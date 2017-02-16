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  5. 1/16 финала
Стадион:
Атлетик Б
3:2
Конец матча
АПОЭЛ
0'
9' Желтая карточка
Эфрем Георгиос
13' Желтая карточка
Меркис Георге
25' Желтая карточка
Гарсия Рауль
0:1
36' Гол
Эфрем Георгиос
1:1
38' Гол в свои ворота
Меркис Георге
48' Желтая карточка
Лапорт Эмерик
52' Желтая карточка
Янниотас Яннис
2:1
61' Гол
Адурис Ариц
65' Желтая карточка
Ямбере Седрик
3:1
72' Гол
Уильямс Иньяки
3:2
89' Гол
Янниотас Яннис
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Янниотас Яннис.
78'
Атлетик Б производит замену. Уильямс Иньяки уходит, и Сусаета Маркель заменяет его
77'
АПОЭЛ производит замену. Сотириу Пиерос уходит, и Астис Иньяки заменяет его
73'
АПОЭЛ производит замену. Эфрем Георгиос уходит, и Алонефтис Эфстатиос заменяет его
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Уильямс Иньяки.

Желтая карточка
65'
Ямбере Седрик получает желтую карточку.
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адурис Ариц.
60'
АПОЭЛ производит замену. Бертолио Факундо уходит, и Де Камарго Игор заменяет его
57'
Атлетик Б производит замену. Баленсиага Микель уходит, и Лекуе Иньиго заменяет его
57'
Атлетик Б производит замену. Итурраспе Андер уходит, и Сан-Хосе Микель заменяет его
Желтая карточка
52'
Янниотас Яннис получает желтую карточку.
Желтая карточка
48'
Лапорт Эмерик получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
38'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Меркис Георге отправил мяч в свои ворота.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эфрем Георгиос.
Желтая карточка
25'
Гарсия Рауль получает желтую карточку.
Желтая карточка
13'
Меркис Георге получает желтую карточку.
Желтая карточка
9'
Эфрем Георгиос получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Атлетик Б 3:2 АПОЭЛ
Атлетик Б
97.3% (214)
Ничья:
2.3% (5)
АПОЭЛ
0.5% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетик Б:
46.8% (103)
Атлетик Б:
20.9% (46)
Атлетик Б:
12.7% (28)
Атлетик Б:
6.4% (14)
Атлетик Б:
6.4% (14)
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