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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Сент-Этьен
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До начала матча осталось 2 дня 22 часа 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Сент-Этьен, который состоится 16.02.2017.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Сент-Этьен
Манчестер Юнайтед
91% (91)
Ничья:
6% (6)
Сент-Этьен
3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
33% (33)
Манчестер Юнайтед:
22% (22)
Манчестер Юнайтед:
18% (18)
Манчестер Юнайтед:
6% (6)
Манчестер Юнайтед:
5% (5)
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