'
Гарсия Рауль получает желтую карточку.
13'
Меркис Георге получает желтую карточку.
9'
Эфрем Георгиос получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Атлетик Б 3:2 АПОЭЛ
Атлетик Б
97.3% (214)
Ничья:
2.3% (5)
АПОЭЛ
0.5% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Атлетик Б:
46.8% (103)
2:1 Атлетик Б:
20.9% (46)
1:0 Атлетик Б:
12.7% (28)
3:1 Атлетик Б:
6.4% (14)
3:0 Атлетик Б:
6.4% (14)
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